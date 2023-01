Race of Champions: Família Solberg bisa triunfo na Taça das Nações | AutoSport

Pelo segundo ano consecutivo, a equipa da Noruega constituída por Petter e Oliver Solberg venceu a Taça das Nações da Race of Champions, Corrida dos Campeões, batendo desta feita a equipa All Stars constituída por Thierry Neuville, piloto da Hyundai no WRC e Felipe Drugovich, vencedor da Formula 2 de 2022 com a MP Motorsport e que este ano é piloto de reserva da Aston Martin F1, por 3-1.

Thierry Neuville começou por bater Petter Solberg, no mano a mano, mas Oliver Solberg igualou. Petter Solberg fez 2-1 para a equipa norueguesa face a Drugovich e Oliver Solberg confirmou o triunfo, impedindo o empate e a ‘negra’ ao bater Neuville.

Desta feita foi o filho, que por acaso é sueco, que salvou a honra do convento.

No caminho até à final, a Noruega derrotou a França (Sebastien Loeb/Adrien Tambay) por 4-0 nos quartos-de-final, nas meias-finais, contra a Suécia (Mattias Ekström/Johan Kristoffersson) só prevaleceram por causa do seu melhor tempo global, depois de um empate a dois.

Já a equipa All-Star venceu os EUA (Travis Pastrana/Tanner Foust) por 3-1 nos quartos-de-final e depois a Alemanha (Sebastian Vettel/Mick Schumacher) nas meias-finais, também por 3-1. Vettel fez falsa partida e foi penalizado em cinco segundos, perdendo para Drugovich e disse a dupla alemã já não recuperou.

Na história da Taça das Nações, que tem lugar apenas desde 1999, a Noruega venceu as duas últimas edições mas antes disso nunca tinha triunfado, ainda que as equipas escandinavas, já tenham vencido várias vezes, a finlândia em 1999, Tom Kristensen e Mattias Ekstrom em 2005, Hikki Kovalaine e MArcus Gronholm em 2006, Tom Krstensen e Petter solberg em 2014, Johan Kristofferson e Tom Kristensen em 2019 e agora estes dois triunfos de Oliver e Petter Solberg.

Amanhã é a vez da ‘Race of Champions’, ou Corrida dos Campeões, se preferir. A partir das 11h00 de Portugal continental.