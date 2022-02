ROC: Já foi feito o sorteio para o próximo fim de semana | AutoSport

O sorteio para a Final Mundial da Race Of Champions deste fim-de-semana teve lugar, colocando alguns dos maiores pilotos da história dos desportos motorizados uns contra os outros em corridas frente a frente – tudo no gelo e na neve do Pite Havsbad da Suécia.

O deslumbrante local, situado no mar Báltico congelado a apenas 60 milhas do Círculo Árctico, será palco para pilotos vindos da Fórmula 1, NASCAR, Indy 500, Le Mans, WRC e World Rallycross. Irão competir em dois eventos: primeiro a Taça das Nações ROC (sábado, 5 de Fevereiro, 11:00-14:00) onde os pilotos formarão pares em equipas para competir pelo título de nação mais rápida do mundo. Depois todo o trabalho de equipa é esquecido para a Corrida dos Campeões individual onde lutam para serem coroados Campeões do ROC (Domingo 6 de Fevereiro, 11:00-14:00).

Toda a acção terá lugar na icónica pista paralela da ROC, com uma ponte de cruzamento, que foi construída sobre gelo pela primeira vez. E o sorteio já garantiu uma série de intrigantes duelos.

Pilotos que competem na Final Mundial da Race Of Champions de 2022

Sebastian Vettel – quatro vezes Campeão do Mundo de F1

Mick Schumacher – Campeão FIA F2 e F3

Jimmie Johnson – sete vezes campeão da NASCAR

Mika Hakkinen – bicampeão mundial de F1

Valtteri Bottas – vencedor de 10 GP de F1

Sébastien Loeb – nove vezes Campeão do Mundo de Rally

Tom Kristensen – nove vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans

Johan Kristoffersson – quatro vezes Campeão Mundial de Rallycross

Petter Solberg – Campeão do Mundo de Rally e Rallycross

Oliver Solberg – estrela em ascensão do WRC

Mattias Ekström – Bicampeão DTM e Campeão Mundial de Rallycross

Helio Castroneves – quatro vezes vencedor da Indy 500

Colton Herta – vencedor da mais jovem da IndyCar Series

Didier Auriol – quatro vezes Campeão dos Campeões ROC

Benito Guerra – Campeão do ROC em título

Timmy Hansen – Campeão Mundial de Rallycross da FIA

David Coulthard – vencedor de 13 prémios F1 grands

Jamie Chadwick – bicampeã da W Series