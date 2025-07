Revolução do Hidrogénio nos desportos motorizados?

A Toyota Gazoo Racing vai estrear o GR Yaris Rally2 H2 Concept, um carro de ralis com motor a hidrogénio, nos troços do Rally da Finlândia, a marca japonesa teve exposto em Le Mans o seu Concept GR LH2 Racing concebido para avançar com a tecnologia dos motores de combustão de hidrogénio líquido no automobilismo, construído em torno de um chassis GR010 Hybrid Le Mans Hypercar.

A Toyota tem testado a tecnologia de hidrogénio líquido num Corolla experimental na série Super Taikyu do Japão com um Corolla H2 Concept e por fim a FIA tem atualizou os seus regulamentos de segurança, com o mais recente Conselho Mundial de Desportos Motorizados da FIA a aprovar o primeiro conjunto de regulamentos de segurança para veículos movidos a hidrogénio líquido.

Esses regulamentos, desenvolvidos com especialistas do setor, serão futuramente integrados ao Código Desportivo Internacional da FIA. Incluem padrões rigorosos para integração de veículos, sistemas de armazenamento, procedimentos de reabastecimento, compartimentos testados sob pressão, deteção de vazamentos com vários alertas e limites de evaporação.

Voltando ao que a Toyota tem vindo a fazer, tem competido com um Corolla com motor a hidrogénio desde 2021 na série Super Taikyu no Japão. Jari-Matti Latvala, diretor da equipa Toyota Gazoo Racing World Rally Team, está entre os pilotos que competiram com este inovador sistema de propulsão e deram o seu feedback para o seu desenvolvimento. O Corolla H2 Concept completou 2135 km nas 24 Horas de Fuji de 2025, fez 83,6% das voltas do carro vencedor, face ao 62,9% que tinha conseguido em 2022, quando ainda funcionava com hidrogénio gasoso.

Portanto, está a ser feito trabalho para abrir mais os horizontes e exista um menor impacto ambiental dos combustíveis fósseis, que se dependa menos dos motores que emitem uma série de gases poluentes, como dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO) e partículas finas, como sucede com os

Veículos movidos a gasolina e diesel O CO2 é um dos principais gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global e as alterações climáticas.

Governos e entidades reguladoras, como a União Europeia, têm implementado normas de emissões cada vez mais rigorosas, que estabelecem limites máximos de poluentes e CO2 que os veículos podem emitir e nesse contexto o desporto motorizado é o perfeito acelerador para o desenvolvimento.

O desporto automóvel, apesar da sua imagem de alto consumo e velocidade, tem um papel crucial e muitas vezes subestimado na aceleração da descoberta e desenvolvimento de novas tecnologias com menor impacto ambiental e que ajudem a reduzir a emissão de gases nocivos para a atmosfera, pois funciona como um verdadeiro laboratório de testes em condições extremas.

Como se sabe, a natureza competitiva do desporto automóvel exige um desenvolvimento e inovação contínuos e extremamente rápidos. As equipas e fabricantes são forçados a encontrar soluções eficientes e de alto desempenho em prazos muito curtos, o que acelera a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias de forma que seria muito mais lenta na indústria automóvel de produção em massa.

No desporto motorizado os veículos são colocados sob stress extremo – altas velocidades, travagens bruscas, acelerações intensas, variações de temperatura. Estas condições são ideais para testar a durabilidade, eficiência e segurança de novas tecnologias de motores, sistemas de refrigeração, materiais leves e sistemas de energia alternativos (como o hidrogénio e a eletricidade) em limites que dificilmente seriam alcançados em testes de estrada convencionais.

No limite, toda esta tecnologia é mais tarde transferida para a indústria de produção. Claramente, as inovações testadas e comprovadas no ‘motorsport’ frequentemente encontram o seu caminho nos veículos de produção em massa. Por exemplo, sistemas de injeção direta, turbocompressores, caixas de velocidades avançadas, sistemas de recuperação de energia e até mesmo tecnologias de segurança (como os travões ABS) têm as suas raízes no desporto automóvel. No caso das tecnologias verdes, o refinamento dos sistemas de hidrogénio, das baterias e da gestão de energia em corrida acelera a sua comercialização e adoção em larga escala.

Como se pode calcular, tudo isto aumenta a consciência e aceitação pública e apesar do desporto automóvel ser visto por muitos como poluente, nesta transição, também pode ajudar a educar o público sobre as novas tecnologias sustentáveis, mostrando que os veículos elétricos ou a hidrogénio, também podem ser potentes, rápidos e emocionantes, desmistificando preconceitos e incentivando a sua aceitação no mercado de consumo.

Em suma, o desporto automóvel atua como um catalisador de inovação, empurrando os limites da engenharia e acelerando o desenvolvimento de soluções que, a longo prazo, contribuem significativamente para a redução do impacto ambiental da indústria automóvel global.

É isso que a Toyota vai fazer no Rali da Finlândia. O carro será exibido no parque de assistência durante o evento, ao lado de outros veículos a hidrogénio, como o Toyota Mirai e o Tundra, como parte de uma exposição mais ampla da tecnologia de hidrogénio em toda a cidade de Jyväskylä.