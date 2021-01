Race of Champions na Suécia em 2022

A Race of Champions (Corrida dos Campeões) anunciou hoje um novo local para correr. Em janeiro de 2022, o RoC vai ser realizado em Pite Havsbad, na Suécia, a poucos quilómetros do Circulo Ártico.

Desde a sua primeira corrida, em 1988, no Autodrome de Linas-Montlhéry em Paris, o evento que reúne vários pilotos de várias modalidades do desporto motorizado já passou por França, pela Alemanha, Grã-Bretanha, China, Barbados, América, Arábia, México e Portugal – (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS).

O evento na Suécia vai ser disputado numa pista com neve e gelo, em Pite Havsbad, e para o presidente e co-fundador da RoC, Fredrik Johnsson, é um orgulho poder organizar o evento no seu país.

“Depois de organizar a Race Of Champions em alguns dos locais mais prestigiados como o Estádio Olímpico Bird’s Nest em Pequim, Stade de France em Paris, o Estádio de Wembley ou o Estádio Olímpico de Londres, é uma enorme honra poder trazer o nosso evento para o meu país, a Suécia, pela primeira vez”, disse Johnsson.

“Na RoC estamos sempre à procura de novos testes para colocar na frente de alguns dos melhores pilotos do mundo. Agora, o evento será diferente e pretende ser um dos derradeiros testes de controlo do carro”, acrescentou Johnsson.

“Após o evento vamos manter a pista da Race Of Champions aberta até ao final de cada época de Inverno, para experiências únicas, tanto para clientes empresariais como clientes privados”, finalizou Johnsson

“Estamos felizes por assinar um acordo a longo prazo para acolher anualmente o único evento de neve e gelo da Race Of Champions e o único evento Nórdico. Este evento, as atividades em redor, o entretenimento, os restaurantes e alojamento estarão todos localizados em Pite Havsbad, impulsionando assim o turismo de inverno na Suécia e em particular nesta região”, disse o presidente e proprietário do Pite Havsbad Group, Tobias Lindfors

O piloto sueco, Campeão Mundial de RallyCross em 2017, 2018 e 2020 e vencedor da Taça das Nações do RoC em 2019, Johan Kristoffersson, foi o primeiro a testar a nova pista, afirmando que “deslizar o carro nestas curvas largas, desta pista do RoC, é sempre divertido. Acho que será um bom desafio e todos os pilotos a vão adorar. Participei em 2019, no México, e foi uma das melhores experiências que tive. Fazê-lo em casa será ainda mais especial”.

O alinhamento final de pilotos ainda não é conhecido, mas a Race Of Champions é conhecida por atrair grandes nomes da Fórmula 1, Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), NASCAR, IndyCar, Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) ou Campeonato do Mundo de RallyCross (WorldRX).

Nomes como Michael Schumacher, Tom Kristensen, Sebastian Vettel, Sébastien Loeb, Petter Solberg, Mattias Ekström, Colin McRae, David Coulthard, Marcus Grönholm, Jenson Button, Jimmie Johnson, Filipe Albuquerque, Kurt e Kyle Busch, Jeff Gordon, Ryan Hunter-Reay, Josef Newgarden, Travis Pastrana, Helio Castroneves e Juan-Pablo Montoya foram pilotos que já fizeram parte das anteriores edições.