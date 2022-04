Ralicross: Jenson Button fará época na Nitro Rallycross | AutoSport

Jenson Button vai mudar completamente de registo e vai agora apostar no ralicross, competindo na Nitro Rallycross com a equipa Xite Energy Racing.

Depois da sua saída da F1, Button tem se divertido em várias categorias. Já passou pelo endurance, pelos SuperGT, tendo já feito também TT na Baja 1000 e no Extreme E. Mas o ralicross sempre foi um objetivo de Button. O seu pai, John Button, foi piloto britânico de ralicross e com esta participação, o campeão do mundo de F1 de 2009 irá prestar uma homenagem ao seu pai, que acompanhou a sua carreira a par e passo.

“Há uma verdadeira ligação familiar com o rallycross”, explicou Button. “O pai costumava correr nos finais dos anos 70 e 80 num Volkswagen Beetle e depois num Volkswagen Golf. Se for ao YouTube encontrará alguns vídeos das corridas do meu pai em Lydden Hill com comentários de Murray Walker. Gostaria de imitar o que ele fez – isso seria muito especial. Eu adorava ir com ele e vê-lo correr. Lembro-me que era tão barulhento. Não será um problema desta vez – o FC1 não é ruidoso; é espantoso que as crianças possam vir e assistir e não precisem de usar proteções para os ouvidos!”

“Eu quero correr”, disse Button. “Adoro corridas, adoro competir e quero divertir-me. A Xite Energy tem grande experiência não só de rallycross, mas também de veículos elétricos de corrida. Parece espetacular. Há muita ação. Há pilotos fantásticos a conduzir máquinas bestiais. Alguns dos saltos que vou fazer são extremamente grandes e assustadores, mas é por isso que é excitante para mim, pois é um novo desafio”.

“O Rallycross é muito diferente da F1 e é por isso que o adoro este desafio”, disse ele. “Sou a favor de novos desafios. Sou um piloto de corridas, não um piloto de F1, por isso, novos desafios são o que me interessa. Sinto que consegui o que precisava na F1, por isso é bom tentar coisas diferentes”.

A Nitro RX é uma competição norte-americana de ralicross que arrancou em 2021. Apesar de em 2021 terem competido apenas carros com motores de combustão interna, 2022 vê a chegada dos FC1-X carros elétricos desenvolvidos pela QEV Technologies e Olsbergs MSE.

Cada aspecto do FC1-X, concebido com o contributo directo das equipas e das principais partes interessadas da indústria, foi optimizador para a velocidade de curva a mente. O grupo motopropulsor totalmente elétrico, de tração integral, produz mais de 1.000 cavalos de potência máxima, mais do dobro da potência de um veículo do Grupo B. O veículo vai dos 0-100km/h em menos de 1,5 segundos, mais rapidamente que um carro F1. Não só é o veículo mais rápido na história do Rallycross como é também um dos carros de corrida mais rápidos do mundo.

O calendário a Nitro RX também passa pela Europa:

18-19 de Junho, 2022 // Inglaterra (Lydden Hill Race Circuit)

30-31 de Julho de 2022 // Suécia

27-28 de Agosto de 2022 // Finlândia

Outubro 1-2, 2022 // Minneapolis, EUA

29-30 de Outubro, 2022 // Los Angeles, EUA

12-13 de Novembro, 2022 // Phoenix, EUA

10-11 de Dezembro, 2022 // Arábia Saudita

21-22 de Janeiro, 2023 // Quebec, Canadá

4-5 de Fevereiro, 2023 // Alberta, Canadá

Março , 2023 // Nitro RX 2022-23 Series Finale // A ser anunciado, USA