Romain Dumas tem “contas para acertar” com Pikes Peak
Romain Dumas descreve Pikes Peak como um dos desafios mais exigentes do desporto motorizado, admitindo que a pressão é superior à de outras provas porque “não se pode cometer erros nem ter falhas”, dado o perigo do traçado e a ausência de margem para recuperação.
O francês reconhece que conhece bem o risco, mas procura manter‑se focado e calmo, evitando alimentar o medo para conseguir desempenhar ao mais alto nível.
Cenário em constante mutação em Pikes Peak
O piloto destaca também a singularidade do ambiente da montanha, onde o cenário e o tipo de piso se transformam radicalmente entre setores, passando de zonas com árvores e relva para paisagens quase lunares. Essa mudança contínua obriga a uma adaptação permanente do ritmo e da abordagem a cada curva, num traçado que não se assemelha a um circuito tradicional.
Super Mustang Mach‑E evolui: mais downforce, suspensão e travões em linha com os 1600 cv
Dumas explica que o novo protótipo elétrico da Ford para Pikes Peak mantém o mesmo grupo motopropulsor da época anterior, com cerca de 1 600 cavalos, mas recebe profundas evoluções ao nível do chassis. Entre as principais alterações, o francês aponta a carroçaria mais baixa, a asa traseira de maiores dimensões, novas suspensões, travões em carbono e uma plataforma mais complexa, que aumenta significativamente a carga aerodinâmica.
Segundo o piloto, cada subida de teste é crucial para recolher dados, compreender melhor o comportamento do conjunto e afinar uma viatura que enfrenta mudanças constantes de piso e de aderência ao longo da rampa. Dumas sublinha ainda o carácter internacional da estrutura Ford Performance, que junta engenheiros da marca e da STARD, responsável por grande parte do desenvolvimento técnico do projeto elétrico.
