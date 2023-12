Rosberg X Racing assegura título da Extreme E | AutoSport

A Rosberg X Racing (RXR) garantiu seu segundo título da Extreme E em uma disputa dramática na prova final da temporada 2023, que se realizou no Chile.

A equipa de Nico Rosberg conquistou o título, o segundo em três temporadas, em uma Grande Final de tirar o fôlego no Antofagasta Minerals Copper X Prix, cruzando a linha de chegada na segunda posição, apesar de seu ODYSSEY 21 estar seriamente danificado.

A equipe ACCIONA | SAINZ XE Team (ASXE), sua rival direta na luta pelo título, deixou a corrida depois que Laia Sanz capotou na última parte da competição. Sua saída da Grande Final fez com que a ASXE não conseguisse pontos suficientes para vencer seu primeiro campeonato na série.

A vencedora da última rodada da 3ª temporada foi a Veloce Racing, que com sua terceira vitória em 2023 garantiu um lugar entre os três primeiros na classificação do campeonato. O pódio da décima rodada ficou completo com a X44 Vida Carbon Racing, campeã da temporada anterior.

Na Redemption Race, Amanda Sorensen e RJ Anderson terminaram sua primeira campanha completa na Extreme E com uma vitória, fazendo com que a No. 99 GMC HUMMER EV Chip Ganassi Racing se recuperasse de uma difícil nona prova e terminasse a temporada com um bom resultado.

Mikaela Åhlin-Kottulinsky, piloto da RXR, disse: “Vencer o Campeonato da Extreme E de 2023 é um sonho que se tornou realidade. Estivemos lado a lado com a ASXE durante toda a temporada, mas agora estou muito feliz e sem palavras. No ano passado lutamos muito e perdemos o título por pouco, então foi stressante. Mas, como sempre, nunca nos rendemos. Apesar das dificuldades, o ânimo da nossa equipe nunca caiu. Este campeonato é um lembrete poderoso de que, com paixão e perseverança, tudo é possível”.

O piloto da RXR, Johan Kristoffersson, afirmou: “Depois de uma temporada intensa, vencer o campeonato da Extreme E pela segunda vez é incrível. A ASXE lutou de forma impressionante nesta temporada, e aproveitei cada minuto das batalhas. Quero dedicar esta vitória a Kyle LeDuc, que infelizmente faleceu recentemente e de quem sentiremos falta na competição”.

Grande Final

A Grande Final, a corrida que definiu o campeonato, foi cheia de ação desde o início, com Mattias Ekström da ASXE na liderança enquanto a sua equipe perseguia os pontos necessários para ocupar o lugar da RXR no topo da classificação.

Kevin Hansen, da Veloce Racing, se manteve na segunda posição, enquanto Johan Kristoffersson, da RXR, tentava abrir caminho entre o pelotão para avançar até o terceiro lugar. No entanto, quando o sueco foi em busca da linha interna, encontrou a inclinação acentuada da curva e seu ODYSSEY 21 ficou sobre duas rodas, saindo do traçado.

Kristoffersson conseguiu controlar novamente o carro, apesar de ter caído para a quinta posição, e tinha pela frente uma árdua tarefa, já que o furo que veio em seguida obrigou a equipe a entrar nos boxes depois da primeira volta, enquanto sua rival no campeonato, a ASXE, liderava a corrida.

Ekström entrou na Switch Zone para a troca de pilotos na primeira posição, com Hansen da Veloce Racing pisando seus calcanhares. Atrás dos líderes, Tanner Foust, da NEOM McLaren Extreme E Team, não freou a tempo seu ODYSSEY 21 e bateu na traseira do carro de Fraser McConnell, da equipe X44 Vida Carbon Racing, quando ambos entraram na zona de troca de pilotos.

O incidente resultou em uma penalidade de tempo para o norte-americano, mas a punição acabou sendo irrelevante para a NEOM McLaren XE, já que os danos sofridos obrigaram a equipe a ficar fora da Grande Final.

A colisão também prejudicou a performance da X44 Vida Carbon Racing. Apesar de conseguir continuar, a equipe de Lewis Hamilton teve que rodar em um ritmo muito lento.

Na luta pela liderança, Sanz, da ASXE, e Molly Taylor, da Veloce Racing, deixaram a Switch Zone quase ao mesmo tempo. Parecia que Sanz ia manter a vantagem da ASXE, mas Taylor assumiu a liderança ao usar o ENOWA Hyperdrive para conquistar o primeiro lugar.

A saída da NEOM McLaren XE e os danos sofridos pela X44 Vida Carbon Racing deixaram a RXR na confortável posição de ter apenas que finalizar a corrida para garantir o terceiro lugar e selar o campeonato, a menos que Sanz conseguisse recuperar a liderança e garantir pontos suficientes para dar o título a ASXE. Entretanto, a missão acabou não sendo fácil, já que depois de sair da área de troca de pilotos, Mikaela Åhlin-Kottulinsky teve outro problema a bordo do ODYSSEY 21 da RXR, o que a fez lutar para levar o carro até a linha de chegada.

Ao entrar nas últimas etapas da corrida, Sanz e Taylor disputavam a liderança, com a espanhola tentando recuperar a primeira posição. Sanz pressionou forte, mas logo depois perdeu o controle de seu ODYSSEY 21 e girou.

À medida que Sanz se recuperava e permanecia na segunda posição, a vitória na corrida e no campeonato parecia cada vez mais difícil. O destino da ASXE foi selado quando, algumas curvas depois, Sanz capotou, encerrando sua corrida e eliminando as chances da equipe de conquistar o título.

A Veloce Racing, com Molly Taylor e Kevin Hansen ao volante, completou uma corrida sem problemas e conquistou sua terceira vitória da temporada, terminando 2023 entre as três primeiras na classificação do campeonato, seu melhor resultado na história da Extreme E. Atrás dos vencedores da corrida, tanto a X44 quanto a RXR continuaram tendo problemas com suas máquinas.

Apesar de cruzar a linha de chegada mais de quatro minutos depois da Veloce Racing, o segundo lugar da RXR foi suficiente para garantir a segunda vitória no campeonato da Extreme E – o primeiro título foi conquistado na temporada inaugural de 2021. O resultado foi a coroação do excelente trabalho realizado por Kristoffersson e Åhlin-Kottulinsky nesta temporada e, para a piloto, foi também seu primeiro título na Extreme E.

Um pouco mais atrás, a X44 Vida Carbon Racing conseguiu cruzar a linha de chegada para assegurar o terceiro degrau do pódio e roubar o quarto lugar na classificação do campeonato da nº 99 GMC HUMMER EV Chip Ganassi Racing.

Redemption Race

A mais rápida na largada foi a nº 99 GMC HUMMER EV Chip Ganassi Racing, que tinha ficado de fora da Grande Final por pouco, com base no tempo da equipe no Continental Traction Challenge.

Andreas Bakkerud, da JBXE, passou por fora para ficar atrás de Anderson, com Timo Scheider em terceiro pela Carl Cox Motorsport, e à frente do estreante da ABT CUPRA XE, Adrien Tambay.

Scheider não se conteve e se lançou por dentro para ultrapassar Anderson e assumir a liderança. Não demorou muito para o norte-americano recuperar a primeira posição, mantendo uma boa linha de corrida para abrir caminho à frente do piloto da Carl Cox Motorsport.

Entretanto, o drama não demorou a chegar, já que uma falha mecânica no carro de Scheider forçou o alemão a se retirar, encerrando a temporada da Carl Cox Motorsport.

As três equipes restantes deixaram a Switch Zone e Klara Andersson, da ABT CUPRA XE, voltou sua atenção para o ODYSSEY 21 de Tamara Molinaro.

A sueca completou a ultrapassagem, colocando-se na segunda posição, atrás da No. 99 GMC HUMMER EV Chip Ganassi Racing, enquanto Sorensen executava uma corrida sem problemas até a vitória na Redemption Race.

RESULTADOS

Grande Final

Veloce Racing 8:31.760mins Rosberg X Racing +4:19.110mins X44 Vida Carbon Racing +8:11.502mins ACCIONA | SAINZ XE Team (Retiro) NEOM McLaren Extreme E Team (Retiro)

Redemption Race No. 99 GMC HUMMER EV Chip Ganassi Racing 8:34.434mins ABT CUPRA XE +14.909s JBXE +20.993s Carl Cox Motorsport (Retiro)

Posições no campeonato