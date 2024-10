ROC: Sebastian Vettel e Mick Schumacher confirmados

Sebastian Vettel e Mick Schumacher confirmaram a sua participação na Corrida dos Campeões (ROC) de 2025, que terá lugar em Sydney, na Austrália, no Accor Stadium, de 7 a 8 de março. Os dois irão representar a Alemanha, competindo contra equipas internacionais antes de lutarem individualmente pelo título de “Campeão dos Campeões”.

Vettel, tetracampeão de F1, conquistou o título individual do ROC em 2015 e, juntamente com o pai de Mick, Michael Schumacher, e venceu seis vezes a Taça das Nações pela Alemanha. Mick Schumacher, que foi vice-campeão do ROC de 2023 na Suécia e segundo na Taça das Nações com Vettel em 2019, pretende garantir a vitória desta vez.

O evento acontece apenas uma semana antes do Grande Prémio da Austrália de 2025, em Melbourne. Ambos os pilotos mostraram-se entusiasmados com a possibilidade de voltarem a correr juntos, com Vettel a realçar a diversão e a competitividade do ROC, enquanto Schumacher destacou o seu objetivo de conquistar os títulos individual e de equipa.

“Estou encantado por regressar à Corrida dos Campeões e por fazer novamente equipa com o Mick”, disse o tetracampeão de F1 Vettel. “Vai ser emocionante correr no antigo Estádio Olímpico de Sydney, que parece ser um ótimo local para a Corrida dos Campeões. Todos os pilotos que têm a honra de participar na ROC apaixonam-se pelo evento, porque nos faz lembrar a razão pela qual começámos a correr; pura competição e, claro, com carros idênticos, não há desculpas. Farei tudo o que puder para ajudar a Alemanha a conquistar outro título da Taça das Nações do ROC com o Mick na sexta-feira à noite, mas não lhe farei nenhum favor quando tentarmos a vitória absoluta no sábado à noite, especialmente porque ele me venceu nas meias-finais do ROC individual na Suécia em 2023!”

“A Austrália é um dos meus locais preferidos e representar a Alemanha juntamente com o Sebastian no ROC Sydney será certamente muito divertido” disse Mick Schumacher. “Depois de terminar em segundo lugar no ROC individual na Suécia em 2023 e na Taça das Nações do ROC no ROC México com o Seb, o objetivo desta vez tem de ser o troféu de vencedor geral, tanto na Taça das Nações do ROC na sexta-feira à noite como na Corrida dos Campeões individual no sábado. Estou muito ansioso por conhecer todos os outros pilotos e passar algum tempo com eles durante o fim de semana da Corrida dos Campeões em Sydney. Tenho a certeza que os pilotos se vão divertir imenso juntos e dar um grande espetáculo aos fãs australianos.”