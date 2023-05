Regresso à ação nos Campeonatos de Portugal de Ralicross e Kartcross em Mação | AutoSport

A segunda jornada dos Campeonatos de Portugal de Ralicross e Kartcross faz-se com a realização do 59º Mação Verde Horizonte. Uma ronda que conta com atrativos extra, destacando-se o arranque do Troféu Júnior de Kartcross e o regresso do Troféu Super Buggy, isto sem esquecer as demonstrações de Popcross e Camião Racing.

Praticamente um mês depois das emoções fortes do arranque da época de 2023 no circuito Internacional de Montalegre, a competição está de volta para o que promete ser mais uma jornada competitiva. Desta feita, o palco será a Pista da Boavista em Mação, a mais meridional do calendário. No total, são 70 os inscritos divididos por oito categorias competitivas diferentes.

Começando por aqueles que voltam à luta no traçado da Região Centro, os olhos estarão postos, como não podia deixar de ser, na sempre muito disputada Super 1600. André Sousa chega a Mação empatado a 39 pontos com Sérgio Dias e Jorge Machado na liderança da classificação depois de uma decisão de secretaria ter penalizado Mário Barbosa por condução antidesportiva. O Campeão em título apresenta-se assim no quinto posto da geral, a meros seis pontos da frente e com apenas menos dois que o quarto classificado Rogério Sousa. Margens muito curtas que deixam antever luta renhida desde o apagar da primeira luz vermelha.

Já no Kartcross, Pedro Rosário parte em vantagem na tabela classificativa para este segundo embate do ano, fruto da vitória no traçado de Terras do Barroso, mas a margem não dá lugar a grandes erros. Luís Almeida é quem se segue, a apenas seis pontos de distância, com Mário Rato, em terceiro, a outros tantos. Atrás deles, ainda com margens mais curtas, surgem outro sete nomes, com um intervalo pontual entre si de sete pontos. No que toca aos jovens oriundos do Troféu de Kartcross do ano passado, o Campeão Guilherme Matos leva seis pontos de vantagem sobre o vice Gustavo Henriques, em 14º e 17º, respetivamente.

Enquanto isso, nas 2 Rodas Motrizes a expectativa será, porventura, outra. Dominador absoluto na primeira ronda do ano, Adão Pinto não podia ter começado a defesa do título da melhor forma ao garantir o pleno. Uma prestação que faz com que agora seja ainda maior o “alvo” que tem sobre as costas, já que Bruno Ferreira, segundo classificado a sete pontos da frente, tudo tentará fazer para evitar uma fuga de Pinto no topo da tabela pontual. Manuel Tavares, António Sousa e a antiga Campeã Nacional Andreia Sousa são os nomes que se seguem, se bem que com atrasos para a frente entre os 15 e os 17 pontos. Ainda assim, qualquer um deles pode ter importante palavra a dizer.

Quem também deve despertar interesse é o trio de jovens que progrediu dos Iniciados. Guilherme Nunes foi o que mais se destacou em Montalegre 1 ao garantir um positivo sexto posto da geral, mostrando que é capaz de andar entre os mais fortes. Já Rafaela Barbosa chega à segunda ronda numa mais modesta 20ª posição, enquanto Duarte Camelo é 15º e com muitos pontos para recuperar.

No que toca aos Super Cars, Tiago Alexandre vai apresentar-se sozinho em pista dada a ausência do atual líder da classificação José Oliveira.

Em relação aos arranques de época, destaque para o regresso do Troféu Super Buggy às pistas três anos volvidos sobre a última época competitiva. Com cinco nomes na lista de inscritos, Pedro Rabaço é o nome em destaque, não fosse ele o único do quinteto a ter alinhado na competição em 2020. Contudo, e apesar de contar com mais experiência, o facto de agora contar com mais rivais em pista faz com que o trabalho seja redobrado, assim como as esperadas lutas pela supremacia.

Já no que toca ao Troféu Júnior de Kartcross, três dos quatro nomes da lista de inscritos são repetentes, destacando-se as ausências dos promovidos Guilherme Matos, Campeão em título, e Gustavo Henriques, vice-Campeão, que agora militam no muito aguerrido pelotão do Campeonato de Portugal de Kartcross. Assim, sendo, João Dinis pode ser visto como o favorito depois de ter terminado a época em terceiro. Contudo, Dinis vai contar com a oposição de três raparigas que prometem vender caro qualquer tipo de resultado. A saber, as experientes Gabriela Godinho e Yésica Lorenzo, às que se junta a estreante Raquel Nunes. Uma categoria que promete despertar o interesse de muitos, não fosse esta uma competição de iniciação e não contasse agora com tantas representes femininas que há muito faltam no automobilismo mundial e que agora, finalmente, começam a marcar mais presença nas provas.

PROGRAMA

SÁBADO

Treinos livres: 14H00

Treinos Cronometrados: 15h25

1ª Corrida de Qualificação: 17h00

DOMINGO

Warm Up: 08h35

2ª Corrida de Qualificação: 09h35

3ª Corrida de Qualificação: 11h10

Meias Finais – 14h00

Finais – 15h30

Foto: OMS/Ricardo Soares