Sumário

Na edição desta semana da Revista Semanal Online Autosport Exclusivo #2208, fazemos a atualização do evoluir da pandemia, e dos seus efeitos no ‘motorsport’. No CPR, olha-se e pensa-se no futuro. Na Fórmula 1, um trabalho que escalpeliza a possibilidade de haver ou não 18 corridas num ano, analisa-se a possibilidade da F1 sem espectadores e o ponta da situação no teto orçamental. Fórmula 1: A real possibilidade do GP de Portugal, é também tema a explorar, e ainda a o que significa a possível saída de Wolff. O adeus Stirling Moss dá-se no AutoSport Histórico e nos ensaios habituais, temos a Triumph Street Triple RS 2020 e o Toyota Corolla Touring Sports Trek.

Melhor cenário: Desporto motorizado só em julho

Numa altura em que em Portugal já se pensa começar a ‘abrir’ o País em maio, este é o sinal que a pandemia está a começar a estabilizar um pouco por toda a Europa, que vive, a esse nível a diferentes velocidades. Nesse contexto, desporto automóvel antes de julho é utopia, e mesmo assim estamos a ser otimistas.

CPR une-se para pensar no futuro: Olhar em frente

Numa altura em que o desporto motorizado nacional está completamente parado e à espera de decisões do Governo e das autoridades de Saúde, no CPR, os seus protagonistas sugerem o que fazer em 2020, mas também importante, olham para o futuro.

Fórmula 1: 18 corridas pode ser um erro

A F1 procura soluções para salvar a época 2020 e são várias as propostas colocadas em cima da mesa para ter o máximo de provas. Mas será que esta situação está a ser vista de forma clara?

Fórmula 1: Desporto global sem espectadores?

O desespero começa a tomar conta de equipas, pilotos e até dirigentes, à míngua de receitas e perante algo que não conseguem controlar, disparam para todos os lados. Mas há linhas que, infelizmente, não se podem cruzar.

Fórmula 1: O que fazer ao teto orçamental?

Agua mole em pedra dura, tanto dá até que fura, sendo o adágio perfeito para aquilo que se está a passar na Fórmula 1: os mais empedernidos já aceitaram falar sobre a redução do teto orçamental para uns mais ou menos razoáveis 100 milhões de dólares.

Fórmula 1: A real possibilidade do GP de Portugal

O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 está a viver o seu período mais difícil desde que nasceu há setenta anos, tendo de recorrer a todas as soluções para garantir um calendário de, pelo menos, quinze provas, o que poderá obrigar a FOM a recorrer a Portugal para o garantir…

Fórmula 1: O que significa a possível saída de Wolff?

Os rumores que apontam para a ida de Toto Wolff para a Aston Martin têm vindo a intensificarem-se, mas qual seria o impacto da sua saída na equipa que venceu todos os títulos da Era Turbohíbrida?

Adeus Stirling Moss

Sir Stirling Moss morreu aos 90 anos, na sequência de uma longa doença. A lenda britânica da Fórmula 1 recebeu o título de Sir no ano 2000, das mãos da rainha Isabel II de Inglaterra. Uma honra que faltava – tal como o título mundial na F1. Mas, esse, nunca virá. Venceu 212 das 529 corridas em que participou em várias categorias de competição, e há muito é descrito como “o maior piloto que nunca venceu o Mundial de F1”. Que descanse em Paz…

Ensaio Triumph Street Triple RS 2020

A Triumph Street Triple continua a estar disponível nas três versões para 2020, a S, a R e a RS, esta última a versão que a Triumph Portugal nos cedeu para ensaio e que novamente revelou o apurar da magnífica combinação de factores no seu desempenho que já conhecíamos das suas versões anteriores, com um extra de “punch” nos médios regimes que torna a sua condução ainda mais agradável

Ensaio Toyota Corolla Touring Sports Trek: Carrinha com muita pedalada!

Quando à qualidade da carrinha Toyota Corolla Touring Sports se somam 20 mm na altura ao solo, uma grelha dianteira redesenhada, proteção inferior das cavas das rodas em plástico preto, luzes LED, faróis de nevoeiro, vidros traseiros escurecidos e o logótipo Trek, obtemos uma nova versão de uma proposta de um veículo sem dúvida familiar da Toyota.

