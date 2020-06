Revista Semanal Online Autosport Exclusivo #2216

Sumário

Na edição desta semana, começamos com uma notícia triste, morreu Martin Holmes, nosso colega desde 1978. No ‘seu’ WRC, está em marcha um plano para salvar a competição. No Campeonato de Portugal de Ralis 2020 a FPAK ainda não comunicou oficialmente o calendário, mas este está definido.

Uma grande notícia pode estar perto de se confirmar, a Fórmula 1 perto de regressar a Portugal.

Publicamos uma entrevista a Toto Wolff, explicamos como funciona o handicap aerodinâmico na F1, e revelamos como a FIA e as equipas continuam a trabalhar no detalhe das regras dos Rally1 de 2022 (os novos WRC). Damos à estampa também um trabalho sobre os nossos emigrantes, e questionamos porque não salvam os japoneses o DTM! Em termos de ensaios, nas motos, a Honda PCX 125, nos autos, o Renault Captur TCE 155 Initiale Paris, o Hyundai Ioniq Electric e o Dacia Duster Eco-G 100 Bi-Fuel Comfort.

Morreu Martin Holmes (25/4/1940-11/6/2020)

Martin Holmes morreu! Nosso colega de mais de 40 anos no AutoSport, morreu na sequência de uma longa batalha contra o cancro, pouco depois de completar 80 anos de idade. À família e aos amigos as nossas mais sentidas condolências

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



PLANO PARA SALVAR O WRC 2020

Está em marcha um plano para salvar o Mundial de Ralis de 2020. Depois do recente cancelamento dos ralis da Finlândia e Grã-Bretanha, a FIA e o Promotor podem incluir ralis tão díspares quanto Estónia, Chipre, Canárias, Re. Checa e Ypres. Em tempo de guerra, não se limpam armas…

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Campeonato de Portugal de Ralis 2020: Mais 6 provas…

A FPAK ainda não comunicou oficialmente o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis 2020, mas de acordo com o que é possível apurar neste momento, o CPR 2020 está definido. Terá mais seis provas…

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Fórmula 1 perto de regressar a Portugal

É cada vez mais forte a probabilidade do Mundial de Fórmula 1 regressar a Portugal. O AutoSport sabe que, apesar de ainda não estar certo, as conversações com o Autódromo Internacional do Algarve e a FPAK estão muito avançadas. Há ainda fatores que podem fazer mudar as coisas, mas neste momento as hipóteses de voltarmos a ter um Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 em Portugal são muito fortes.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Toto Wolff responde a tudo

Toto Wolff esteve em conversa com diversos jornalistas, abordando inúmeros assuntos, alguns dos quais deram muitas manchetes, como foi o caso da possível não continuidade da Mercedes na Fórmula 1 ou a ida do austríaco para a Aston Martin. Saiba o que foi dito pelo chefe de equipa da equipa da Brackley sobre os assuntos mais prementes e não só…

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Fórmula 1: Como funciona o handicap aerodinâmico

A Fórmula 1 passará a ter um sistema de handicap aerodinâmico a partir do próximo ano com o intuito de equilibrar a competitividade de todas as equipas. O AutoSport explica como tudo funciona.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



WRC: PANDEMIA PODE OBRIGAR A MAIS CORTES

A FIA e as equipas continuam a trabalhar no detalhe das regras dos Rally1 de 2022 (os novos WRC), mas a pandemia de coronavírus pode obrigar a um corte de custos ainda maior para 2022, que ninguém deseja, mas que pode tornar-se inevitável.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



VELOCIDADE: A FORÇA DOS NOSSOS ‘EMIGRANTES’

Portugal sempre foi um grande exportador de talento e no desporto motorizado o cenário não é diferente. São muitas as histórias de pilotos nacionais que tiveram de procurar outros palcos para chegarem ao seu objetivo. Uma decisão por vezes difícil, dada a tenra idade dos pilotos.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Porque não salvam os japoneses o DTM?

Durante anos, o DTM procurou encontrar um regulamento comum com o campeonato japonês Super GT, uma solução que na teoria lhe daria garantias para o futuro. Contudo, numa altura em que o DTM mais precisava dos construtores nipónicos, num ano em que os “três gigantes” têm carros novos, estes não parecem minimamente interessados. Será tudo uma questão de cifrões? Vamos descobrir.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Ensaio Honda PCX 125: A pequena traquina

A Honda PCX vai na 3ª geração e, desde o seu lançamento em 2010 as vendas deste modelo nunca cessaram de aumentar, sendo hoje a scooter compacta mais popular no mercado. Fomos descobrir as razões desse sucesso.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Renault Captur TCE 155 Initiale Paris – Ensaio Teste

Este é o topo de gama do Captur o “best seller” da casa francesa e do mercado nacional, com o motor 1.3 litros feito em parceria com a Mercedes e o nível de equipamento máximo, o Initiale Paris. A questão, perante os 155 CV, é simples: este é um SUV desportivo ou um SUV espigado?

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Hyundai Ioniq Electric – Ensaio Teste

O Ioniq foi o primeiro carro que anunciou a oferta de três versões amigas do ambiente: híbrido, híbrido Plug In e elétrico. O renovado Ioniq não mudou muito, ficando uma vez mais a meio caminho entre um carro comum e um futurista modelo elétrico no que toca ao estilo. Esta versão elétrica é o rival do Nissan Leaf, as versões híbridas do Toyota Prius. Mas as versões híbridas abordamos num próximo ensaio. Olhemos então para este Ioniq elétrico que nesta renovação oferece mais tecnologia, mais autonomia e motor mais potente. Analise completa ao maior rival o Nissan Leaf.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Dacia Duster Eco-G 100 Bi-Fuel Comfort– Ensaio Teste

Não é uma novidade absoluta, mas a Dacia insiste na oferta de uma gama com alimentação mista a gasolina e gás de petróleo liquefeito. As diferenças são muito poucas, apenas o sistema de alimentação e a utilização do bloco 1.0 litros sobrealimentado com 100 CV. Vale a pena apostar num carro Bi-Fuel que custa 15.450 euros, que gasta gasolina que custa 1.191 euros e GPL a custar 0,539 euros?

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO