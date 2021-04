Que futuro para o desporto automóvel? Relação dá razão à APPA, Supremo recusa recurso da FPAK, que pede revisão da sentença

Resposta da FPAK ao comunicado da APPA – CLIQUE AQUI

A APPA – Associação Portuguesa de Pilotos Automóvel, emanou um comunicado em que revela o ponto da situação referente ao que refere ser a imprópria composição da Assembleia Geral da FPAK, e dos seus regulamentos. Num processo que já dura há vários anos, a direção da APPA deu agora a conhecer as mais recentes decisões. O AutoSport está a acompanhar este caso, e já tem agendada uma conversa com António Duarte, um dos dirigentes da associação para explicar todas as implicações que tudo isto pode ter para o futuro do desporto automóvel em Portugal. Iremos, claro, também à procura do contraditório da FPAK. Eis o comunicado na íntegra:

APPA – Associação Portuguesa de Pilotos Automóvel

Caros associados,

Chegou o momento de vos dar a conhecer os desenvolvimentos da acção judicial interposta pela APPA contra a incorrecta composição da Assembleia Geral da FPAK e dos regulamentos que a estruturam.

A última comunicação que fizemos sobre este assunto foi a 14 de Outubro de 2019, altura em que apresentámos a realidade dos factos (Comunicado 03/2019, em resposta ao que considerámos um extemporâneo e incorrecto comunicado da FPAK). Nesse momento, informámos também que iríamos recorrer da decisão do Tribunal de Primeira Instância, cientes da nossa razão de que este assunto não cabia no Tribunal Arbitral de Desporto, mas sim no Tribunal Cível de Lisboa, onde a ação foi por nós iniciada.

Apesar de vários desenvolvimentos, não entendemos adequado pronunciarmo-nos antes de terminado todo o percurso legal que foi entretanto percorrido: