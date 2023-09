Ralicross de Mação: Tiago Alexandre campeão nacional nos Supercars… | AutoSport

Tiago Alexandre consagra-se campeão nacional nos Supercars. Barbosa vence na S1600 e relança campeonato. Adão Pinto dominante na 2RM. Alexandre Borges garante vitória nos KX. João Diniz com final perfeita vence no Troféu Júnior Kartcross.

Segundo e último dia de competição do Campeonato Portugal Ralicross e Kartcross com a realização das Q2, Q3, Meias-Finais e Finais do 60º Mação Verde Horizonte, organizado pelo Clube Automóvel de Mação. Um dia de emoções fortes e lutas intensas sempre com a ameaça de chuva e muito aficionados da modalidade na Pista do Alto da Boavista.

Tal como diz a sabedoria popular, “O Diabo está nos detalhes”, e foi precisamente nestes (detalhes), que tal como se previa, e sem espaço para erros, os resultados se foram definindo. Exemplo disso, a chuva que se juntou à festa na série 3 da Q3 da S1600 para baralhar as contas.

SUPERCARS – Com o afastamento de José Oliveira, Tiago Alexandre cumpre calendário e consagra-se como Campeão Nacional 2023 nos Supercars.

Depois de ontem o “diabo ter feito das suas” com José Oliveira a ver a caixa do seu 208 partir nos treinos livres, situação que o enviou “para casa mais cedo” os Supercars ficaram reduzidos à prestação de Tiago Alexandre.

Com pista limpa e a solo desde os cronometrados, Alexandre necessitava apenas de levar o seu 208 até ao final da Q2 para se sagrar campeão nacional. Com uma condução exuberante, mas sem correr riscos, Tiago Alexandre cumpriu nesta manhã de domingo as 5 voltas ao traçado da Boavista na Q2 e ao cair da axadrezada já se consagrava como o primeiro campeão nacional da época.

Sem pressão e com o objetivo da época perfeitamente alcançado o restante calendário competitivo de domingo foi para Tiago Alexandre um “passeio no parque”. Para a história fica o título nacional para o piloto de Abrantes.

2RM – Adão Pinto com fim-de-semana em pleno soma e segue rumo à revalidação do título

Q2 – Adão Pinto dominador na Q2

Corrida de Qualificação 2 na 2RM disputada como habitualmente em três séries das quais, Adão Pinto (Série A), Ricardo Costa (Série B), e Guilherme Nunes (Série C) sairiam vencedores. Consolidados os resultados, o campeão em título Adão Pinto foi o mais forte, dominando não só a sua série, mas também à geral. Adão soma e segue na sua luta pela revalidação do título.

Q3 – Adão Pinto sempre a somar com nova vitória na Q3 da 2RM.

Qualificação 3 na 2RM com vitórias de Adão Pinto na série A, Guilherme Nunes na série B e Mário Teixeira na série c. Mantendo o ritmo dominador a vitória global foi para Adão Pinto que deu continuidade à sua senda de vitórias neste fim-de-semana.

MEIA-FINAL A – uma vez mais Adão Pinto.

Com naturalidade e na sequência do fim-de-semana em pleno, Adão Pinto assume a Pole na Meia-Final A, tendo a seu lado Mário Teixeira e Andreia Sousa. A 2ª linha da grelha contava com Manuel Tavares e António Dias aos quais se juntou Ricardo Costa.

Novamente a curva 1 de Mação a ditar a sua lei com Mário Teixeira e Andreia Sousa a ficarem pelo caminho logo após a partida. Arredados dois dos interessados à vitória e tendo em conta que para a grande final transitam os 4 primeiros de cada meia-final, foi com naturalidade que os demais pilotos cumpriram as 7 voltas ao Alto da Boavista com alguma contenção e já com os olhos nas decisões finais.

Domínio total e absoluto de Pinto que liderou de fio a pavio para somar mais uma vitória ao seu até aqui perfeito fim-de-semana e a garantir a presença na grande final. Consigo António Dias, Manuel Tavares e Ricardo Costa.

MEIA-FINAL B – Rafaela Barbosa assegura vitória na Meia-Final B

Guilherme Nunes, Rafaela Barbosa e Duarte Camelo alinharam na primeira fila da Meia-Final B da 2RM. A esta luta juntavam-se também Manuel Pinto e Agostinho Pereira. António Sousa acabaria por não alinhar.

Arranque canhão da jovem Rafaela que assumiu a dianteira da prova numa pista sem chuva, mas muito escorregadia. Volta após volta Barbosa foi consolidando distância para os demais e com uma estratégia perfeita de Joker Lap garantiu a primeira vitória do fim-de-semana e o acesso à grande final. Definida a vitória e com os últimos 3 lugares da grande final em causa a luta centrou-se entre Nunes, Pinto e Camelo que acabariam por assegurar também a sua passagem.

FINAL – Adão Pinto vence final da 2RM

Emoções fortes e garantidas para a grande final da 2RM com Adão Pinto, vencedor da Meia-Final A na Pole tendo ao seu lado Rafaela Barbosa, vencedora da Meia-Final B.

Para discutir a vitória no 60º Mação Verde Horizonte também alinharam na grelha António Dias, Manuel Pinto, Manuel Tavares, Guilherme Nunes, Ricardo Costa e o atual 2º classificado à geral no campeonato, Duarte Camelo.

Grelha pronta, luz verde e Rafaela Barbosa repete o arranque canhão da sua meia-final assumindo a liderança. No seu encalço Adão Pinto e restante pelotão. Esta que é uma categoria que tem vindo a ganhar popularidade entre os adeptos foi palco de uma das melhores finais do fim-de-semana.

Numa luta muito apertada entre Rafaela e Pinto, o campeão em título optou pela passagem na Joker Lap à 3ª volta deixando a decisão final para o momento de Rafaela assumir a sua própria passagem pela volta mais longa do circuito. A estratégia resultaria com Adão a assumir a liderança precisamente na 4ª volta com margem tangencial sobre a jovem piloto. Pinto manteria o andamento e liderança e assegurava o fim-de-semana em pleno com vitórias em todas as corridas da 2RM. Adão vence na Divisão 2, e consolida a sua 1ª posição no campeonato rumo à revalidação. Rafaela seria 2ª à geral vencendo entre os pilotos da divisão 1, e Guilherme Nunes subiria ao 3º lugar do pódio.

No que à 2RM diz respeito, será em Sever do Vouga que conheceremos o Campeão Nacional.

S1600 – Barbosa vence e relança decisão da S1600 para Sever do Vouga

Q2 – Barbosa vence Q2 e mantém aspirações

Entre os bravos da S1600, Mário Barbosa volta a mostrar as suas qualidades vencendo a Q2 na consolidação de resultados das três séries. Com uma corrida limpa Barbosa, atual campeão em título impôs o melhor andamento e vence à geral na Q2 com André Sousa e Leonel Sampaio a serem os vencedores na Série A e C respetivamente.

Q3 – Nova vitória de Barbosa na Q3 baralha as contas na S1600.

Disputadíssimas as séries da Q3 entre os pilotos da S1600 com nova vitória de Barbosa na série A. Séries B e C com vitórias de André Sousa e Jorge Machado respetivamente. Com a chuva a aparecer para a série C e como tal a tornar a pista da Boavista mais lenta, Jorge Machado, atual líder da categoria viu-se prejudicado nos tempos sem qualquer possibilidade de discutir a vitória na Q3.

FINAL – Barbosa vence e relança decisão da S1600 para Sever do Vouga

O atual campeão em título, Mário Barbosa foi o homem da pole para a final na S1600. As prestações consistentes de Barbosa com as vitórias na Q2 e Q3 levaram o piloto do Citroen Saxo à melhor posição para a partida na grande final. A seu lado André Sousa e Leonel Sampaio.

O atual líder do campeonato, Jorge Machado, alinharia atrás de Barbosa na 4ª posição da grelha com Rogério Sousa a seu lado. A 3ª linha da grelha ficou para António Sousa e Joaquim Machado. Com este alinhamento e estando muito por discutir ainda em termos de campeonato estavam lançados os argumentos para uma corrida emocionante. Sérgio Dias não alinharia.

Luz verde e arranque para a final da S1600. André Sousa fica parado na grelha, Mário Barbosa assume a liderança com uma partida perfeita. Jorge Machado ficaria pela curva 1 com a direção do seu C2 aberta. Sem oposição direta em pista, o atual campeão em título assumiria as despesas da prova com uma condução exemplar.

Numa fase do campeonato em que não há espaço para erros, Barbosa venceu e relançou a luta pelo campeonato. O intermédio do pódio seria para Leonel Sampaio e António Sousa lograria o 3º lugar. Rogério Sousa, atual 2º classificado do campeonato seria apenas 6º à geral.

Com este resultado, Barbosa relança a luta pelo título na categoria rainha do Ralicross fazendo encolher as distâncias pontuais entre os três primeiros do campeonato (Jorge Machado, Rogério Sousa e Mário Barbosa). As decisões seguem para Sever do Vouga onde se consagrará o campeão 2023.

KARTCROSS – Alexandre Borges vence lutas renhidas.

Q2 – Gustavo Henriques vence Q2 nos KX e baralha contas.

Q2 entre os Kartcross marcada por incidentes na série C com 4 dos 7 pilotos que alinharam na grelha a ficarem pelo caminho. Uma sucessão de toques e capotanços ditaria uma bandeira vermelha nesta série. Reatada a série, a vitória seria para Fábio Machado. Nas séries A e B, e em corridas limpas os vencedores foram Alexandre Borges e Gustavo Henriques. Na consolidação de resultados a vitória na Q2 entre os Kartcross foi para Gustavo Henriques.

Q3 – Mário Rato assina vitória na Q3 do RX com chuva forte a impor dificuldades

A forte chuva que se abateu sobre o traçado de Mação veio aumentar a exigência na técnica de pilotagem entre os homens do KX. Entre a muita chuva e lamaçal do Alto da Boavista, Ma´rio Rato venceria a série A, com o pluricampeão Pedro Rosário a levar de vencida a série B e Fábio Machado a série C.

FINAL B – Alcides Calçada garante vitória na Final B

Com a consolidação dos resultados globais, as finais da KX avançaram com a Final B a alinhar na grelha Luís Pereira, Alcides Calçada, Tiago Pinto, Diogo Soares, Nélson Rocha, João Pinheiro, Guilherme Matos, Gonçalo Valentim, Luís Monteiro e Renato Campos. Seria entre estes bravos que se discutiriam as duas posições de acesso à Final A. Cumpridas as 7 voltas ao Alto da Boavista, Alcides Calçada e Tiago Pinto garantiam a passagem à grande final.

FINAL A – Borges vence em Mação.

Final A lançada entre os homens do KX com Alexandre Borges a assumir a liderança na curva 1 da primeira volta numa das mais “apertadas” corridas da tarde já que Luís Almeida nunca lhe deu descanso. Na roda destes dois, Gustavo Henriques e Mário Rato assistiam na primeira fila ao duelo e aguardavam a sua oportunidade. Cumpridas as 7 voltas da final Borges vence, Almeida faz 2ª à geral e Mário Rato assegura o 3ª lugar e pontos valiosos para o campeonato.

Uma menção para o atual líder do campeonato, Pedro Rosário, que fecharia a sua prestação em Mação no 10º e último posto colocando em causa a sua liderança no Campeonato.

Sever do Vouga será palco das decisões absolutas entre os homens dos Kartcross.

TROFÉU JUNIOR KARTCROSS –

Q2 – Yésica domina Q2 mantendo luta pelo campeonato em aberto

Corrida sem história com Yésica Lorenzo a dominar de início a fim perdendo apenas momentaneamente a liderança na sua passagem pela Joker Lap. Regressado à grelha após o incidente de ontem na curva 1, João Dinis seria 2º.

Q3 – Diniz responde e agarra a vitória na Q3 do Troféu Júnior KX.

Nova luta a dois desta feita com João Dinis a impor a sua lei. O atual líder do troféu mostrou que não baixa os braços e que mantém o foco no campeonato.

FINAL – João Diniz domina final e vence prova de Mação do Troféu Júnior Kartcross

A jovem galega Yéscia Lorenzo alinhou na pole para a final do Troféu Júnior Kartcross. A seu lado Gabriela Godinho e o líder da classificação geral, João Diniz. Na segunda linha marcaram presença Raquel Nunes e Ana Gonçalves. Com a liderança do campeonato “presa por arames” cabia a Yésica atacar e a Diniz defender e consolidar. Emoção quanto baste para os jovens talentos.

Com uma excelente partida João Diniz tomou a dianteira de onde não mais sairia até à axadrezada. Yésica com um arranque falhado viu-se afundar na classificação, mas com uma corrida de trás para a frente terminaria em 2º à geral. O mais baixo do pódio seria para Gabriela Godinho.

DECISÕES DE TÍTULOS VÃO PARA SEVER DO VOUGA

Com o título dos Supercars atribuído a Tiago Alexandre, mas totalmente em aberto nas restantes categorias, Sever do Vouga receberá nos dias 30 de Setembro e 01 de Outubro a 7ª e última prova do Campeonato Portugal de Ralicross e Kartcross.

Será o momento de todas as decisões no que à 2RM, S1600, Kartcross e Troféu Júnior Kartcross diz respeito. Antevendo desde já todo o nervosismo e lutas intensas que se esperam, Sever será o palco principal do fecho do Campeonato.