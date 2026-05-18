Recordar Sabine Schmitz: o legado eterno da “Rainha do Nürburgring”

À medida que os motores voltam a rugir no asfalto do Nordschleife para mais uma jornada de competição, torna-se impossível cruzar a mítica pista alemã sem evocar a memória de Sabine Schmitz.

A “Rainha de Nürburgring” continua a ser uma ausência profundamente sentida no desporto automóvel. No entanto, a sua partida nunca apagou a dimensão de um legado único que fundiu a sua identidade com a do próprio “Inferno Verde”.

Sabine Schmitz morreu a 16 de março de 2021, aos 51 anos, vítima de cancro, mas a sua ausência nunca apagou a dimensão do legado que deixou no desporto automóvel e na cultura popular ligada a Nürburgring. Piloto, figura televisiva e referência incontornável do Nordschleife, Schmitz ficou para sempre associada ao circuito alemão, onde construiu uma carreira singular e conquistou o estatuto de “Rainha do Nürburgring”.

Nascida em Adenau, na região alemã da Renânia-Palatinado, e criada praticamente dentro do universo de Nürburgring, Schmitz transformou uma ligação quase orgânica ao “Inferno Verde” numa carreira marcada por feitos pioneiros. Foi a primeira mulher a vencer à geral as 24 Horas de Nürburgring, triunfo alcançado em 1996 e repetido em 1997, um feito que a colocou entre os nomes mais respeitados da resistência alemã.

Uma vida moldada pelo Nürburgring

Mais do que uma especialista do traçado, Sabine Schmitz tornou-se um símbolo vivo da pista. Segundo estimativas citadas ao longo da sua carreira, terá percorrido Nürburgring mais de 20 mil vezes, conhecimento que ajudou a consolidar a imagem de piloto-instinto, capaz de tratar um dos circuitos mais exigentes do mundo com uma naturalidade rara.

Essa intimidade com a pista levou-a também ao grande público através das célebres “ring taxis”, experiência que reforçou a sua popularidade muito para lá do paddock. A combinação entre talento, frontalidade e humor seco fez dela uma figura acarinhada por adeptos e colegas, dentro e fora da Alemanha.

Do paddock para a televisão

A notoriedade internacional ganhou nova escala com as aparições em Top Gear, onde o seu carisma encontrou um público global. Num dos momentos mais recordados do programa, desvalorizou uma volta de Jeremy Clarkson em Nürburgring com a frase: “Digo-te uma coisa, eu fazia esse tempo com uma Van”, antes de confirmar em pista a confiança com uma prestação que se tornou lendária entre os fãs.

A BBC assinalou a sua morte recordando-a como antiga apresentadora de Top Gear e como a única mulher a vencer as 24 Horas de Nürburgring, sublinhando o peso da sua trajetória no automobilismo europeu. O reconhecimento ultrapassou a televisão e voltou a centrar-se no que sempre foi o seu território natural: Nürburgring Nordschleife.

A memória que ficou na pista

Após a sua morte, o circuito decidiu eternizar-lhe o nome ao renomear a primeira curva do Nordschleife como “Sabine-Schmitz-Kurve”, uma homenagem reservada a figuras de exceção. O gesto selou, de forma simbólica e permanente, a ligação entre a piloto e o traçado onde construiu a sua identidade desportiva.

Schmitz permanece, assim, como uma rara unanimidade no desporto automóvel: uma piloto respeitada pelos resultados, admirada pela autenticidade e lembrada por ter dado rosto humano a um circuito tantas vezes descrito como implacável. Em Nürburgring, onde cada curva guarda memória, o nome de Sabine Schmitz continua a soar como parte da própria pista.