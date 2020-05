Revista Semanal Online Autosport Exclusivo #2211

Sumário

Esta semana a FPAK reuniu com associados e em breve haverá novidades sobre as condições da retoma competitiva de todas as modalidades desportivas em Portugal. A Fórmula 1 vai mesmo reduzir significativamente o valor que as equipas podem gastar sob o novo limite orçamental, que ficará fixado nos 145 milhões de dólares. Publicamos igualmente uma interessante feature sobre o risco da F1 perder construtores. Nos Ralis, Carlos Sainz coroado o melhor de sempre no WRC e depois da confirmação do cancelamento da prova, damos ocnta das lamentações das Câmaras Municipais devido ao dinheiro perdido. Na Velocidade, entrevistámos João Barbosa, o Mr. USA. nos GT3 há uma revolução eléctrica à vista e desta feita ensaiamos mais três carros, o Hyundai Kauai Hybrid, Kia Ceed Sportwagon PHEV e Nissan Micra N-Sport.

FPAK reúne com associados esta semana

Foram significativos os desenvolvimentos que tiveram lugar esta semana, já que se ficou a saber que em breve haverá novidades sobre as condições da retoma competitiva de todas as modalidades desportivas em Portugal, sendo que no desporto motorizado internacional o cenário não é diferente.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Fórmula 1: Teto orçamental definido: 145 milhões

Depois de muito tempo de negociações, avanços e recuos, a Fórmula 1 vai mesmo reduzir significativamente o valor que as equipas podem gastar sob o novo limite orçamental, que ficará fixado nos 145 milhões de dólares, o ‘meio-termo’ a que se chegou na sequência da pandemia do coronavírus.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



O risco da F1 perder construtores

A Fórmula 1 está numa encruzilhada que poderá definir o seu futuro, podendo a debandada dos construtores ser uma possibilidade.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Carlos Sainz coroado o melhor de sempre no WRC

Carlos Sainz foi votado pelos adeptos do WRC como o melhor piloto da história da modalidade. Num sufrágio online em que participaram mais de 300.000 pessoas durante toda a ‘competição’, o espanhol levou a melhor sobre Sébastien Loeb, na ‘final’.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Rali de Portugal: Projeta o país e alarga o turismo, todo o ano, a todo o território

141.2 milhões de euros! 73.42 milhões de euros em despesa direta. São estes os valores registados em 2019, e que têm crescido todos os anos, desde 2007. Para uma prova que custa, grosso modo, 3.5 milhões de euros. Veja-se o retorno que dá…

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



JOÃO BARBOSA: MR. USA

João Barbosa é um dos maiores nomes do desporto motorizado nacional, embora a sua carreira possa passar ao lado de muitos fãs dos motores. Numa entrevista ao AutoSport, Barbosa falou da situação atual, da mudança de equipa, recordou alguns episódios do passado e deixou desejos para o futuro.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Revolução eléctrica à vista para os GT

Apesar de ter sido muito pouco abordado na esfera pública, há um novo conceito de corridas de GT que está a ganhar forma e que poderá mudar a fisionomia da categoria num futuro não muito distante. Chama-se E-GT e, como o nome indica, é a porta de entrada da electrificação na disciplina.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Ensaio Hyundai Kauai Hybrid

O Kauai da Hyundai é dos poucos modelos à venda que lhe permitem escolher a motorização que melhor sirva as suas necessidades: gasolina, diesel, híbrido e elétrico. Todos servidos por um chassis exclusivo, um estilo divertido e muita tecnologia. Vamos então saber se o Kauai com esta motorização é uma mais valia.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Ensaio Kia Ceed Sportwagon PHEV

A gama Ceed amadureceu muito com a mais recente geração e está chegada a hora de entrar na dança da eletrificação, com a Kia a mostrar os músculos ao segmento com um sistema híbrido de carregamento externo (Plug In) que impressiona. Esta é a primeira carrinha do segmento com este tipo de motorização e se pensarmos em carros como o Kia Niro ou o Hyundai Kauai, tem tudo para ser uma boa surpresa.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Ensaio Nissan Micra N-Sport

Quando surgiu confesso que pensei ser uma antevisão de um Micra Nismo, mas a convulsão do mercado e as dificuldades da Nissan, atiraram pela janela o possível desenvolvimento rumo a uma versão Nismo, ficando o Micra com este N-Sport com motor de 117 CV. Ainda assim, este é o Micra mais potente. Se calhar até é divertido, digo eu antes do ensaio!

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO