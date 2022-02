ROC: Sebastien Loeb vence Sebastian Vettel na final e sagra-se Campeão dos Campeões | AutoSport

Sébastien Loeb está a ter um começo de 2022 tremendo e depois de um segundo lugar no Dakar e uma tremenda vitória no Rali Monte Carlo, o francês venceu a Corrida dos Campeões. Na final enfrentou Sebastian Vettel e levou a melhor.

Depois de ontem termos visto a Taça das Nações, conquistada pela Noruega e pelos Solberg (Petter e o seu filho Oliver), hoje tivemos os confrontos individuais.

As primeiras rondas e os oitavos de final seria disputados por eliminatórias, ou seja, apenas um duelo e o mais rápido passava à fase seguinte. Os pilotos das pistas foram colocados num grupo e os pilotos de ralis e ralicross foram colocados noutro. Assim na final teríamos o melhor das pistas contra o melhor dos troços. A pista para hoje foi modificada, para uma versão mais longa, com os pilotos a tirarem mais partido das suas máquinas, tendo de se adaptar a diferentes estilos de condução.

O primeiro confronto foi entre Colton Herta (finalista da Taça das Nações pelos EUA) e Hélio Castroneves, com a vitória a cair para Herta e Castroneves a admitir que não se deu muito bem com a neve, habituado a temperaturas mais amenas. O segundo confronto do dia foi entre Jamie Chadwick e Mick Schumacher, com a jovem britânica a levar a melhor e a juntar-se a Herta nos oitavos de final.

Nos oitavos de final Herta levou a melhor sobre Chadwick que, tal como ontem, teve uma saída de pista que comprometeu as suas aspirações. Sebastian Vettel teve de enfrentar Emma Kimiläinen levando a melhor sobre a piloto que substituiu Valtteri Bottas. Jimmie Johnson enfrentou e venceu Mika Hakkinen e Tom Kristensen venceu David Coulthard. Assim, dos oitavos de final dos pilotos das pistas, passavam para os quartos Herta, Vettel, Johnson e Kristensen.

What a treasure to watch Mika Hakkinen compete against Jimmie Johnson. Two legends of the sport.#ROCSweden pic.twitter.com/qSrf4TIHc7 February 6, 2022

Nos oitavos de final dedicados aos pilotos de ralis e ralicross, Benito Guerra ficou pelo caminho, perdendo contra Oliver Solberg, perdendo a hipótese de revalidar o seu título. Sebastien Loeb levou a melhor sobre Petter Solberg, num duelo intenso decidido nos últimos metros. Num duelo de campeões do WRX Johan Kristoffersson venceu Timmy Hansen e Didier Auriol ficou pelo caminho, perdendo com Mattias Ekström. Passavam assim aos quartos de final Oliver Solberg, Loeb, Kristoffersson e Ekström.

What a treat!



Yesterday's Nations Cup champion @Petter_Solberg Solberg falls to former WRC rival @SebastienLoeb after sliding out of the final corner. Moments earlier Petter's son @OliverSolberg01 did make it through at the expense of defending winner @BenitoGuerra pic.twitter.com/e1pL6I66Ma — #ROCSweden (@RaceOfChampions) February 6, 2022

Nos quartos de final, os duelos passaram a ter duas corridas e em caso de empate o melhor tempo total permitira passar às meias finais. Herta enfrentou Vettel este duo empatou, mas Vettel levou a melhor por 0.3 seg. claramente em melhor forma que ontem, onde não conseguiu vencer. No duelo Kristensen vs Johnson, o Mr. Le Mans levou a melhor sobre a lenda americana. Ambos ganharam uma corrida, mas o dinamarquês foi 0.6 seg. mais rápido. Nos duelos dos homens do Dirt Racing, Oliver Solberg teve de enfrentar Loeb, que venceu a primeira corrida. Na segunda empataram ao milésimo, mas a vantagem caiu para o francês. No duelo de compatriotas, Kristoffersson e Ekström lutaram entre si, também com uma vitória cada, mas o melhor tempo foi feito por Ekström.

Amazing! It's a classic ROC photo finish to decide the first heat between Swedish aces @JohanKMS88 and @mattiasekstroem! 🔥🔥🔥#ROCSweden pic.twitter.com/80mKhayePR — #ROCSweden (@RaceOfChampions) February 6, 2022



Assim, nas meias finais que decidiam o melhor das pistas e o melhor dos ralis, tínhamos Vettel vs Kristensen e Loeb vs Ekström. A passagem à final era decidida à melhor de três. No duelo das pistas, a primeira vitória caiu facilmente para Vettel, pois Kristensen teve problemas técnicos com o seu carro. Vettel venceu a segunda corrida e garantia assim a passagem à final, assegurando o título não oficial de melhor piloto de pistas neste novo formato. No confronto Loeb vs Ekström o equilíbrio foi maior, Loeb venceu o primeiro duelo mas na segunda corrida um erro do francês abriu a porta à recuperação de Ekström. Na corrida final, Loeb levou a melhor, carimbou a passagem à final e era o melhor dos pilotos de ralis.

Sebastian Vettel is your first finalist of #ROCSweden. But will it be Loeb or Ekström who joins him there?#ROCSweden pic.twitter.com/F9KKDUlm28 — #ROCSweden (@RaceOfChampions) February 6, 2022



Na final tínhamos então um duelo de Seb. Loeb venceu os dois primeiros confrontos, mas a terceira ida para a pista ficou marcada por saídas de pistas de ambos os pilotos. Vettel ia batendo contra a ponte e por duas vezes se encostou aos bancos de neve que ladeavam a pista enquanto Loeb cometeu um erro e perdeu muito tempo, caindo a vitória para Vettel. Mas no quarto confronto, Loeb levou a melhor e tornou-se Campeão dos Campeões pela quarta vez.

Hang on. This isn't over yet!



Loeb slips up as Vettel drags himself back into this #ROCSweden final! pic.twitter.com/M26X5oDvQh — #ROCSweden (@RaceOfChampions) February 6, 2022

Listen to what the Sebs had to say after their amazing battle at #ROCSweden! pic.twitter.com/iFMw564Xfr — #ROCSweden (@RaceOfChampions) February 6, 2022

Foram dois dias de excelente competição e acima de tudo muita camaradagem entre pilotos. A ROC é um evento especial em que os pilotos se juntam para passar um bom momento, mas ao mesmo tempo não esquecem a sua essência de querer ganhar sempre. Há alguns destaques, como o caso de Loeb que aos 47 anos continua a colecionar triunfos a um ritmo impressionante. Não é frequente ver o francês a sorrir, mas hoje vimos Loeb sorridente, visivelmente satisfeito com a vitória e com uma postura bem diferente do habitual. Vettel esteve no seu ambiente. Um apaixonado pelo desporto motorizado, viveu estes dias como se uma visita de estudo se tratasse, falando com grandes campeões e fazendo atividades que não é habitual fazer. A sua boa disposição é contagiante mas nem por isso facilitou e se ontem esteve bem abaixo do esperado, hoje esteve muito bem e apenas foi batido por Loeb que domina este tipo de condução muito melhor. Este evento é único pois só neste contexto poderíamos ter Loeb contra Vettel. Há também a destacar os Solberg. Pai e filho têm uma energia tremenda, sempre de sorriso estampado na cara, vibrando a cada manobra e a cada vitória. A forma apaixonada como vivem o desporto e viveram estes dias é uma lufada de ar fresco. Foram um espetáculo dentro do espetáculo. Os “Rapazes da Califórnia” Colton Herta e Jimmie Johnson mostraram que também têm argumentos na neve e deram um bom espetáculo. É uma forma diferente, mais leve e mais sorridente de ver o desporto motorizado. Há competição, os pilotos são obrigados a sair da sua zona de conforto e a mostrar o seu talento puro, sem ajudas, mas acima de tudo à vontade de passar um bom momento. Foram dois dias bem passados, numa pista gelada que acabou por ser revelar muito mais interessante do que o esperado.