Revista Semanal Online Autosport Exclusivo #2217

Sumário

Esta semana foi apresentado o Rali de Castelo Branco prova que marca a retoma do CPR. Explicamos ainda o que ganha Portugal com a possível vinda da F1, uma competição em que falta apenas semana e meia para o arranque. Para se guiar, publicamos os novos calendários 2020.

A Fórmula E conclui-se em Berlim com seis corridas em nove dias, e o Puzzle do WRC está quase pronto.

Fazemos uma extensa homenagem a Martin Holmes e no Autosport Histórico damos à estampa um artigo sobre a história do melhor português no Rali de Portugal. Nos ensaios, a Yamaha XMAX 125 Versão Especial Tech Max de 2020, nas motos. Nos carros, ensaiamos o Volkswagen Golf TDI 150 DSG Style, Range Rover Evoque e Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 Bi-Fuel.

Rali de Castelo Branco marca a retoma: Servir de exemplo

Aproxima-se a data do regresso dos ralis em Portugal e o Rali de Castelo Branco marca a retoma da modalidade. A prova vai para a estrada com um formato renovado para cumprir as novas diretrizes da DGS.

O que ganha Portugal com a Fórmula 1

O Autódromo Internacional do Algarve está em liça por uma prova de F1, este ano, graças à pandemia da Covid-19, que teve um impacto profundo na principal competição da FIA. As circunstâncias são únicas, havendo o risco de ser um GP de Portugal à porta fechada, mas ainda assim as vantagens são óbvias, e não são apenas para o mais recente circuito permanente português.

Faltam semana e meia para o arranque da F1: Sete meses e 11 dias…

Aproxima-se a data do recomeço da Fórmula 1, após o que será o interregno mais longo da história da modalidade. Os detalhes sobre o que aí vem, multiplicam-se mas os responsáveis da F1 já olham também para o futuro, ao mesmo tempo que decidem o restante calendário de 2020.

Os novos calendários 2020

Após três meses de ‘clausura’ total em virtude da pandemia de Covid-19 que estamos ainda a atravessar o mundo dos ‘motores’ esteve confinado cerca de três meses e agora, a pouco e pouco as competições vão ressurgindo. Nestas duas páginas pode ver os mais recentes calendários atualizados, sendo que ainda falta confirmar muitos deles, especialmente o Mundial de F1 e o WRC. Da F1 só são conhecidas as primeiras oito provas e do WRC novas datas e eventos serão conhecidos a curto prazo.

Fórmula E conclui-se em Berlim: Seis corridas em nove dias

A Fórmula E vai retomar as corridas em agosto no Aeroporto de Tempelhof, em Berlim, com seis corridas em nove dias, sendo essa a forma encontrada para decidir quem vai vencer o campeonato de 2019/20. António Félix da Costa está em boa posição para o conseguir…

Puzzle do WRC quase pronto

A pouco e pouco começam a encaixar-se as peças do puzzle do WRC 2020. Com o Rali da Alemanha em perigo, a competição deverá ressurgir com um formato totalmente novo, agrupando provas geograficamente para facilitar as deslocações. As novidades oficiais estão para breve.

Martin Holmes: Uma paixão inigualável

Ainda bem há pouco tempo estávamos aqui a festejar o 80º aniversário de Martin Holmes, o ‘nosso’ mais antigo jornalista em atividade, mas na passada semana surgiu a notícia da sua morte, que é uma enorme perda para o jornalismo de ralis. Martin Holmes era um nome incontornável do Campeonato do Mundo de Ralis. Depois de uma fulgurante carreira como navegador, onde acompanhou alguns dos melhores pilotos, tornou-se num dos mais conceituados especialistas do Mundial de Ralis como jornalista. Fez a cobertura de 520 ralis do Campeonato do Mundo e assinou trabalhos e reportagens para o AutoSport quase desde o seu início, em 1978. Já lá vão 42 anos! Para o homenagear, nada melhor que dar a palavra a algumas das pessoas com que se cruzou no seu trabalho, ao longo dos últimos 60 anos. CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



O melhor português no Rali de Portugal: a história

Hoje, vencer o Rali de Portugal entre os concorrentes portugueses já não ‘vale’ o mesmo, embora ainda valha muito. Mas, no passado, ser o primeiro português chegava a ser considerado quase tão importante quanto ser Campeão Nacional.

Ensaio Yamaha XMAX 125 Versão Especial Tech Max de 2020

A versão Tech Max da Yamaha XMAX 125 é uma versão premium da versão standard que inclui acabamentos mais luxuosos e alguns componentes de topo que tornam na XMAX 125 mais exclusiva e luxuosa da gama.

Volkswagen Golf TDI 150 DSG Style

O sucesso da Volkswagen anda de mãos dadas com o Golf e após oito gerações, a casa de Wolfsburg voltou a elevar a fasquia no segmento, mesmo que a distância para os rivais tenha diminuído sensivelmente. Ensaio à versão diesel com 150 CV.

Range Rover Evoque

Esta é, mais ou menos, o mantra que a maioria das formações desportivas e as empresas usam para justificar a manutenção do “status quo”. Porém, no mercado automóvel, estagnação é sinal de fraqueza e por isso o Evoque não poderia estar sempre igual.

Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 Bi-Fuel

O caminho faz-se caminhando e a Dacia chegou longe com a estratégia “low cost” da qual começa a afastar-se com outros modelos da gama como o Duster. O Sandero, porém, ainda está na primeira fase da Dacia e é um “low cost”. Porém, oferece muito por um preço controlado e com esta versão com possibilidade de funcionar a GPL, aumenta a sedução em termos de economia.

