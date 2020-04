Revista Semanal Online Autosport Exclusivo #2209

Sumário

Na edição desta semana do Autosport Exclusivo Semanal, ficamos a perceber que já estamos mais perto de voltar à ação. No WRC, publicamos um trabalho sobre o presente e o futuro da competição, na Fórmula 1, uma feature sobre a dúvidas e certezas que ainda grassam, Falamos também sobre combustíveis sintéticos e da difícil posição de Vettel. Entrevistamos Nuno Loureiro (Presidente do CAMI – Clube Aventura do Minho) e na velcidade temos um trabalho sobre os GT3. Entrevistamos André Martins um jovem português que brilha no iRacing e no Autosport Histórico recordamos a parca relevância dos IndyCars na Europa competição que tem nas 500 Milhas de Indianapolis o seu grande ex-libiris.

Como ensaios temos o Peugeot 2008 1.2 Puretech 130 GT Line, o Volvo XC40 T5 Plug In e o Mitsubishi Spacestar Connect.

Novidades/Evolução COVID-19: Mais perto do recomeço

Todo o desporto, incluindo claro o ‘motorsport’ desespera por ação e nos últimos dias tem vindo a crescer um forte sentimento de que já começa a ser tempo de voltar a haver ação. Há modalidades em que isso será mais fácil do que noutras, mas a Fórmula 1 está a preparar-se para arrancar em julho.

WRC 2022: Controlar o presente, conquistar o futuro

A pouco e pouco a FIA está a conseguir levar água ao seu moinho, e o essencial das novas regras do WRC está ‘fechado’. Os três construtores acordaram um caminho, mas ainda há trabalho para fazer, especialmente na redução de custos.

Fórmula 1: Mais dúvidas que certezas

A Fórmula 1 ‘luta’ em várias frentes, não só para para ter corridas em 2020, mas também para tentar atenuar os efeitos da crise económica que se desenha. Baixar custos é imperativo, mas para já é o futuro imediato que está em jogo

F1: Combustíveis sintéticos a caminho?

A Fórmula 1 está em suspenso por causa do SARS Cov.2 e da pandemia de Covid-19, mas as mentes brilhantes ao seu serviço não e porque a competição precisa de se revestir de uma capa verde de respeito pelo ambiente e os combustíveis sintéticos são perfeitos para isso!

Fórmula 1: A difícil posição de Vettel

Segundos os rumores oriundos de Itália, Sebastian Vettel recusou a proposta que a Ferrari lhe fez para se manter vestido de vermelho, mas o que significa a oferta da “Scuderia” e quais são as opções do alemão?

Entrevista a Nuno Loureiro (Presidente do CAMI – Clube Aventura do Minho)

O AutoSport tem vindo a conversar com os principais protagonistas do Campeonato de Portugal de Ralis, na tentativa de ficar a conhecer os seus receios e anseios, mas outro lado muito importante desta equação que são os clubes. Nesse contexto, falámos com o presidente do CAMI, Clube Aventura Do Minho, Nuno Loureiro, agremiação que tem previsto fazer disputar pela primeira vez o Rali Alto Tâmega depois de muitos anos a prova ter estado afastada da alta roda. Nuno Loureiro falou-nos da forma como esta paragem tem alterado o quotidiano do clube, do impacto no desporto motorizado esta paragem das competições, das posições dos parceiros, do impacto financeiro que podem vir a ter com o cancelamento de algumas dessas provas e as medidas de apoio das entidades públicas ao vosso clube face a esta interrupção.

GT3 são um sucesso, mas o futuro é incerto

Qual é a categoria de carros de GT com maior sucesso na actualidade? Hoje a resposta é simples, é a GT3. Contudo, a introdução de uma nova regulamentação técnica em 2022, que significa a chegada de novos carros, pode igualmente significar uma mudança radical de paradigma numa das categorias do automobilismo com maior sucesso a nível mundial.

André Martins brilha no iRacing

André Martins é um jovem que se saiu tão bem no ‘Sim Racing’ que isso já o levou, inclusivamente a ajudar pilotos profissionais. Participou na recente corrida virtual organizada por Tiago Monteiro e António Félix da Costa, vencendo a segunda corrida. É, neste momento, o atual número 1 em pontuação no campeonato mundial de Simuladores. Vamos conhecer um pouco da sua história.

USA vs. Europa – O caminho da convergência nos monolugares

Até meados da década de 80, a relevância dos IndyCars na Europa cingia-se praticamente às 500 Milhas de Indianápolis, uma das mais icónicas provas de automobilismo do mundo. Desde a sua primeira edição, em 1911, as 500 Milhas cedo atraíram alguns dos melhores pilotos e construtores europeus, mas, à medida que os regulamentos do AIACR (predecessor da FIA) e da AAA (então o principal clube automóvel americano) divergiam, este interesse foi diminuindo. Desde meados da década de 20 até ao final da II Guerra Mundial que o intercâmbio de pilotos e marcas praticamente deixou de existir e, enquanto os campeonatos europeus se baseavam em circuitos fechados de variadíssimas características, o maior campeonato de monolugares norte-americano corria maioritariamente (ou totalmente, em certas épocas) em ovais, cujo pavimento variava desde o asfalto aos tijolos, passando pela terra, cinza e até madeira!

Ensaio Peugeot 2008 1.2 Puretech 130 GT Line

O segmento dos crossover compactos é dos mais congestionados e a Peugeot acaba de atirar mais uma acha para uma fogueira que ameaça dominar o mercado. Será que o 2008 é aquele que vem agitar o segmento? Será que a Peugeot conseguiu fazer o melhor crossover compacto? Dou-lhe a resposta a seguir.

Ensaio Volvo XC40 T5 Plug In

O XC40 entrou na arena do segmento de peito feito graças ao símbolo ostentado na grelha e herdando o caminho feito pelo XC90 que, por sua vez, já tinha aproveitado a vereda aberta pelo original XC60, destaca-se, agora, com este T5 híbrido Plug In com 262 CV.

Ensaio Mitsubishi Spacestar Connect

A segunda renovação do Spacestar (a primeira foi em 2015) poderá ser surpreendente numa altura em que alguns construtores fogem do segmento B como se tivesse lepra. Porém, não espere muito mais do Spacestar do que ele já dava, pois, a renovação é simples e mais cosmética que outra coisa, não varrendo para baixo do tapete as fraquezas de um modelo que tem já alguma idade.

