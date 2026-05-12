Rallycross: Pedro Silva no troféu Dacia
O piloto de ralis Pedro Silva vai estrear-se no rallycross a convite do promotor do troféu Dacia. A prova realiza-se nos dias 16 e 17 de maio no parque de desportos motorizados de Castelo Branco, sendo pontuável para o campeonato Espanhol de Rallycross.
A participação de Pedro Silva surge como um desafio de última hora proposto pelo promotor do troféu Dacia, numa modalidade claramente distinta dos ralis onde o piloto rodense habitualmente compete. A principal novidade para o jovem piloto será a partilha de pista com outros concorrentes em simultâneo, algo que não faz parte da sua experiência habitual em ralis.
O evento é organizado pela Escuderia Castelo Branco, clube do qual Pedro Silva é sócio, o que confere à prova um caráter especial para o piloto, que já havia admitido ter um gosto particular por competir na sua região.
Pedro Silva, piloto:
“É apenas uma experiência e não é com intenção de mudar de modalidade, sou um apaixonado pelos ralis mas também pelo desporto automóvel, adoro competir e seja dentro de um Dacia ou dentro de um Rally4, importa é competir e ganhar ritmo.”
“Não tenho ambições de resultados porque nunca fiz rallycross, nem sei como me vou adaptar a partilhar a pista com mais concorrentes. O objetivo é ser competitivo, não estragar nada, divertir-me muito e divulgar os patrocinadores que vão estar comigo nesta prova.”
“Uma prova organizada pela Escuderia Castelo Branco é sempre uma prova com qualidade. Estou pronto para o desafio e conto com os meus fãs e apoiantes dos ralis nos próximos dias 16 e 17 de Maio no parque de desportos motorizados de Castelo Branco.”
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