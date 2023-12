Race for Glory estreia a 5 de janeiro: quando o Lancia 037 brilhou mais alto | AutoSport

Race for Glory, o filme sobre a vitória do Lancia 037 no Campeonato do Mundo de Ralis de 1983, estreia a 5 de janeiro de 2024 nos EUA e Canadá. O Lancia Rally 037 de tração traseira é o herói do filme sobre o Campeonato do Mundo de Ralis de 1983, época em que bateu os concorrentes de tração integral, a Audi.

“Estou orgulhoso pelo facto de a Lancia e o Lancia Rally 037 terem sido escolhidos como protagonistas do filme ‘Race for Glory’. O Lancia Rally 037 representa plenamente o espírito da marca, um modelo de formas geométricas radicais, combinadas com um design elegante e exclusivo, que deram vida a um automóvel sempre apto a ultrapassar qualquer obstáculo, alcançando uma vitória notável no Campeonato do Mundo de Ralis de 1983.

Com 15 Campeonatos do Mundo de Ralis, três Campeonatos do Mundo de Construtores de Resistência, uma 1000 Miglia, duas Targa Florio e uma Carrera Panamericana, a Lancia continua a ser das marcas mais bem-sucedidas de todos os tempos nos ralis. E não é por acaso que o Lancia Rally 037 é um dos nove carros que inspiraram o design dos nossos futuros modelos”, afirmou Luca Napolitano, CEO da marca Lancia.

“O filme ‘Race for Glory’ conta uma história maravilhosa de sucesso italiano”, afirma Riccardo Scamarcio, ator italiano que interpreta o papel de Cesare Fiorio, Chefe de Equipa do Lancia Rally Team. “Uma equipa muito pequena de especialistas e entusiastas bateu uma grande empresa, tecnologicamente avançada, graças ao espírito de equipa italiano e à paixão da Lancia Squadra Corse. Cesare Fiorio foi um homem que tornou possível o impossível, simplesmente aproveitando as melhores capacidades misturadas com paixão.”

“Race for Glory” conta a história do Campeonato do Mundo de Ralis de 1983, temporada em que o 037 enfrentou um forte concorrente, numa história real de David contra Golias,envolvendo a equipa da Lancia, liderada por Cesare Fiorio, numa das maiores batalhas entre rivais da história deste desporto.

No centro da história de “Race for Glory” está Cesare Fiorio e o piloto alemão Walter Röhrl.

Röhrl juntou-se à Squadra Corse Lancia precisamente em 1983 e as incríveis capacidades de todos os técnicos, pilotos, engenheiros e designers permitiram à Lancia alcançar um resultado extraordinário e conquistar aquele que foi o último Campeonato do Mundo de Ralis para uma viatura de duas rodas motrizes, alcançando aquele que foi, à data, o quinto Campeonato do Mundo de Construtores da história da marca.

Uma vitória sensacional conquistada oficialmente a 7 de outubro de 1983, no Rali de Sanremo, uma etapa do Campeonato do Mundo inteiramente “assinada” pela marca italiana, que colocou quatro carros nas cinco primeiras posições finais.

A vitória em Sanremo marcou o início de um período dourado para a marca Lancia, que foi capaz de alcançar resultados heroicos, tornando-se memorável nos corações e olhos dos entusiastas.

Com 15 títulos de Campeã do Mundo de Ralis, três de Campeã do Mundo de Construtores de Resistência, uma vitória na 1000 Miglia, duas na Targa Florio e uma na Carrera Panamericana, a Lancia continua a ser a marca mais bem-sucedida de todos os tempos no mundo dos ralis.

Lancia Rally 037

A história do Lancia Rally 037 é uma história de excelência no desporto automóvel italiano.

A sua estreia oficial teve lugar em 1982, na 59ª edição do Salão Automóvel de Turim, através da versão de estrada. Com 205 cv, um carburador de corpo duplo e sobrealimentação através de um compressor volumétrico, o carro tinha sido concebido na expetativa de entrar no mundo dos ralis.

Foram então produzidas 200 unidades, volume que permitia obter a homologação como carro de competição do Grupo B.

O Lancia Rally, mais conhecido pela designação “037”, era, na verdade, um puro desportivo em todos os detalhes: as suas formas arrojadas “funcionais”, tanto na frente como na traseira, num “cálice” angular que o tornou um ícone dos ralis. Baseava-se, claramente, no Beta Montecarlo, um coupé compacto de motor central com um toque desportivo, típico dos anos 70. Partindo desta base, tudo no Lancia Rally 037 contribuiu para o seu espírito desportivo: o seu estilo agressivo, o seu carácter brutal e eficiente. O interior minimalista e racional representava a quintessência da competição, enquanto alguns dos “apêndices” aerodinâmicos nos pilares e na traseira – incluindo um impressionante spoiler traseiro – elevavam ainda mais o seu nível de performance.

O espírito da sua original estrutura mista foi adaptado com toda a classe, devido à sua carroçaria simultaneamente agressiva e elegante, capaz de levar uma impressionante carga aerodinâmica ao solo. Para uma eficácia máxima, era fabricado em poliéster com reforços em fibra de vidro, enquanto as duas coberturas de baixo peso, sobre o motor e a frente, podiam ser completamente desmontadas.

Esta união tão equilibrada entre dois espíritos tão diferentes, que já se encontravam no lendário Stratos, tornou o Lancia Rally 037 num dos nove carros icónicos da história da marca, inspiradores dos seus futuros modelos, a começar com o Lancia Pu+Ra HPE, o seu manifesto para os próximos 10 anos.