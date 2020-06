Revista Semanal Online Autosport Exclusivo #2214

Sumário

Esta semana damos à estampa as últimas novidades dos ‘motores’ nacionais que têm o recomeço de época a cerca de um mês de distância.

Na F1 , um enorme rombo: Mais de 600 milhões. Contamos a história dos motivos para o cancelamento do GP de Singapura de F1, e escrevemos sobre as últimas novidades da F1: A manutenção da Renault e a possível venda da Williams. Num absoluto exclusivo Autosport, uma entrevista a Tommi Mäkinen. Escalpelizamos as razões da ‘morte’ do DTM e entrevistamos Diogo Ferrão (Race Ready). No Moto+, um ensaio à Triumph Tiger 1200 XCA 2020 e nos automóveis, mais três ensaios, ao Audi E-Tron Sportback, BMW 320d Touring e Mercedes E53 AMG Coupé Cabriolet.

FPAK divulga primeiros calendários: Há plano, só falta arrancar

Numa altura em que a FPAK continua a reunir com os intervenientes das diversas disciplinas, o AutoSport teve acesso ao plano de contingência, e as medidas planeada são exigentes, mas permitem perfeitamente que os ‘motores’ se façam ouvir novamente a curto prazo.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Rombo na Fórmula 1: Mais de 600 milhões

A pandemia da COVID-19 colocou o mundo de joelhos e a Fórmula 1 não é excepção… A FOM pretende realizar este ano, no mínimo, quinze Grandes Prémios, mas isso terá um custo financeiro assinalável. O AutoSport fez as contas e comprovou que o rombo será grande.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Os motivos para o cancelamento de Singapura

Os Grandes Prémios citadinos são as vítimas mais óbvias da situação criada pela pandemia da COVID-19, tendo os eventos de Melbourne e de Monte Carlo sido cancelados e o AutoSport sabe que Singapura também não será realizado.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Fórmula 1: E agora, Renault?

A Renault confirmou a sua manutenção na F1, e agora o foco passa por saber quem vai substituir Daniel Riccardo em 2021.

Os candidatos são de luxo: Sebastian Vettel, Fernando Alonso ou Valtteri Bottas. Qualquer outra alternativa será passar uma mensagem… estranha.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Williams pode vender equipa de Fórmula 1

A Williams Formula 1 poderá ser vendida no âmbito de uma nova revisão estratégica da empresa. O patrocínio da Rokit, também caiu. Como se percebe, o mítico nome pode desaparecer…

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Exclusivo Autosport: Entrevista a Tommi Mäkinen

Como qualquer criança que cresce nos arredores de Jyväskylä, Tommi Mäkinen aguardava ansiosamente pelos últimos dias do verão para ver Mikkola, Alén e Vatanen voar nas classificativas do Rali dos 1000 Lagos. Atraído pela vertigem daqueles heróis que passavam mais tempo no ar do que no chão, o jovem Tommi tentou a sua sorte mas a oportunidade da sua vida teimava em não aparecer. Quando tudo parecia perdido, um lugar caído do céu para disputar o rali finlandês ao volante de um Escort, permitiu-lhe mostrar ao mundo que o circo do WRC não podia desperdiçar a garra e o talento de alguém que nascera para triunfar. Dois anos depois, era o chefe de fila da Mitsubishi e subia ao “capot” do Lancer para celebrar o primeiro de quatro títulos mundiais consecutivos. Ao cabo de 24 vitórias em provas do campeonato do mundo, Mäkinen arrumou as luvas mas não renunciou ao encanto dos ralis. Pegou na batuta e compôs os arranjos necessários para o regresso da Toyota ao WRC, sendo hoje o maestro responsável por devolver os dias de glória à orquestra japonesa.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Mas afinal quem é que matou o DTM?

O anúncio da retirada no final do ano por parte da Audi terá ditado o fim do DTM, pelo menos como hoje o conhecemos. Como é que isto aconteceu e porquê já foi por demais debatido e rebatido, mas curiosamente, ninguém quer assumir a responsabilidade num círculo em que cada um aponta o dedo ao vizinho do lado. CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Entrevista a Diogo Ferrão (Race Ready)

“Já estamos mais preparados para os desafios presentes e futuros”

A Race Ready, de Diogo Ferrão, está a ser, como todos os restantes promotores, afetada pela pandemia, ainda que tendo em conta que a sua atividade se centra normalmente mais na segunda metade da temporada, as coisas não são tão dramáticas quanto noutras latitudes.

Agora, a preocupação volta-se mais para o futuro e para a forma como as pessoas vão encarar eventos com muita gente nos próximos tempos. Contudo, tal como se esperava, os ‘clientes’ habituais da Race Ready, têm, em boa parte, melhores condições para suportar os efeitos da pandemia e isso também se irá refletir, naturalmente, na assiduidade às provas. De resto, Diogo Ferrão falou-nos das novidades das suas competições para este ano e também do que antevê para o futuro.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Triumph Tiger 1200 XCA 2020

A evolução das Triumph Tiger 1200 face ao seu modelo anterior de 2017 foi considerável e pese embora ao nível do seu design e estética apenas existam alterações pouco perceptíveis, mantendo-se o aspecto global da moto, a principal referência vai de facto para a sensação de facilidade na sua condução, graças a um emagrecimento assinalável do conjunto, maior facilidade nas subidas de rotação desde os baixos regimes e uma maior simplicidade de ajuste de todos os seus parâmetros eletrónicos

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Audi E-Tron Sportback

O E-Tron Sportback junta-se ao conhecido E-Tron dentro de uma gama elétrica que será reforçada pelo E-Tron GT. O primeiro chega a Portugal com várias versões e preços a partir de 75.286 euros

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



BMW 320d Touring

A BMW virou, mesmo, uma página pouco solar da sua longa existência, recuperando o seu ADN e, sobretudo, equilibrando melhor aquilo que é a tradição da marca de Munique e a necessidade de piscar o olho a novos mercados. Não é, de todo, uma carrinha absolutamente bela, mas seduz e este ensaio vai determinar se este é, ou não, o melhor BMW da atualidade CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Ensaio Mercedes E53 AMG Coupé Cabriolet

Os modelos AMG continuam a ser uma montra tecnológica e desportiva da Mercedes e o coupé do Classe E, bem como o Cabriolet, recebem os novos E53 4Matic+, com 435 CV e a novidade da hibridização

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO