RallyX Euro: Circuito Internacional de Montalegre com cartaz cada vez melhor

A estreia da RallyX Euro League no Circuito Internacional de Montalegre está a gerar grande expectativa, com um número crescente de equipas e pilotos inscritos. A organização, composta pela RX Promotion, Município de Montalegre e Clube Automóvel de Vila Real, já confirmou a presença de grandes nomes do Ralicross internacional.

O pluricampeão americano Tanner Foust regressa a Portugal para competir na categoria Open 4WD ao volante do FC2 Star Car. Além disso, fará demonstrações com o FC1-X, o carro de Ralicross 100% elétrico mais potente do mundo, com 800 kW (1070 cv).

Outro nome de destaque na Open 4WD é Fraser ‘Frazz’ McConnell, campeão norte-americano em 2019, que competiu no Nitrocross e na Extreme E. O dinamarquês Ulrik Linnemann, que já correu em Montalegre, também está confirmado, juntamente com os jovens talentos nórdicos Casper Jansson e Nathan Ottink.

No pelotão nacional, José Oliveira, campeão português, competirá com um Peugeot 208 WRX, enquanto César Pereira regressa com um Ford Fiesta evoluído. A categoria Open 2WD conta com máquinas impressionantes como o BMW E30 de 600 cv de Simon Tiger e o Mercedes CLK com motor Wankel de Marcus Norman. O francês Arthur Barbault-Forget, vencedor da última Taça de França, também participará com um Peugeot 208.

Nos CrossCar, a lista inclui pilotos como Kalle Gothesson, Pasi Penttinen, Alex Lindeqvist, Jonathan Hoffman, Sigurd Stubberup Frederichsen, Romet Tsirna e Martin Juga. O português Pedro Marques, campeão nacional da Divisão 1 e vencedor da Taça de Portugal, tentará brilhar com o La Base RX01.

A organização do RallyX of Portugal confirmou mais 17 pilotos para a etapa inaugural da RallyX Euro League em Montalegre, nos dias 29 e 30 de março. Os bilhetes para o RallyX of Portugal já estão disponíveis online, com valores a partir de 20 euros. Até 26 de fevereiro, há uma campanha de 25% de desconto para os bilhetes de dois dias.

Recorde-se que o fim de semana de Montalegre terá um formato de jornada dupla, com uma prova no sábado (treinos, mangas e finais) e outra no domingo.