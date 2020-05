Revista Semanal Online Autosport Exclusivo #2212

Sumário

A FPAK continua à espera que o governo trace as linhas mestras da abertura do desporto em Portugal, dos ‘motores’ em particular. Neste momento a ‘bola’ está do lado do estado, esperando-se a qualquer momento novidades. Relativamente à F1, há esperança de haver um Grande Prémio, à porta fechada, em Portugal. Ficou ainda a saber-se que poderemos vir a ter outro rali na zona de Lisboa, mas a semana ficou marcada pelas mudanças na F1, com a saída de Vettel da Ferrari no final deste ano, a passagem de Carlos Sainz para Maranello e a de Daniel Ricciardo para a McLaren. Na Fórmula 1 damos à estampa um interessante trabalho sobre a ‘Velocidade ao ritmo da mente’. Nos novos LMDH, o sonho está cada vez mais perto de ser realidade. No CPR continua-se à procura de um futuroe no WRC, fizemos um trabalho sobre a Logística na disciplina. Fomos tentar saber como é a vida nos ‘regionais’ de Ralis e no Moto+, um ensaio à Suzuki V-Strom 1050 Versão XT. Já no Auto+, ensaiámos o Toyota GT-86 Black Touch Edition, Honda HR-V Elegance Navi e o Fiat 500X Sport.

Novidades mais perto

A FPAK continua à espera que o governo trace as linhas mestras da abertura do desporto em Portugal, dos ‘motores’ em particular. Neste momento a ‘bola’ está do lado do estado, esperando-se a qualquer momento novidades. Relativamente à F1, há esperança de haver um Grande Prémio, à porta fechada, em Portugal.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO

Ralis em Lisboa: história muito antiga

É no mínimo curioso. Depois de muito se ouvirem ‘pedidos’ para a realização de um rali na zona de Lisboa, eis que se ficou a saber que o ‘assunto’ já está a ser tratado pelo CPKA, o mesmo clube que se estreou este ano no CPTT. Olhando para a história, a acontecer, não será, nem de perto, uma novidade…

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Vettel deixa a Ferrari

De repente, a Silly Season da Fórmula 1 ‘explodiu! Sebastian Vettel vai deixar a Ferrari no fim deste ano, para o substituir já está confirmado Carlos Sainz, que deixa a McLaren, equipa que já confirmou Daniel Riccardo, que vai sair da Renault. Agora, o que irá fazer Vettel?

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Carlos Sainz: do oito ao oitenta

A história recente de Carlos Sainz na F1 é de uma ascenção meteórica e algo inesperada. O novo contrato com a Ferrari seria impensável há pouco mais de um ano.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Daniel Ricciardo: em busca da felicidade

O mercado continua a mexer de forma rápida e surpreendente. O anúncio da saída de Sebastian Vettel acabou com a acalmia vigente nas últimas semanas e poderá mudar completamente a face da F1.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Fórmula 1: A Velocidade ao ritmo da mente

O sucesso no desporto motorizado exige uma conjugação de fatores nem sempre fácil de conseguir. Mas há um ingrediente fundamental que faz a diferença entre os grandes campeões e os bons pilotos.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



LMDH: O sonho cada vez mais perto de ser realidade

O ACO e o IMSA deram mais um passo rumo à convergência entre as competições. Já há mais pormenores sobre os regulamento e já há interessados. Tudo parece encaminhado para que uma nova era no endurance comece.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



CPR: Assegurar o presente, pensar o futuro

O desporto automóvel nacional está cada vez mais perto do regresso, e a convicção geral é que o processo se tem de fazer com consciência e segurança. 2020 ‘está à porta’, mas esta é também uma oportunidade ótima para se pensar o futuro…

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO

Logística no WRC: Com a casa às costas

No Campeonato do Mundo dos Ralis, competição em que as regras foram feitas para reduzir os custos, há um aspeto que ao longo do tempo foi ganhando ganha cada vez mais predominância: a logística. Afinal, pode estar aí a diferença entre o sucesso ou insucesso de uma equipa.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Como é a vida nos ‘regionais’ de Ralis by Fábio Santos

“A minha primeira vitória é sempre estar na lista de inscritos”. É desta forma que Fábio Santos, piloto do Campeonato Centro de Ralis nos resume o que é a sua luta para alimentar uma paixão que é comum a muitos: disputar ralis.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Ensaio Suzuki V-Strom 1050 Versão XT

Uma Adventure Touring que carrega consigo toda a mística das DR Big do passado

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Ensaio Toyota GT-86 Black Touch Edition

O GT-86 foi uma excelente ideia, mas uma oportunidade perdida para a Toyota. A base era excelente, mas a evolução não aconteceu e os 200 CV foram ficando cada vez mais fracos face à concorrência e o GT-86 passou de putativo sucesso para um insucesso. Voltamos ao GT-86 naquele que é o seu fôlego final, a edição Black Touch Edition, rica em equipamento e oferecida com caixa manual ou automática. Ainda e sempre um dos carros mais divertidos jamais feitos pela Toyota e uma raridade pois o motor é atmosférico.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Ensaio Honda HR-V Elegance Navi

O HR-V é um carro que muitos julgam antigo, mas foi alvo de remodelação e oferece uma proposta honesta de um carro, vá lá saber-se porquê, é um permanente esquecido na hora de procurar um SUV versátil e simpático.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Ensaio Fiat 500X Sport

O 500X conheceu grande sucesso vivendo dentro do “chapéu” 500 que tem uma gama alargada que foi beneficiando do momento oferecido pelo pequeno utilitário revivalista. É, provavelmente, o melhor 500, mas não é um SUV convencional pois a sua alma vive do outro lado do Atlântico e o seu ADN vem das estradas poeirentas. Revisitamos o 500X nesta versão Sport equipada com o motor 1.3 litros turbo a gasolina com 150 CV.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO