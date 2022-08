Rallycross: João Ribeiro e Nuno Araújo preparados para ronda norueguesa do Europeu | AutoSport

Além do arranque da era elétrica do World RX, o mundial da FIA de ralicross, o circuito de Hell, na Noruega, será o palco da terceira jornada do ano do Euro RX3, o Europeu da disciplina, que contará com a presença de João Ribeiro e Nuno Araújo.

Ribeiro é o segundo classificado do europeu e é um dos candidatos ao pódio final da competição europeia reservada aos S1600, depois de ter terminado no terceiro lugar nas duas rondas anteriores, e está a dez pontos do líder.

Nuno Araújo é o nono classificado no campeonato com 14 pontos e procura repetir o feito conquistado em Montalegre em 2021, a presença na final da ronda do Euro RX3.

Kobe Pauwels, o líder do campeonato por 10 pontos de vantagem sobre Ribeiro, venceu a ronda inaugural de 2022 do Euro RX3 na Hungria, enquanto Marius Solberg Hansen venceu na jornada anterior na Suécia.

