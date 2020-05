Revista Semanal Online Autosport Exclusivo #2213

Sumário

Para além do habitual ‘balanço’ das novidades da semana, damos à estampa um trabalho sobre a possibilidade de termos uma equipa na F1.

Na velocidade revelamos o mais recente projeto para a Garagem 56 das 24 Horas de Le Mans.

Num ano em que não tivemos Rali de Portugal, devido à pandemia de coronavírus, entrevistámos Simo Lampinen o vencedor do Rali TAP 1970, precisamente há 50 anos.

Temos também uma entrevista com Ni Amorim presidente da FPAK que só revelaremos online na 4ª Feira e nas Motos, um ensaio a uma KTM 390 Adventure.

No auto+, destaque para uma entrevista a Chris Harris, um dos rostos do Top Gear da BBC, e no Auto+, ensaios ao SEAT Leon 1.5 ETSI FR, Audi A4 Avant 35 TDI e Mercedes C300DE Estate

E se Portugal tivesse uma equipa de F1?

O projeto foi cancelado, mas João Correia (engenheiro) e Rui Pinto (comercial) tentaram por de pé um projeto para fazer nascer uma equipa portuguesa de Fórmula 1. A ideia surgiu, desenvolveu-se e concluiu-se que era possível desenvolver um projeto nacional, se a totalidade dos apoios fossem encontrados. Mas não foi desta. Aqui fica a história para memória futura.

Avanços e recuos na Fórmula 1

Na passada semana houve alguns avanços significativos na F1, já que foi confirmado o teto orçamental para 2021, mas o calendário continua com mais recuos do que avanços.

O Super Sonho Ecológico

O conceito da “Garagem 56” das 24 Horas de Le Mans nasceu com o intuito de atrair “carros inovadores” dentro do espírito da prova. Foram mais as desilusões que as alegrias que a “Garagem 56” trouxe até hoje ao Automobile Club l’Ouest (ACO), mas não foi por isso que o interesse na mesma diminuiu. O AutoSport falou com o responsável do mais recente projecto que espera escrever história no centenário da mais famosa das corridas de resistência.

Exclusivo Autosport com vencedor do Rali TAP 1970

Sonhava seguir as pisadas do avô e do pai e tornar-se uma lenda do motociclismo escandinavo quando, aos 13 anos, a poliomielite o atirou para a cama do hospital hipotecando, para sempre, a ambição de triunfar nas duas rodas. Apesar do infortúnio, o jovem Simo não se conformou com o que a vida lhe reservara e, com a força e a perseverança que caracteriza os grandes atletas, construiu o seu próprio destino, encontrando nos automóveis o refúgio ideal para alimentar o desejo de andar depressa. A lenta recuperação física contrastou com a rápida ascensão nos ralis e, com apenas 20 anos, tornava-se o mais jovem vencedor de sempre do Rali dos 1000 Lagos. O talento do finlandês não passaria despercebido ao atento Cesare Fiorio, que o convidou a integrar as fileiras da ‘Squadra’ Lancia numa altura em que a equipa transalpina começava a dar cartas nos ralis internacionais. E seria precisamente ao volante de um Fulvia HF que Simo Lampinen viria a vencer a 4ª edição do Rallye TAP, corria o ano de 1970. Meio século após o triunfo na prova portuguesa, convidámos este notável finlandês e distinto contador de histórias a abrir o baú das memórias e a recordar episódios de uma vida preenchida, como o próprio caracteriza, a correr o mundo e a cultivar a amizade…

Ensaio KTM 390 Adventure

Numa manhã ensolarada do mês de Maio ligaram-nos da Caismotor, Concessionário Oficial KTM, a saber se não estaríamos interessados em realizar uma prova da nova KTM 390 Adventure recém chegada às suas instalações. Curiosos que estávamos em relação a este modelo de imediato aceitámos o desafio e partimos para tentar levar a mesma por “maus caminhos”… aquilo ela mais gosta, imaginámos nós, e ficarmos a conhecer todo o potencial da mais jovem Adventure da casa austríaca

Ensaio SEAT Leon 1.5 ETSI FR

Impedida de fazer uma apresentação “normal”, a casa espanhola lembrou-se de me trazer o carro a casa, devidamente higienizado, deu-me três horas para andar por onde quisesse, regressando a casa onde me esperava uma pessoa que trocou o Leon por um simpático e excelente almoço. Foi assim que começou este primeiro ensaio ao Seat Leon, no caso com nível de equipamento FR (o topo) e com o motor e-TSI com 1,5 litros e 150 CV.

Ensaio Audi A4 AVANT 35 TDI

Esta não é uma nova geração, antes uma renovação que foi mais profunda que um aplanar das rugas, com uma nova linguagem de estilo e mecânicas revistas. O interior continua a ser dos melhores, mesmo não sendo muito alterado, e o bem-estar a bordo é típico da Audi. A questão que se levanta é simples: será este “restyling” suficiente para manter a pressão sobre os rivais numa época em que o mundo está a mudar-se para o lado dos híbridos e elétricos? A resposta já a seguir neste ensaio do A4 35 TDI Avant!

Mercedes C300DE Estate

Combinar um motor a gasóleo com um motor elétrico pode ser visto de duas formas: o melhor de dois mundos de mãos dadas ou um insulto? Estará a Mercedes em contramão? A resposta vem já a seguir

