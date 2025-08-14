Rota N222 homenageia Pedro Matos Chaves

A Rota N222, dedicada à promoção da Estrada Nacional 222, vai homenagear Pedro Matos Chaves, um dos nomes mais consagrados do automobilismo português, no dia 2 de setembro, em Caldas de Aregos, Resende. A homenagem decorre num cenário de forte significado pessoal para o ex-piloto, que cresceu entre propriedades familiares no Douro e guarda memórias de juventude ligadas à emblemática estrada, eleita em 2015 a “melhor estrada do mundo para conduzir”.

A Rota N222 vai homenagear o bicampeão nacional de ralis e ex-piloto de Fórmula 1, Pedro Matos Chaves. Com sede em Calda de Aregos, no concelho de Resende, a Rota N222, que promove a Estrada Nacional 222, vai organizar uma iniciativa de homenagem ao ex-piloto, a 2 de setembro (terça-feira), que inclui uma viagem de automóvel entre Resende e Lamego pela EN 222, seguido de um Porto de Honra.

Ligando Vila Nova de Gaia, no litoral, a Almendra, já no concelho de Vila Nova de Foz Côa, bem próximo da vizinha Espanha, a EN 222 tem uma extensão de 226 quilómetros, sempre pela margem esquerda do Douro. Marcado por cenários de incomparável beleza natural, é um itinerário que combina património, cultura e natureza, com um traçado que encanta viajantes e apaixonados pela condução, de automóvel ou moto. A multinacional Avis elegeu-a em 2015 como “a melhor estrada do mundo para conduzir” (“World’s Best Driving Road”).

Pedro Matos Chaves, natural do Porto, é um profundo conhecedor da EN 222 pois passou parte da sua infância e juventude entre propriedades da família na região duriense, como a Quinta do Ventozelo (São João da Pesqueira) e a Quinta do Roncão (Alijó). Curiosamente, o dinheiro que ganhava no trabalho sazonal nas vindimas no Douro ajudou-o a financiar os seus primeiros passos no desporto motorizado, através do karting. A partir daí, construiu uma das mais brilhantes carreiras do automobilismo português, com títulos em Portugal e no estrangeiro, em diferentes modalidades. Venceu o Troféu Toyota Starlet (em 1985), foi campeão nacional (1986) e britânico (1987) de Fórmula Ford, e campeão britânico de Fórmula 3000, em 1990. No ano seguinte, chegou ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1, disputando a pré-qualificação de 13 Grandes Prémios, com a pouco competitiva Coloni. Rumou aos Estados Unidos da América e ao Canadá, para três temporadas na Fórmula Indy Lights, onde venceu uma corrida, em Vancouver. Depois, direcionou a sua carreira para os ralis, onde se sagrou campeão nacional por duas vezes, em 1999 e 2000, e representou as equipas oficiais da Toyota e da Renault em Portugal. Venceu, ainda, o Campeonato de Espanha de GT, provando a sua versatilidade. Atualmente, é o coordenador desportivo do Clio Trophy Portugal, promovido pela Renault.

Douro, um excesso da Natureza

Para o presidente da Rota N222, Nuno Inácio, a homenagem a uma figura do desporto como Pedro Matos Chaves é um momento significativo: “A Rota N222 tem procurado dar a conhecer uma das estradas mais bonitas e emblemáticas do mundo, mas também associá-la a histórias e personalidades que fazem parte da sua identidade. O Pedro Matos Chaves é um desses nomes: um campeão, um exemplo de perseverança e de talento, mas também alguém que viveu e sentiu o Douro desde criança. Ao homenageá-lo, celebramos não só a sua carreira notável, mas também a ligação emocional que a EN 222 desperta em quem a conhece verdadeiramente”, referiu Nuno Inácio.

Pedro Matos Chaves, por outro lado, considera o convite da associação duriense como uma espécie de regresso às origens: “Voltar ao Douro e à Estrada Nacional 222 é regressar a um lugar que me formou, não só como piloto, mas como pessoa. Tenho memórias inesquecíveis da EN 222, desde os meus oito anos de idade, quando fazia esta estrada ao lado do meu pai, dos meus tios e até do meu avô. Na adolescência, quando chegávamos a Ventozelo e entrávamos no caminho privado de terra, o meu pai deixava-me passar para o volante e guiar. É um enorme orgulho associar o meu percurso a uma estrada única. Já dizia Miguel Torga que o Douro ‘é um excesso da natureza’ e não tenho dúvidas que esta é uma das estradas mais bonitas do mundo”, afirmou o ex-piloto.

Programa – 2 de setembro de 2025

09h30 – Receção a Pedro Matos Chaves na sede da Rota N222 em Caldas de Aregos, Resende.

10h00 – Percurso de carro na N222 entre Caldas de Aregos e Lamego.

11h45 – Regresso a Caldas de Aregos.

12h00 – Porto de Honra na sede da Rota N222, em Caldas de Aregos, com os parceiros da Rota N222 e entrevista a Pedro Matos Chaves, conduzida pelo jornalista Ricardo S. Araújo.