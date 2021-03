Ricardo Porém anuncia nova ‘aventura’ no digital

Depois de concluída mais uma ‘Missão Dakar’, Ricardo Porém associou-se à Rotauto para criação da sua marca e lançamento de um website que permita aos fãs da modalidade seguir mais de perto as pisadas do piloto leiriense em www.ricardoporem.com.

Para o piloto de 31 anos, este é o cumprir de mais um objetivo na sua carreira desportiva. “Desde sempre senti a necessidade de, para além de umas redes-sociais ativas, ter um site onde conseguisse aproximar-me do público português e Mundial. Esta parceria com a Rotauto surge no momento certo, com as presenças no Dakar, surgem cada vez mais solicitações de merchandising, ao qual não podia dar resposta. A marca ‘Ricardo Porém’, acaba por ser uma evolução natural e o primeiro passo de mais uma caminhada no mundo digital que me deixa extremamente satisfeito” , revelou Ricardo Porém antes de explicar um pouco do conceito e da forma de conceção da sua nova imagem. “Na verdade não foi difícil, porque após um pequeno brainstorming com a minha equipa e com o Bruno Pereira, CEO da Rotauto, a agência absorveu rapidamente o conceito que procurava e foi extremamente fácil encontrar a imagem que mais se adequa a mim e ao meu percurso desportivo. Uma imagem forte e ‘clean’ na qual me revejo a 100%.”

Para Bruno Santos Pereira, CEO da Rotauto, empresa com sede em Leiria, é importante “estar ao lado do Ricardo Porém na conquista de mais uma vitória. Acompanhar o piloto na evolução da sua marca para o mundo digital foi um desafio que a equipa da AgencybyRotauto abraçou com grande paixão. Trabalhando diariamente para a transformação digital dos negócios da área automóvel através de soluções de Marketing e Tecnologia, vimos neste projeto mais uma oportunidade para contribuir com o que melhor sabemos fazer. Acreditamos que a criação da sua marca pessoal, visualmente forte, moderna e alinhada com as novas tendências, oferece ao Ricardo a confiança necessária para “agarrar o volante” dos novos desafios digitais a que se propõe, avançando a alta velocidade numa estratégia global digital de sucesso” , assume.