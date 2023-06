Regularidade Histórica: Luís Carvalho e Sancho Ramalho vencem em Vila do Conde | AutoSport

A dupla Luís Carvalho e Sancho Ramalho venceram este sábado a quarta prova do Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica, o 7º Rali de Regularidade Histórica ADA organizado pela Associação do Desporto Automóvel de Vila do Conde.

A prova foi muito disputada com constantes trocas de posição entre as duplas Luís Carvalho / Sancho Ramalho e António Ramos / Ivo Miguel Tavares. Só a meio da tarde conseguiram Luís Carvalho / Sancho Ramalho assumir a liderança tendo terminado separados por 14 segundos.

A prova, que contou com o apoio da autarquia de Vila de Conde, teve início em Vila do Conde e percorreu os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo.

Classificação geral:

1º Luís Carvalho / Sancho Ramalho em BMW 2002

2º António Ramos / Ivo Miguel Tavares em Toyota Corolla GTI – 16

3º António José Costa / Nuno Machado da Costa em Peugeot 205 RALLYE

Classificação na Taça 1300:

1º António José Costa / Nuno Machado da Costa em Peugeot 205 RALLYE

2º Abílio Azevedo / Pedro Meixedo em Toyota Starlet EP71

3º Bruno Pádua / Ana Silva em Skoda Favorite

A próxima prova do Campeonato terá lugar a 7 a 8 de Julho com a 51ª edição do Rali Rainha Santa