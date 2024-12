RallyX Euro League: Estreia em Montalegre, de 29 a 30 de março

O Circuito Internacional de Montalegre, em Portugal, será o palco inaugural da nova competição internacional de ralicross, a RallyX Euro League, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de março de 2025. Inspirada no sucesso do RallyX Nordic, a nova competição é organizada por Andreas Eriksson e a RX Promotion e atrairá grandes nomes da modalidade e cerca de 100 competidores por etapa.

A competição divide-se em duas séries: o RallyX South (com 8 provas em Portugal, Países Baixos, Alemanha e uma localização por divulgar) e o RallyX North (com 8 provas na Suécia, Dinamarca, Letónia e outro local a anunciar). A RallyX Euro League combinará ambas as séries, totalizando 16 provas em 8 pistas, com eventos em formato de jornada dupla (uma corrida no sábado e outra no domingo).

Montalegre, reconhecida como uma das melhores pistas de ralicross do mundo, será o cenário para o início deste campeonato e receberá competições de carros de quatro rodas motrizes (incluindo Supercars a gasolina), duas rodas motrizes e kartcross.

Nomes consagrados

Em 2024, várias equipas do Europeu e do Mundial de Ralicross participaram em provas do RallyX, com nomes como Johan Kristoffersson, Ole-Christian Veiby, Niclas Grönholm ou Oliver Solberg.

Para os concorrentes portugueses, há o atrativo-extra de a Nova Motorsport, marca de pneus que tem uma fábrica em Santo Tirso, ser patrocinadora oficial do campeonato. Os pneus usados no RallyX são, por isso, iguais aos utilizados no Campeonato de Portugal.

Além disso, em 2025 será criado também a RallyX Americas League, que, no fundo, são os ativos do extinto Nitro Rallycross e ainda um troféu mundial, a RallyX Global League.

Está em aberto a possibilidade da RallyX Global League poder deslocar-se a Montalegre, com as máquinas e pilotos vindos dos campeonatos norte-americanos.

Entre a elite

Fátima Fernandes, presidente do Município de Montalegre, destacou a continuidade de Montalegre entre a elite internacional do Ralicross.

“Fechámos um capítulo dourado, que colocou Montalegre entre as melhores organizações e pistas do mundo, e abrimos outro, que tenho a certeza nos vai manter no mesmo patamar de excelência. O facto de termos sido contactados pelo promotor da nova RallyX Euro League mostra o prestígio do nosso concelho e do nosso circuito, não só entre os aficionados, mas também entre os organizadores que vivem o verdadeiro espírito do Ralicross, o desporto que nos apaixonou ao longo de tantos anos. Tenho a certeza que este novo evento será uma espécie de ‘regresso ao futuro’, com a emoção do Ralicross ‘puro e duro’, mas com verdadeiros motivos de interesse para trazer milhares de pessoas à nossa vila nos dias 29 e 30 de março”, afirmou a presidente da autarquia.

RALLYX EURO LEAGUE, PRESENTED BY NOVA MOTORSPORT

» 29 / 30 MARÇO – MONTALEGRE, PORTUGAL(RALLYX SOUTH)

» 5 / 6 ABRIL – LOCAL A CONFIRMAR (RALLYX SOUTH)

» 26 / 27 ABRIL – VALKENSWAARD, PAÍSES BAIXOS (RALLYX SOUTH)

» 9 / 10 MAIO – RIGA, LETÓNIA (RALLYX NORTH)

» 28 / 29 JUNHO – ÄLVSBYN, SUÉCIA (RALLYX NORTH)

» JULHO, DATA E LOCAL A CONFIRMAR (RALLYX SOUTH)

» 2 / 3 AGOSTO – NYSUM, DINAMARCA (RALLYX NORTH)

» 9 / 10 AGOSTO – BUXTEHUDE (RALLYX NORTH, RALLYX SOUTH E FINAL DA RALLYX EURO LEAGUE)