Ralicross de Lousada: Sem público mas com emoção…e televisão

A segunda jornada do PTRX – Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy 2020, que decorreu no Circuito de Lousada, começou bem cedo, tal como os níveis de adrenalina. A prova teve cobertura integral em live stream e as Finais foram transmitidas em direto n´A Bola TV. Assim o Ralicross que não pôde ter público nas bancadas, fruto da actual situação pandémica, foi levado até todos os fãs.



Armindo Araújo, ex- Bi-Campeão do Mundo de Ralis de Produção e atual líder da época de ralis de 2020 marcou, presença na segunda jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy 2020, fazendo desta vez dupla com Pedro Leal nos comentários em directo, numa emissão narrada por Pedro Gil de Vasconcelos. Os directos podem ainda ser vistos. AQUI

Em pista, a vitória na Super 1600 foi assegurada pelo campeão em título João Ribeiro. Américo Sousa venceu na Nacional A 1.6 e. O triunfo na Iniciação ficou nas mãos de André Monteiro e Joaquim Santos foi o melhor entre os Super Cars. Pedro Rosário venceu nos Kartcross e Nuno Godinho nos Super Buggy. Daniel Teixeira conquistou a vitória nas duas rodas motrizes (Nacional 2RM), tendo-se assim estreado da melhor forma no Ralicross. A próxima prova vai ser disputada em Castelo Branco, a 1 e 2 de agosto.

Iniciação

Entre os mais novos, a final acabou por ficar nas mãos de André Monteiro (Toyota Corolla), que apesar de ter sido o segundo a cruzar a linha de meta, acabou por subir de posição após uma penalização aplicada a Rafael Rêgo (Peugeot 106), que desceu assim para a segunda posição. Gonçalo Rocha (Peugeot 106) encerrou o pódio e estreou-se com uma sibida ao pódio, virtual, pois as cerimónias de pódio estão também suspenças. Rafaela Barbosa (Citroen AX), quarta classificada, assinou também de forma excelente a sua estreia no campeonato. Guilherme Nunes (Toyota Stralet) acabou por abandonar na terceira volta devido a problemas mecânicos e dos estreantes, este foi o teve menos sorte.

Nacional 2 RM

Daniel Teixeira (Renault Clio) partiu para a final a “espreitar” o pódio e ao baixar da bandeira xadrês acabou mesmo por assegurar a vitória. Andreia Sousa, depois de um toque que a colocava atravessada na curva dois, logo após a partida, retomava o andamento e sempre com um ritmo forte, conquistou a “Prata” aos comandos do Peugeot 306 e José Silva fechou o pódio desta segunda jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross.

Daniel Teixeira estreou-se aqui na modalidade e parece que ficou cliente… dificilmente poderia esperar uma melhor estreia.

Nacional A 1.6

Pedro Tiago (Citroën Saxo) confirmou a prestação de toda a qualificação e voltou a superar a concorrência. Américo Sousa também em Saxo e Tiago Ferreira em Peugeot 106, discutiram entre sim os restantes lugares do pódio, terminando, por esta ordem quase “colados”. Duplo azar para Leonel Sampaio, que arrancou melhor mas depois perdeu terreno devido a um ligeiro toque na travagem no final da reta da meta. Para além disso, quando estava a recuperar posições acabou por ser forçado a abandonar após o salto da Joker Lap.

No final, Pedro Tiago recebia uma penalização, devido a um toque em Leonel Sampaio logo na curva um, que o colocava no quarto posto. Os três primeiros passaram a ser Américo Sousa, Tiago Ferreira e Jorge Costela, por esta ordem respectivamente.

Super 1600

A classe rainha do Ralicross consagrou João Ribeiro que se estrou da melhor forma aos comandos do Skoda Fabia. Liderou da primeira à última volta, mas na segunda passagem pela meta a vantagem face à concorrência já era significativa. Mais animada esteve a “luta” pelos restantes lugares do top five. Bruno Gonçalves em Citroën Saxo ainda rodou durante algum tempo no segundo posto, mas Joaquim Machado (Peugeot 208) numa corrida de trás para a frente acabou, na penúltima volta por assumir o segundo lugar. Gonçalves fechou assim o pódio, enquanto Rogério Sousa (Ford Fiesta), quarto classificado, acabou por levar a melhor no duelo particular que teve durante as sete voltas com André Sousa no Peugeot 207.

Kartcross

Pedro Rosário em Semog Bravo voltou às vitórias, numa corrida que até metade foi comandada por Rui Nunes, também em Semog Bravo. O campeão em título, Jorge Gonzaga fechou o pódio, mas durante toda a corrida teve que medir forças ora com Tiago Freitas ora com Luís Almeida, que por esta ordem terminaram o grupo dos cinco mais do Kartcross. Daniela Godinho voltou a defender a honra das senhoras e João Pinheiro entre os rookies.

Super Buggy

Nuno Godinho (Semog) terminou a jornada de Lousada como começou, isto é, no comando. Cláudio Coelho cumpriu os objetivos na estreia do SSV Polaris.

Super Cars

Joaquim Santos aos comandos do Ford Focus arrancou melhor e assumiu a liderança da primeira à última volta. José Lameiro (Skoda Fabia) ainda discutiu com o piloto da Bompiso a primeira travagem, mas depois não acompanhou o ritmo e acabou no segundo lugar do pódio. Daniel Pacheco foi terceiro e garantiu a melhor posição entre os carros de Divisão 2.