Rali Queima das Fitas 2023 vai para a estrada com 38 equipas | AutoSport

A segunda prova do Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica vai para a estrada este sábado, 6 de maio organizada pela Associação Académica de Coimbra e vai animar as estradas da região da cidade banhada pelo Mondego.

Este ano, a prova conta com 38 duplas e de duas equipas de estudantes, a participar no Troféu Estudante. Esta excelente lista de inscritos antecipa a competitividade da prova, onde se espera uma luta interessante pelos lugares cimeiros.

Nas palavras de João Azeiteiro, Diretor de Prova do Rali Queima das Fitas: “Pelo segundo ano consecutivo, voltámos a optar por colocar a partida do rali na parte da tarde e aproveitar a dificuldade da noite para realizar algumas especiais. O rali foi pensado e desenhado para que todos os seus participantes usufruam de um magnífico dia e que cheguem ao fim com a vontade de voltar no próximo ano.”

Diogo Rodrigues, Presidente da Secção de Desportos Motorizados da Associação Académica de Coimbra, sublinha: “É fantástico ver o trabalho desta jovem equipa reconhecido com esta excelente lista de participantes. Conseguimos montar uma prova que combina estradas desafiantes com as fantásticas paisagens da região centro, com o importante apoio dos nossos parceiros, e agora é o momento dos nossos protagonistas desfrutarem.”

Fica um convite a todos os interessados a visitarem a zona de partida da prova e apreciarem as viaturas participantes que se encontrarão no Estádio Cidade de Coimbra durante toda a manhã, do dia 6 de maio.