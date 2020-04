REVISTA SEMANAL ONLINE AUTOSPORT EXCLUSIVO #2207

Sumário

Na edição desta semana o destaque vai para o facto de apesar o mundo motorizado continuar à espera, as medidas de contenção do COVID-19 parecem estar a funcionar na Europa. Na Fórmula 1, damos à estampa um trabalho sobre Lawrence Stroll e a sua estratégia para a Aston Martin. Com nove corridas já adiadas ou canceladas, a F1 tem várias equipas no fio da navalha. Explicamos o que se passa. No CPR, Passado, presente e futuro, a segunda parte do trabalho iniciado na semana anterior. No WRC, uma advertência, adiar novas regras pode ter consequências. Ainda na mesma competição, uma ‘feature’ Onde se gasta mais dinheiro no Mundial de Ralis. Passando para a velocidade, desta feita uma entrevista com Henrique Chaves e uma ‘feature’ sobre os GTE/GT Le Mans nos EUA: Uma categoria que terá sido ultrapassada. Emiliano Ventura é um performance coach bem conhecido. Perguntámos-lhe como gere os ‘seus atletas nesta fase. No AutoSport Histórico, circuito de Avus-Berlim, dos Flechas de Prata ao DTM. Sébastien Loeb já ‘cabe’ na seção histórica: O difícil arranque do campeão. No Auto+, ensaios ao Renault Koleos Blue dCi 150 Initiale Paris e Peugeot 208 1.2 Puretech 130 GT Line.

Mundo motorizado à espera

As medidas de contenção do COVID-19 parecem estar a funcionar na Europa, enquanto os EUA são agora o epicentro da tragédia. Em termos gerais, a pandemia parece estar a enfraquecer, mas a luta ainda vai ser longa até que o mundo em geral, Europa em particular, vençam esta corrida.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Fórmula 1: Stroll revela a estratégia da Aston Martin

Os tempos não são fáceis para a Aston Martin, tendo corrido o risco de ficar sem liquidez, mas Lawrence Stroll estabilizou a companhia e garante que estará presente na Fórmula 1 em 2021, uma vez que a categoria máxima do automobilismo é de importância central para a sobrevivência da marca.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



F1: Equipas no fio da navalha

O aviso deixado por Zak Brown deve ser ouvido com atenção. A Fórmula 1 está frágil e neste momento todos os cuidados são poucos, pois existe a forte possibilidade de se perderem equipas, algo que já não sucede há alguns anos.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



CPR: Passado, presente e futuro (2ª parte)

Na passada semana publicámos a priemria parte de um trabalho que explica pelas palavras de alguns pilotos e chefes de equipa a forma como o CPR tem vindo a crescer sendo que desta feita é a vez de falar do que se fez bem ou não tão bem e o que se pode fazer para consolidar.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



WRC: Adiar novas regras pode ter consequências

Apesar de, em teoria, este ‘confinamento’ e ausência de provas poder permitir que se chegue a um consenso relativamente ao detalhe das novas regras do WRC, mais rapidamente, pelos vistos, os efeitos da pandemia estão a atrasar do processo. E já há quem deixe avisos…

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



WRC: Onde se gasta mais dinheiro no Mundial de Ralis?

Coronavírus! Crise! Novas regras! Tudo misturado, pode estar a preparar-se uma ‘receita’ que não tem grande potencial para ser ‘saborosa’. A FIA anda à procura das melhores soluções para o WRC, mas os tempos que aí vêm podem ser tudo menos fáceis…

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Henrique Chaves: O balanço de 2019 e o futuro

Henrique Chaves foi um dos destaques de 2019. O jovem piloto mudou-se dos protótipos do ELMS para os GT, no GT Open, onde lutou pelo título até ao fim. Chaves falou com o AutoSport sobre o presente e o futuro, começando por fazer o balanço da época 2019

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



GTE/GT Le Mans nos EUA: Uma categoria que terá sido ultrapassada

A ACO e a IMSA entenderam-se quanto às regras, mas os construtores do GTE/GT Le Mans ponderam agora se vale a pena manterem as suas equipas oficiais pois com um programa LMDh pelo mesmo valor de um GTE, este com hipótese de vencer corridas à geral, isso poderá ter impacto na classe GTE, habitualmente muito competitiva. O futuro o dirá.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Emiliano Ventura: “Como preparador tenho que saber gerir a parte mental dos atletas”

Emiliano Ventura é um performance coach, que nestes tempos de pandemia enfrenta uma nova realidade: Pilotos habituados a ‘viver a 1000’, de repente terem que estar ‘fechados’ em casa. Fomos saber a sua visão de tudo isto.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



AVUS – Dos “Flechas de Prata” ao DTM

O circuito de AVUS, localizado nos arredores de Berlim, ficará sempre imortalizado pelas imagens da luta entre Bernd Rosemeyer e Rudi Caracciola numa das mangas da edição de 1937 da prestigiada Avusrennen, ano esse em que foi inaugurada a fabulosa Nordkurve com um banking de 43º de inclinação!!!! No entanto, este circuito tem uma história bem mais longa e curiosa do que a sua “Muralha da Morte”.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO





SÉBASTIEN LOEB: O DIFÍCIL ARRANQUE DO CAMPEÃO

Falhou à primeira e à segunda, mas a paixão pelos ralis era tanta que o eletricista francês deixou tudo para seguir a sua vocação. Nem a ginástica ou as motos desviaram Loeb do seu objetivo: ser Campeão do Mundo. Feito que repetiu nove vezes…

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Ensaio Renault Koleos Blue dCi 150 Initiale Paris

Desde que a Renault percebeu que o Koleos original era uma tragédia coreana e tratou de arrepiar caminho deixando cair o “machado”, em 2010, que a casa francesa estava ausente do segmento com algo mais substancial que a réplica do Qashqai chamada Kadjar. O segundo andamento do Koleos é muito diferente e, evidentemente, muito melhor que o original.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO



Ensaio Peugeot 208 1.2 Puretech 130 GT Line

Esta será a pergunta do milhão de euros, pois o segmento acolheu recentemente muitos modelos de qualidade, sobretudo o Renault Clio. Melhor ou pior que o carro do losango? Resposta difícil que vou tentar responder neste ensaio á versão GT Line com motor 1.2 Puretech de 130 CV.

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO