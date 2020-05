Revista Semanal Online Autosport Exclusivo #2210

Sumário

Esta semana ficámos a saber que a Fórmula 1 planeia arrancar em julho, e que o Rali de Portugal vai ter de olhar para o futuro. Voltando à Fórmula 1, sabemos que há interesse para um nova equipa de F1, que curiosamente pode nascer no Mónaco. Publicamos ainda uma interessante feature sobre as desconfianças de Alex Albon e relembramos a importância dos motores na Fórmula 1. Ainda na mesma disciplina, Sabia que a Fórmula 1 esteve perto de ter uma caixa única, fazemos uma comparação da F1 com a Indycar, e entrevistamos Nuno Jorge, presidente do CAMG. A Audi diz adeus ao DTM: E agora, o que se segue? Entrevistamos Bruno Correia:, piloto de Safety Car permanente da Fórmula E, e também fomos conhecer melhor o percurso de André Lavadinho. No Automais, ensaiámos o BMW X4 M Competition, DS3 Crossoback E-Tense e ainda o Hyundai i10 1.0 MPI Comfort.

Fórmula 1 planeia arrancar em julho

A Fórmula 1 planeia arrancar no início de julho, na Áustria, sem público, e também sem certezas. Só a evolução da Covid-19 permitirá tomar decisões, e para já é demasiado cedo. O plano está traçado, vamos ver se é cumprido.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Rali de Portugal: Olhar para o futuro

Num contexto em que ninguém consegue neste momento prever o que vai acontecer com a pandemia de coronavírus, o Rali de Portugal 2020 foi oficialmente cancelado já que as incógnitas são bem maiores que as certezas, e por isso o ACP entendeu que é melhor colocar o foco já em 2021.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



F1:A equipa do Mónaco está viva

Em Outubro passado foi anunciado num projecto para ingressar na Fórmula 1 em 2021 e, muito embora a pandemia do COVID-19 tenha atrasado todo o processo, o plano continua vivo, como o responsável da potencial nova equipa confirmou ao AutoSport.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



F1: Alex Albon contra as desconfianças

Alex Albon protagonizou um dos regressos mais inesperados da F1 e uma das épocas de estreia mais insólitas dos últimos tempos. O piloto tailandês é olhado com alguma desconfiança, mas tem mostrado qualidade para mais.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Fórmula 1: Uma questão de motor

Pilotos, chassis, chefes de equipa… a história relembra com facilidade o que é mais visível na competição. Mas nem sempre se faz menção daquilo que é o coração da F1 e de qualquer desporto motorizado… o motor.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Sabia que a Fórmula 1 esteve perto de ter uma caixa única?

A FIA ‘namorou’ a ideia de implementar na Fórmula 1 uma caixa de velocidades igual para todas as equipas e houve mesmo um especialista que se chegou à frente, mas acabou tudo em águas de bacalhau. Será que o estrago financeiro que segue de mão dada com o Covid-19, irá recuperar esta ideia?

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Quem está melhor: F1 ou Indycar?

Competições de monolugares, as semelhanças entre a Fórmula 1 e a Fórmula Indy terminam exatamente aí. Perante desafios comum – encerramento da atividade devido á pandemia de Covid-19 e suspensão dos campeonatos – quem está melhor preparado?

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



“Quo vadis motorsport?”

O assassino microscópico ajoelhou o mundo e juntou, à desgraça, a miséria, que se vai sentar na cadeira do SARS Cov-2 e dinamitar o que ficou por destruir. O desporto automóvel foi dos violentamente espancados pelo vírus e jaz no chão inanimado à beira da morte, sem vaga à vista nos cuidados intensivos e à mercê da insensível crise que se agiganta à esquina. Por isso a pergunta é óbvia: “Quo vadis Motorsport?!”

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Nuno Jorge, presidente do CAMG: “A grande questão é como será a nova realidade!”

No meio de toda esta confusão causada pela pandemia de coronavírus, não podemos esquecer os clubes. Nesse sentido aqui fica mais uma entrevista a um dos seus líderes, no caso Nuno Jorge, presidente do CAMG, Clube Automóvel da Marinha Grande

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Audi diz adeus ao DTM: E agora, o que se segue?

A Audi anunciou a sua saída do DTM no final de 2020, deixando a competição em risco de sobrevivência. Num contexto em que se sabe que a marca alemã procura outros caminhos, porque não o WRC, onde deixou uma marca inigualável.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Entrevista a Bruno Correia: “Em seis anos chegámos a um nível, que não imagino hoje o mundo sem a Fórmula E”

Já lá vão 11 anos desde o momento em que o embate do Safety Car com o BMW de Franz Engstler na jornada de Pau em 2009 do WTCC levou a FIA a procurar e posteriormente escolher um piloto de Safety Car permanente. Escolheu Bruno Correia, que numa década viu a vida dar algumas voltas.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



O mundo de aventuras de André Lavadinho

André Lavadinho e a ‘sua’ @World andam há mais de uma década a oferecer-nos das melhores imagens que poderiam ser feitas no WRC, e não só, mas o seu caminho já se faz há muito mais tempo, desde que começou a acompanhar o seu pai, o João. Fique a conhecer a história e o percurso de um dos mais destacados fotógrafos lusos no Motorsport. No nosso site pode ler a versão integral da entrevista.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Ensaio BMW X4 M COMPETITION

O X4 M é um daqueles que carros que intrigam, pois, sendo igualzinho ao X3M… é diferente. Pela carroçaria, claro, mas também por alguns detalhes. Se o que a BMW diz é verdade, estamos perante o novo M4, mas de calças arregaçadas para abrir caminho. Não me parece nada, mas tudo bem. Seja como for, este X4 M perde para o X3M em termos de versatilidade. Será só isso? Comprove neste ensaio ao X4M Competition.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Ensaio: DS3 Crossoback E-Tense

Quem quer comprar um SUV pequeno tem variadíssimas opções no mercado e de todos os espectros, dos generalistas aos Premium, mas se o nosso caro leitor deseja um SUV-B com motorização elétrica, a coisa pia mais fina e o funil estreita até uma única proposta… exatamente este DS3 Crossback E-Tense qur custa mais de 40 mil euros. Vale a pena?

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Ensaio Hyundai i10 1.0 MPI Comfort

O segmento B é uma fatalidade para os construtores, pois vender um carro por menos de 15 mil euros, significa quase vender ao preço de custo, porque desenvolver um citadino custa tanto como outro carro. O Hyundai i10 é um bom exemplo daquilo que se pode fazer em termos de citadino, oferecendo lucro à marca. Ensaio ao carro que para o AUTOMAIS é o melhor do segmento.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO