Resposta de Ben Sulayem a acusações de “reinado de terror” na FIA

Em declarações ao The Race, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem defendeu-se das recentes acusações que foi alvo por parte de Tim Mayer, que já anunciou ser candidato ao mesmo cargo nas próximas eleições de dezembro. Recorde-se que Mayer o acusou de gerir a instituição com um “reinado de terror”, punindo a dissidência e com progresso ilusório.

Em sua defesa, Ben Sulayem rejeita as acusações, afirmando que não é seu estilo criticar publicamente e que a FIA opera de forma democrática e transparente, com processos de governação e comités de ética. O atual presidente defendeu ainda a recuperação financeira sob sua gestão e manifestou-se aberto à concorrência na eleição presidencial, destacando a natureza “democrática” do sistema da FIA.

Mayer apelida de “ilusão” as alegações de melhoria da FIA, incluindo o retorno ao lucro

Ben Sulayem defende-se dizendo que “números nunca mentem” e que há processos de auditoria

Destacou que a FIA tem conselhos mundiais, assembleia geral e procedimentos de governança, acrescentando ainda que a FIA “talvez seja demasiado democrática” comparado ao COI e FIFA. Acolhe bem a candidatura de Mayer, dizendo que são os clubes membros que decidem, e assegura que prefere “um mandato bem feito do que ficar como fantoche por três mandatos”