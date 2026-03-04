Rally Series leva pilotos e engenharia à ESTCB na Semana das Engenharias 2026

O Rally Series marcou presença na Semana das Engenharias 2026 da Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco (ESTCB), com uma manhã dedicada a aproximar os estudantes da componente técnica e competitiva do desporto automóvel. A iniciativa decorreu na terça-feira, 3 de março, no âmbito do programa oficial da Semana das Engenharias do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), reunindo pilotos, viaturas de competição e parceiros técnicos.

Rui Soares (Toyota) partilha percurso no WRC

O ponto alto do evento foi a talk motivacional do engenheiro Rui Soares, da Toyota Gazoo Racing World Rally Team, centrada no seu trajeto profissional e nos desafios técnicos do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). Perante um auditório composto por alunos de várias áreas da engenharia, Rui Soares abordou a exigência do WRC, o trabalho multidisciplinar nas equipas de fábrica e a relevância da preparação académica para construir uma carreira internacional.

​

O engenheiro sublinhou a importância de iniciativas deste tipo para manter a motivação dos estudantes e dar visibilidade às oportunidades profissionais: “São extremamente importantes porque ajudam a criar a motivação que, por vezes, pode faltar a um estudante. O mercado de trabalho precisa de novas pessoas e é sempre positivo podermos mostrar, na primeira pessoa, aquilo que fazemos e as oportunidades que existem.”

​

Exposição de viaturas e contacto direto com os pilotos

Após a pausa para café, os estudantes tiveram contacto direto com viaturas de rali e com os respectivos pilotos, num formato de perguntas e respostas junto às máquinas. Entre os participantes esteve Pedro Silva com o novo Lancia Ypsilon Rally4 HF, modelo associado ao regresso da marca italiana à competição, e João Lucas com o seu Ford Escort, num exemplo de projectos nacionais com forte componente de desenvolvimento técnico.

​

Guilherme Nunes, piloto que se destacou em 2025 e ainda estudante universitário, completou o grupo de convidados, reforçando a ligação entre o meio académico e o automobilismo. A Lubrialbi, distribuidor oficial Castrol, esteve igualmente representada, sublinhando o papel dos parceiros técnicos no ecossistema competitivo.

​

Programa NEX e presença reforçada em 2026

O Rally Series enquadra estas acções na missão do programa NEX – Next Generation, a vertente educativa do projecto, que prevê iniciativas em escolas, presença nos eventos e conteúdos digitais ao longo de 2026. O director executivo do Rally Series Promoter, André Lavadinho, afirmou que a ambição passa por alargar esta divulgação durante a época: “Um dos meus maiores objectivos é dar a conhecer mais e mais, dia após dia, o motorsport (…) vamos estar presentes em muitas mais actividades durante todo o ano de 2026, em todas as rondas.”

Próxima paragem: Terras de Oiro em Vila Velha de Ródão

O Castrol Portugal Rally Series regressa à região da Beira Baixa na Ronda #1, Vila Portuguesa Rally Series Terras de Oiro, a 21 e 22 de março, em Vila Velha de Ródão.