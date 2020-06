Revista Semanal Online Autosport Exclusivo #2218

Sumário

A Fórmula 1 arranca na Áustria o que é um novo começo para a disciplina. Depois do termos feito em março, voltamos a apresentar as equipas e os pilotos, bem como antevemos o que pode acontecer no próximo fim de semana. Arranca também a Fórmula 2 e a Fórmula 3, o mesmo sucedendo com o Campeonato de Portugal de Ralis. O Rali de Castelo Branco marca o recomeço e tem que dar o exemplo. foi anunciado também o calendário da Peugeot Rally Cup Ibérica. No AutoSport Histórico, recordamos o Jolly Club, numa entrevista ainda feita por Martin Holmes a Roberto Angiolini. No que respeita aos ensaios, nas motos testámos a Yamaha Xenter 125, nos carros, apresentamos o novo Opel Mokka, Volkswagen T-Roc Cabrio e testámos o Mercedes AMG A45 S 4Matic+

Fórmula 1 arranca na Áustria: Novo começo

Depois de sete meses e 11 dias a Fórmula 1 está pronta para um novo começo, depois do GP da Austrália ter sido cancelado in-extremis devido à Covid-19.

Passaram vários meses, muita coisa aconteceu, mas em termos desportivos nada deverá ser muito diferente do que se viu nos testes de Barcelona.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



F1, como vai surgir cada equipa e piloto: O mesmo paradigma?

Muita coisa se passou nos bastidores durante estes quase quatro meses de hiato, mas as 10 equipas e 20 pilotos de F1 dificilmente poderão ter mudado muita coisa face ao que já conhecíamos dos testes de Barcelona. Seja como for, há sempre espaço para surpresas.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Fórmula 1: Pilotos 2020

Com a época de Fórmula 1 à porta, recordamos o plantel que mudou pouco (regressou Esteban Ocon, estreia-se Michael Latifi) mas que vai baralhar-se por completo na próxima época.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Fórmula 2: Salto no tempo

A ‘caravana’ da Fórmula 2 entrou em modo pausa depois dos testes de pré-época, devido à pandemia. Mais de três meses depois, está tudo pronto para o arranque.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Fórmula 3: O sonho começa aqui!

O ano de 2020 será a segunda época da Fórmula 3, depois do relançamento da competição em 2019 que veio substituir o GP3. Mas o principal não muda já que a nova F3 continua a ser mais um degrau para os jovens ambiciosos que querem chegar um dia à Fórmula 1. Tal como a F2, também a F3 arranca na Áustria

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Campeonato de Portugal de Ralis: Mais favoritos

Prossegue no próximo fim de semana em Castelo Branco o Campeonato de Portugal de Ralis 2020. Três meses e meio depois de Fafe, vamos ter uma competição mais curta, mas em que o importante é ‘atravessar’ 2020 para garantir 2021.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Rali de Castelo Branco: Dar o exemplo

Arranca este fim de semana em Castelo Branco a segunda prova do CPR 2020 um rali extremamente importante, já que é o primeiro a realizar-se após o recomeço das competições. É preciso que tudo corra bem, para se dar o exemplo, não vá o diabo tecê-las…

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Peugeot Rally Cup Ibérica: 20 Peugeot 208 Rally 4, quatro provas

Como seria de esperar a pandemia de Covid-19 obrigou ao encurtamento da Peugeot Rally Cup Ibérica 2020, competição que passa a ter quatro provas, divididas por Portugal e Espanha. O novo Peugeot 208 Rally 4 é a grande novidade.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Rali de Castelo Branco: Crónica Luís Dias (Diretor de Prova)

A Escuderia Castelo Branco empenhou-se bastante para, nesta nova normalidade, poder levar para a frente a realização de uma das principais competições que realiza anualmente, o Rali de Castelo Branco. A alteração do contexto provocada pela pandemia, levou-nos a, em conjunto com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, as autoridades regionais e com base nas indicações da Direcção-Geral de Saúde, adoptar uma série de medidas para que a actividade dos ralis pudesse retomar em Portugal.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO

Jolly Club, Ontem e hoje

O Jolly Club foi uma equipa de corridas e ralis italiana, que competiu no Mundial de Ralis, estando principalmente ligada a marcas como Lancia ou a Alfa Romeo. As míticas cores da Totip, deram cartas no WRC e o seu líder, Roberto Angiolini, morreu em abril passado. Vamos recordar a história da equipa e uma conversa de Martin Holmes com Angiolini já alguns anos…

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Yamaha Xenter 125

Normalmente quando pensamos em scooters Yamaha imediatamente vem-nos à memória toda a família com ADN MAX, as NMAX 125, as várias cilindradas XMAX , 125, 300 e 400 e finalmente aquela que é referência em termos de scooters desportivas, a líder TMAX

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Apresentação Opel Mokka: Um pontapé no cinzentismo

E de repente… todos os Opel envelheceram uma dezena ou mais de anos, graças ao novo Mokka, um carro muito mais ousado que o habitual na Opel, que assim dá um verdadeiro pontapé no classicismo cinzento do passado da casa do relâmpago.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Volkswagen T-Roc Cabrio: Único a céu aberto

O VW T-Roc Cabrio é o único SUV descapotável à venda no mercado, o que pode ser bom ou mau, é como os restaurantes, sem ninguém é sinal, quase sempre, de pouca qualidade. Não será assim com o T-Roc, evidentemente, mas estranha que todos tenham saído do segmento e a VW apareça nesta altura. À venda em Portugal a partir de 32.736 euros.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Mercedes AMG A45 S 4Matic+: O novo “xerife” dos desportivos?

Pode até nem parecer, mas o Mercedes AMG 45S 4Matic+ é totalmente diferente do Mercedes AMG 45 4Matic da anterior geração. Os pontos de contacto são alguns, mas a Mercedes decidiu que tinha de dar o murro na mesa e assumir as rédeas do segmento dos desportivos, com um carro absolutamente fabuloso que tem preço a condizer.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO