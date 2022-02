ROC: Noruega vence Nations Cup, com os Solberg a brilhar | AutoSport

Se um Solberg faz muita festa, dois fazem muito mais. Petter Solberg e Oliver Solberg acabaram de vencer a Race of Champions Nations Cup, dando a vitória à Noruega, numa final disputada contra Colton Herta e Jimmie Johnson.

Com as condições meteorológicas de ontem, foi necessário um ajuste na pista para o dia de hoje, numa versão ligeiramente mais curta do traçado inicialmente planeado. O formato também foi alterado em relação às edições passadas. Com quatro confrontos entre nações, a equipa que conseguisse três vitórias passaria à fase seguinte, sendo que em caso de empate, passaria a equipa com o menor tempo total feito durante os confrontos.

O primeiro duelo de nações foi entre os EUA, Colton Herta e Jimmie Johnson e os representantes da América Latina, Benito Guerra (campeão em título da ROC) e Hélio Castroneves. Neste confronto tivemos um empate 2 a 2, com Guerra a vencer as suas duas corridas, enquanto Herta e Johnson dividiram triunfos, com Castroneves a dar-se mal com o frio e o gelo. No desempate, os EUA foram mais rápidos nos confrontos e passaram aos quartos de final.

A Alemanha, com Sebastian Vettel e Mick Schumacher, começou a competição contra os melhores do EROC (Lucas Blakeley e Jarno Opmeer). Vettel começou com uma derrota frente a Blakeley, enquanto Schumacher tratou de equilibrar a balança Mais duas vitórias para os germânicos selaram a passagem aos quartos de final.

Seguiram-se os duelos dos quartos de final, com a Grã-Bretanha (Jamie Chadwick e David Coulthard) a enfrentar a Finlândia que não contou com Valtteri Bottas como inicialmente previsto, sendo representada por Mika Häkkinen e Emma Kimiläinen. Coulthard venceu contra Kimiläinen e Chadwick venceu contra Hakkinen mas a Finlândia beneficiou de uma saída de pista de Chadwick, que ficou presa na neve para passar às meias-finais.

No duelo EUA vs Alemanha, Vettel começou de novo a perder contra Johnson enquanto Schumacher voltava a vencer, desta vez frente a Herta. O jovem alemão também venceu contra Johnson, mas Vettel não conseguiu levar a melhor sobre Herta e com isso os EUA passavam às meias-finais.

Era tempo do duelo França, representada por dois pesos pesados dos ralis, Sébastien Loeb e Didier Auriol, contra o Team Nordic, com o sueco Johan Kristoffersson e o dinamarquês Tom Kristensen . Kristoffersson levou a melhor sobre Loeb no primeiro confronto e Kristensen igualou o seu colega de equipa contra Auriol. Na segunda corrida de Auriol, o francês teve uma ligeira saída de pista, que carimbou a passagem do Team Nordic às meias finais.

O último confronto dos quartos de final foi entre a Suécia, representada por Mattias Ekstrom e Timmy Hansen e a Noruega, com pai e filho, Petter e Oliver Solberg (Oliver tem dupla nacionalidade e apesar de de amanhã correr com a bandeira sueca, hoje representou a Noruega). Petter venceu contra Ekstrom e Oliver contra Hansen, o que deu uma boa vantagem para a Noruega. Ekstrom ainda respondeu e venceu contra Oliver, mas Petter tratou de assegurar as meias, levando a melhor sobre Hansen.

Assim, nas meias finais tínhamos os EUA contra a Finlândia e o Team Nordic contra a Noruega

Surpreendentemente, foram os EUA a vencer contra a Finlândia e os “rapazes da Califórnia” levaram a melhor sobre Kimiläinen e Hakkinen (resultado final 3-1), garantindo a final. O confronto entre o Team Nordic e a Noruega também foi intenso mas no final os Solberg voltaram a fazer a festa, conseguindo a desejada vaga para a última ronda.

Numa final inesperada, que seria decidida à melhor de cinco confrontos, o resultado acabou por ser o esperado. Petter Solberg não teve problemas em vencer o seu primeiro confronto contra Johnson que teve problemas no seu Polaris e que assim entregou a vitória ao Norueguês. Oliver fez questão de igualar o seu pai e venceu contra Herta. Mas Johnson tratou de colocar os EUA ainda na luta, vencendo Oliver no terceiro confronto. Assim Petter Solberg tinha de vencer Herta para evitar a negra, o que conseguiu, graças a um pequeno erro do americano que entregou de bandeja a vitória à dupla norueguesa que fez questão de cumprir a tradição e festejar em cima do carro, numa bela imagem, com pai e filho a festejar um triunfo.

Fica assim concluído o primeiro dia de competição a sério com a Noruega a festejar. Destaque para o espírito sempre positivo que os Solberg trazem a este tipo de competição. A paixão pelo desporto vivida por pai e filho é algo que nos deixa sempre de sorriso no rosto. Destaque também para os americanos, pouco habituados a este tipo de condições e que conseguiram chegar à final, ao contrário da Alemanha, que contou com um inspirado Mick Schumacher e um não tão inspirado Vettel. A França também com dois grandes nomes não conseguiu brilhar e os Nórdicos, a jogar “em casa” conseguiram boas prestações. Amanhã teremos novo dia de provas, onde se decidirá o campeão 2022 do Race of Champions.