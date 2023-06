Regularidade Histórica prossegue com ADA Vila do Conde | AutoSport

O Campeonato Portugal Regularidade Histórica tem a sua quarta prova este fim-de-semana. Hoje realiza-se o 7º Rali de Regularidade Histórica ADA Vila do Conde prova organizado pela ADA – Associação do Desporto Automóvel de Vila de Conde. O evento terá duas secções, ambas realizadas hoje, sábado. A primeira verá o primeiro concorrente sair para a estrada às 9.30 da manhã e a segunda, decorre depois de almoço, com partida às 15h. Ao todo, serão 275 km, dos quais 157 km divididos por 20 sectores de regularidade.