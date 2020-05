“Quem Trabalha no Desporto Automóvel” 2020 está pronto

Se é um pouco mais ‘curioso’ ou um adepto hardcore, ou mesmo para os nossos colegas da imprensa, fique a saber que a edição de 2020 do “Quem Trabalha no Desporto Automóvel”, Who Works In na versão original (www.whoworksin.com) está quase pronta e como sempre, pode adquiri-la pois este único guia “tudo em um” reúne todas as informações sobre os principais intervenientes nos principais Campeonatos de Automobilismo e Séries Internacionais, a nível mundial: DTM, Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 2, IndyCar, NASCAR, Supercarros Australianos, WRC, WSCC. É uma publicação muito completa, atualizada anualmente para obter um acesso fácil e preciso a empresas e indivíduos dentro do mundo do desporto automóvel com mais de 5000 nomes e posições dentro de 550 empresas, 290 pilotos, 625 Media, 110 pistas e ralis, oficiais das séries, etc.