Revista Semanal Online Autosport Exclusivo #2215

Sumário

Boas novidades. A FPAK anunciou o reinício das competições, pelo que o desporto motorizado está pronto para ligar os motores. Também a Fórmula 1 já oficializou o arranque que se dará a 3/5 julho na Áustria. Chase Carey falou sobre vários assuntos, agora que pode respirar e alívio… Ainda na Fórmula 1: Porque achamos que Vettel não deve sair. Do lado da Mercedes, explicamos a que achamos ser a melhor opção. No WRC, os Ralis da Finlândia e Nova Zelândia foram cancelados, e com isso a pressão acentua-se fortemente.

Mário Castro (Ford Fiesta R2T) e Manuel Castro (Skoda Fabia R5) trocaram de carro e nós contamos-lhe tudo. Ricardo Gomes estreou na Rampa Porca de Murça aquela que é uma das grandes novidades do ano ‘motorizado’ em Portugal, o Tesla P100D EGT, o primeiro GT de competição totalmente elétrico do mundo. E explica mais sobre o carro.

No AutoSport Histórico recordamos as piores memórias do Mundial de Ralis, para que nunca esqueçamos que temos sempre de bater na tecla da segurança.

Quanto a ensaios, nas motos a Yamaha NMAX 125, nos carros, ensaiámos o BMW X1 sDrive16d, Fiat Tipo 1.3 Multijet e apresentamos o novo BMW Série 5

FPAK anuncia reinício das competições

Os políticos disseram de sua justiça e o desporto motorizado está pronto para ligar os motores. Há um ‘mas’. Chama-se Plano de Contingência, e lá estão expressas todas as medidas necessárias para que tudo avance. Não vai ser fácil, mas também está longe de ser impossível. Muito longe.

Fórmula 1 arranca a 3/5 julho na Áustria

Está confirmado oficialmente, a Fórmula 1 arranca no fim de semana de 3/5 julho na Áustria, a primeira de duas corridas em semanas consecutivas no país.

Já são conhecidas as primeiras oito corridas do calendário 2020, para já só a ‘temporada’ europeia.

Chase Carey: “Vencer na F1 tem que ser quem gasta melhor e não quem gasta mais”

É oficial. A Fórmula 1 vai arrancar no fim de semana de 3 a 5 de julho na Áustria, com dois Grandes Prémios em fins de semana consecutivos. Chase Carey, Diretor-Executivo da Fórmula 1, pode respirar e alívio…

Fórmula 1: Não vás, Vettel!

O cenário da saída de Sebastian Vettel da F1 começa a ganhar cada vez mais força. As opção são reduzidas e a vontade talvez não seja a mesma. Mas se Vettel sair, será uma perda para a o Grande Circo.

F1: Qual a melhor opção para a Mercedes?

O mercado de pilotos 2020 poderá ter ainda algumas surpresas reservadas e a Mercedes pode ser uma peça importante no que diz respeito ao gird 2021.

WRC 2020 começa a ficar em risco

Os Ralis da Finlândia e Nova Zelândia foram cancelados, e com isso a pressão acentua-se fortemente no WRC 2020. Ainda há espaço para se realizarem nove provas, mas poucos acreditam que isso seja possível. Mais cinco, já seria um bom cenário.

Mário Castro (Ford Fiesta R2T) e Manuel Castro (Skoda Fabia R5) trocaram de carro

Mário Castro e Manuel Castro trocaram a bacquet do lado esquerdo dos seus – respetivamente – Ford Fiesta R2T e Skoda Fabia R5, e explicam as principais diferenças entre ambos. O contraste dos ‘cheques’, mas também das sensações vividas. Sente-se ao lado deles…

Ricardo Gomes e o seu novo Tesla: “Este é um projeto que queria muito que fosse inovador e diferenciador”

Ricardo Gomes estreou na Rampa Porca de Murça aquela que é uma das grandes novidades do ano ‘motorizado’ em Portugal, o Tesla P100D EGT, o primeiro GT de competição totalmente elétrico do mundo. Pouco depois, o mundo ‘fechou’ às mãos da Covid-19, e quase três meses depois já foi possível tirar o carro da garagem e tentar resolver os problemas que surgiram um Murça, com um teste na pista de Braga. Oportunidade perfeita para “dois dedos de conversa”.

As piores memórias do Mundial de Ralis

O Mundial de Ralis tem na sua história momentos trágicos que abalaram a modalidade, mas é notável que em quase 50 anos de história, numa disciplina que teve tanto de espetacular como perigosa, especialmente no passado, tenham sido tão poucos os acontecimentos negativos.

Ensaio Yamaha NMAX 125

A Yamaha NMAX 125 foi a resposta da marca dos diapasões à Honda PCX 125, esta última sofreu uma enorme renovação em 2018 e colocou a fasquia a toda a concorrência ainda mais alta.

Ensaio BMW X1 sDrive16d

A BMW lançou o X1 há seis anos com mais de 820 mil unidades vendidas, apesar de um carro que não era dos mais atraentes, tinha um comportamento que não estava á altura dos pergaminhos da BMW e alguma falta de requinte. O novo X1 é muito diferente.

Fiat Tipo 1.3 Multijet: Qual a razão do sucesso como TVDE?

Para lá do argumento preço, evidente, o Fiat Tipo terá algo mais que lhe permite ser dos carros mais procurados pelas empresas que fazem serviço TVDE, mesmo que a carrinha seja a mais procurada. Foi isso que quis perceber com este ensaio.

Novo BMW Série 5

Não mudando muito, o novo Série 5 está muito diferente, ainda mais tecnológico e atualizado ao sabor da inevitável eletrificação – todos os modelos têm alguma hibridização – e com reforço intenso da tecnologia

