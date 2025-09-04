Rota N222 homenageia Pedro Matos Chaves, lenda do automobilismo português

A Rota N222, um projeto dedicado à promoção de uma das mais emblemáticas estradas mundiais, prestou homenagem ao ex-piloto Pedro Matos Chaves. O evento, realizado esta terça-feira na sede da organização, em Caldas de Aregos (Resende), marcou um momento especial para o bicampeão nacional de ralis e antigo piloto de Fórmula 1, que recordou as suas profundas ligações familiares e afetivas à deslumbrante região do Douro.

A estrada mítica e as memórias de juventude

Os 226 quilómetros da Estrada Nacional 222 configuram um dos mais belos itinerários do mundo, atravessando Portugal desde a costa, no concelho de Vila Nova de Gaia, até perto da fronteira com Espanha, já no concelho de Vila Nova de Foz Côa. Foi junto ao marco do Km 97 da EN222, em Caldas de Aregos, que Pedro Matos Chaves foi distinguido pela sua relação histórica com esta estrada e com a região duriense.

A iniciativa incluiu um percurso simbólico entre Resende e Lamego, permitindo ao homenageado reviver memórias ao volante, através dos cenários idílicos do Douro Vinhateiro. Acompanhado por elementos da direção da Rota N222, liderada por Nuno Inácio, Pedro Matos Chaves relembrou os tempos de juventude. No regresso a Caldas de Aregos, o ex-piloto recebeu uma placa de homenagem e um kit oficial da Rota N222, perante amigos e personalidades que marcaram as suas quatro décadas de carreira.

O testemunho de uma lenda: do douro para as pistas mundiais

Na sessão de tributo, conduzida pelo jornalista Ricardo S. Araújo, Matos Chaves evocou a sua ligação pessoal à EN222 e às paisagens durienses, recordando os tempos passados na Quinta de Ventozelo, em São João da Pesqueira, então propriedade da sua família.

“Sempre que regresso ao Douro sinto uma ligação muito especial, não só pelas memórias, mas também porque esta estrada é única”, afirmou o ex-piloto durante a cerimónia. “As minhas primeiras recordações da EN222 datam de 1972, quando percorria essa estrada ao lado do meu avô e do meu pai. Era uma aventura! Mais tarde, as vindimas em Ventozelo foram uma parte importante da minha juventude. Eu e os meus primos descíamos o caminho de terra já dentro da quinta numa carrinha Bedford de caixa aberta. Foi esse trabalho nas vindimas que me ajudou a financiar os primeiros passos no karting, nos anos 80. Hoje, como dantes, ninguém fica indiferente a esta região. O Douro tem esta magia de cativar pela beleza, pela gastronomia, pelas suas gentes e tradições. Tive o privilégio de viajar muito e ver muita coisa ao longo da minha carreira, nos diferentes continentes. Mas a EN222 é, sem dúvida, uma das estradas mais bonitas do mundo”, sublinhou.

A visão da Rota N222: valorizar o território e as suas gentes

Nuno Inácio, presidente da Rota N222, enalteceu a relevância de homenagear figuras com o percurso e a projeção internacional de Pedro Matos Chaves. “O Pedro levou o nome de Portugal às mais altas competições internacionais e faz todo o sentido reconhecermos a ligação dele ao Douro e à EN222. Queremos associar esta estrada a figuras que, nas respetivas áreas, mostraram o que Portugal tem de melhor”, afirmou Nuno Inácio. O dirigente reforçou ainda que a missão da Rota N222 passa por valorizar o território e criar ligações entre as comunidades dos nove concelhos que são atravessados pela EN222: Vila Nova de Gaia, Castelo de Paiva, Cinfães, Resende, Lamego, Armamar, Tabuaço, São João da Pesqueira e Vila Nova de Foz Côa. Recorde-se que a EN222 ganhou ainda maior projeção internacional em 2015, quando foi eleita “a melhor estrada do mundo para conduzir” (World’s Best Driving Road) pela multinacional Avis.

Pedro Matos Chaves: uma carreira marcada pela versatilidade

Natural do Porto, Pedro Matos Chaves construiu uma das mais brilhantes carreiras do automobilismo português, com títulos em Portugal e no estrangeiro, em diferentes modalidades. Venceu o Troféu Toyota Starlet (em 1985), foi vice-campeão nacional (1986) e campeão britânico (1987) de Fórmula Ford, e depois campeão britânico de Fórmula 3000, em 1990. No ano seguinte, alcançou o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, disputando a pré-qualificação de 13 Grandes Prémios, com a pouco competitiva equipa Coloni. Seguiu-se uma passagem pelos Estados Unidos da América e Canadá, para três temporadas na Fórmula IndyLights, onde conquistou uma vitória em Vancouver. Posteriormente, direcionou a sua carreira para os ralis, sagrando-se campeão nacional por duas vezes, em 1999 e 2000, e representando as equipas oficiais da Toyota e da Renault em Portugal. Venceu, ainda, o Campeonato de Espanha de GT, provando novamente a sua notável versatilidade. Atualmente, desempenha as funções de coordenador desportivo do Clio Trophy Portugal, promovido pela Renault.

A Estrada Nacional 222, para além de ser um traçado de beleza ímpar, é um eixo vital para o desenvolvimento turístico e económico da região do Douro, Património Mundial da UNESCO. A sua notoriedade atrai anualmente milhares de visitantes, impulsionando o comércio local, o enoturismo e a hotelaria, e servindo como uma montra privilegiada para os produtos e a cultura duriense. Iniciativas como esta homenagem a Pedro Matos Chaves reforçam o valor intrínseco da estrada, não apenas como via de comunicação, mas como um elemento cultural e histórico que liga gerações e promove a identidade de uma das regiões mais cativantes de Portugal.