Rallycross: Campeões coroados em Estering | AutoSport

Final de temporada para o Campeonato FIA RX2e e dos campeonatos europeus de rallycross RX1 e RX3, tendo como palco a pista de Buxtehude em Estering, na Alemanha. A categoria máxima do mundial de rallycross da FIA, o World RX não esteve presente nesta ronda, depois de ter sido cancelada por razões de segurança.

João Ribeiro esteve perto de alcançar a Final do RX3, mas teve azar na Meia-Final na Alemanha, depois de um ano de “aprendizagem” no Europeu. Enquanto isso, no RX2e, Nils Andersson – líder do campeonato à entrada para o fim de semana final da temporada – conquistou o título. O sueco, que compete pela equipa júnior da Kristoffersson Motorsport, Team E, esteve sempre na luta, ocupando o terceiro lugar na classificação intermédia após as mangas. Na final, acompanhou Tommi Hallman até à bandeira axadrezada, sabendo que o segundo lugar era suficiente para o triunfo no campeonato.

A vitória de Hallman na ronda alemã foi a segunda, depois de ter triunfado na sua estreia em Lydden Hill no mês passado, enquanto Isak Sjökvist terminou no terceiro lugar, garantindo assim, o segundo posto no campeonato pelo segundo ano consecutivo.

Mikaela Åhlin-Kottulinsky, que também estava na luta pelo título à entrada para o evento, viu a sua tentativa de glória terminar na fase das meias-finais.

Anton Marklund alcançou o quarto título europeu ao vencer no Euro RX1. O atual campeão precisava de apenas quatro pontos na Alemanha para garantir o troféu, e selou-o depois de liderar a classificação no final das mangas. A estrela da SET Promotion viu-se então na guerra na meia-final, com o contacto a atirá-lo para as barreiras e a sair da corrida na primeira curva.

Jānis Baumanis venceu a ronda de Estering do Euro RX1 e terminou a época como vice-campeão, perseguido pelo atual campeão britânico Patrick O’Donovan e Enzo Ide.

No Euro RX3, Damian Litwinowicz levou a melhor no final de uma final contundente que viu o polaco e o rival Espen Isaksætre – o seu companheiro de equipa na Volland Racing – colidirem em mais do que uma ocasião, deixando Litwinowicz parado em pista e vendo Isaksætre ser desqualificado. O francês Dylan Dufas conquistou um a vitória depois do vencedor em pista Jens Hvaal, ter sido desclassificado por motivos técnicos. David Bouet foi o segundo classificado.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: @World / Red Bull Content Pool