Quando MichÃ¨le Mouton envergonhou Bobby Unser em Pikes Peak 1985

MichÃ¨le Mouton conquistou em 1985 a vitÃ³ria absoluta no Pikes Peak International Hill Climb, estabelecendo um recorde de 11m25.39s, que se manteve imbatÃ­vel durante muitos anos. A sua vitÃ³ria foi muito mais que um triunfo desportivo: representou um momento de rutura perante a desconfianÃ§a e, em alguns casos, a hostilidade aberta dos pilotos e organizadores americanos que dominavam a prova.

â€‹Atualmente, o recorde de uma mulher na Rampa de Pikes Peak nas quatro rodas Ã© de Laura Hayes (EUA) com 10m20.487s, em 2024, tempo obtido num Toyota Supra GT4 tornando-se a mulher mais rÃ¡pida de sempre num carro ao subir a montanha, batendo o recorde anterior que pertencia a Vanina Ickx (filha da lenda Jacky Ickx), que tinha feito 10m54.901s em 2018. Embora os tempos atuais sejam mais rÃ¡pidos devido ao asfalto, o recorde de MichÃ¨le Mouton continua a ser o mais prestigiado por dois motivos: continua a ser a Ãºnica mulher a vencer a prova na classificaÃ§Ã£o geral (batendo todos os homens) e o seu tempo de 11m25.39s foi estabelecido quando a pista era de terra, o que era infinitamente mais perigoso e tecnicamente difÃ­cil do que a estrada asfaltada de hoje. Naquela altura, ela bateu o recorde absoluto da prova por 13 segundos

O contexto da polÃ©mica: uma montanha dominada pela famÃ­lia Unser

Antes de Mouton, Pikes Peak era um feudo praticamente exclusivo da famÃ­lia Unser. Bobby Unser tinha vencido a prova nove vezes, enquanto a famÃ­lia como um todo acumulava 21 das 61 vitÃ³rias atÃ© 1984. A montanha era conhecida como “Unser Mountain” â€” montanha dos Unser.

â€‹A prova de 19,96 km, com 157 curvas desguarnecidas de rails, em pista de terra desde os 2866 metros atÃ© aos 4301 metros de altitude, era considerada domÃ­nio inquestionÃ¡vel dos pilotos americanos e, em particular, da cÃ©lebre famÃ­lia.

â€‹

O ano anterior: sucesso que nÃ£o convenceu

Em 1984, Mouton fez a sua primeira tentativa em Pikes Peak, acompanhada pelo navegador Fabrizia Pons. Apesar de problemas mecÃ¢nicos, terminou em segundo lugar geral e venceu a classe, registando um tempo de 12m10.38s â€” mais de 10 segundos mais rÃ¡pido que o melhor tempo anterior com um carro de quatro rodas motrizes.

O resultado impressionou Audi, que apostara na dupla francesa. PorÃ©m, os organizadores americanos e os pilotos locais nÃ£o ficaram convencidos. Na verdade, a presenÃ§a de uma mulher no topo da montanha constituÃ­a, para muitos, um incÃ³modo desafio ao status quo.

â€‹

1985: o regresso com intenÃ§Ã£o de vitÃ³ria absoluta

Quando MichÃ¨le regressou em 1985, levava intenÃ§Ã£o clara de vencer de forma absoluta e quebrar o recorde de Al Unser Jr. (11m38.30s em 1983).

A determinaÃ§Ã£o foi clara desde o primeiro dia. Na primeira sessÃ£o de testes, enquanto o motorhome da equipa Audi sofria problemas mecÃ¢nicos na base da montanha, Mouton dirigiu-se ao local num tÃ¡xi de campismo que a deixou no inÃ­cio da encosta. Chegou atrasada, mas conseguiu registar o melhor tempo da sessÃ£o: “Tinha muita pressÃ£o, mas boa pressÃ£o”, recordaria depois. “Estava bem certa antes da partida que ninguÃ©m conseguiria ser melhor do que eu.”

â€‹

O obstÃ¡culo americano: a penalizaÃ§Ã£o por “speeding”

Contudo, os americanos nÃ£o facilitaram. ApÃ³s uma conduÃ§Ã£o rÃ¡pida fora da pista durante os testes da semana, Mouton foi multada por excesso de velocidade â€” um incidente que a forÃ§ava a fazer o arranque sem conseguir fazer um arranque em movimento (“flying start”).

â€‹A penalizaÃ§Ã£o foi particularmente incÃ³moda porque significava que a Audi Quattro teria de ser empurrado pela equipa atÃ© Ã linha de partida e sÃ³ entÃ£o Mouton poderia engatar a primeira velocidade e arrancar: “Eles conheciam o meu tempo dos testes e nÃ£o queriam que eu ganhasse, por isso encontraram algo que acreditavam ser uma grande penalizaÃ§Ã£o,” afirmaria Mouton sobre o episÃ³dio.

A frustraÃ§Ã£o foi partilhada pela equipa Audi. O chefe de projeto Roland Gumpert acreditava que a penalizaÃ§Ã£o tinha sido aplicada de forma discriminatÃ³ria â€” um Unser nunca teria recebido semelhante castigo.

â€‹

“if you have the balls, try to race me back down”

A determinaÃ§Ã£o de Mouton intensificou-se. NÃ£o se tratava apenas de vencer; tratava-se de provar que uma mulher podia dominar uma prova que os americanos consideravam sua. A testosterona competitiva dos Unser encontrou-se com a fÃºria silenciosa de MichÃ¨le Mouton.

â€‹Mais tarde, quando confrontada sobre a reaÃ§Ã£o irritada de Bobby Unser perante a sua vitÃ³ria, Mouton respondeu com uma frase que se tornaria lendÃ¡ria: “Se tiveres coragem, podes tentar correr comigo tambÃ©m na descida.”

â€‹

O arranque: empurrada mas determinada

No dia 13 de julho de 1985, a cena que se desenrolou foi quase cinematogrÃ¡fica. Sete mecÃ¢nicos da Audi empurraram lentamente o carro atÃ© Ã linha de partida. Mouton sentava-se no interior, capacete colocado, Ã espera da bandeira verde que permitisse selecionar a primeira velocidade e arrancar: “Eu mesma tinha de fazer o arranque, colocar os cintos de seguranÃ§a,” recordou.

A imagem foi simbolicamente poderosa: uma mulher, sozinha num carro de Grupo B de 550 cv, numa montanha dominada por homens, com uma penalizaÃ§Ã£o arbitrÃ¡ria, e ainda assim pronta para vencer.

A corrida: chuva, coragem e decisÃµes no limite

O traÃ§ado estava em condiÃ§Ãµes difÃ­ceis. Uma tempestade de granizo tinha caÃ­do na noite anterior, deixando a pista hÃºmida e escorregadia. As 157 curvas transformaram-se num desafio tÃ©cnico ainda mais exigente.

Mas nÃ£o para Mouton, que atacou desde o inÃ­cio. Nas curvas iniciais, acelerou com uma agressividade nunca vista antes. A pista estava mais escorregadia do que tinha previsto, mas manteve a concentraÃ§Ã£o.

â€‹Perto do topo, chegou Ã s trÃªs Ãºltimas “fast corners” â€” o grande teste. Nas subidas anteriores, tinha sempre levantado ligeiramente o acelerador na segunda curva, por seguranÃ§a. Desta vez, determinada a provar algo, decidiu manter o acelerador completamente pressionado: “Decidi nÃ£o levantar o acelerador, por isso carreguei ainda mais no pedal,” recordaria.

â€‹

O Audi Sport Quattro deslizou perigosamente perto do limite. Vendo o abismo Ã sua direita, mas o carro continuou colado ao solo por â€˜milÃ­metrosâ€™. Na curva seguinte, travou ainda mais tarde do que tinha planeado, completamente determinada: “Eu achava que Ã­amos sair da estrada e depois percebi que continuava,” refletiria depois.

â€‹

O topo: novo recorde e silÃªncio dos crÃ­ticos

Quando a Sport Quattro cruzou a linha de chegada no topo da montanha, o cronÃ³metro registou 11m25.39s â€” batendo o recorde de Al Unser Jr. por 13 segundos.

â€‹Mouton tinha vencido por 30 segundos sobre o segundo colocado. Acreditava que poderia ter feito ainda mais 10 segundos se as condiÃ§Ãµes tivessem sido tÃ£o secas quanto nas qualificaÃ§Ãµes.

A reaÃ§Ã£o foi contida. “Levantei o punho para o cÃ©u quando ouvi o tempo pela alto-falante, mas para alÃ©m de alguns abraÃ§os, foi isso,” recordaria.

Mas quando o carro foi trazido de volta ao paddock, as celebraÃ§Ãµes foram explosivas. A equipa Audi sabia o que tinha sido alcanÃ§ado: nÃ£o era apenas uma vitÃ³ria, era uma sentenÃ§a contra todos os que acreditavam que Pikes Peak era reino exclusivo dos Unser e dos americanos.

â€‹

O legado: 40 anos depois, ainda Ãºnica

MichÃ¨le Mouton foi coroada “Queen of the Mountain” â€” Rainha da Montanha. E continua sendo a Ãºnica mulher a ter conquistado essa coroa em 40 anos. Em junho de 2025, 40 anos depois, Mouton foi formalmente induzida no Pikes Peak Hall of Fame, reconhecendo a sua vitÃ³ria como um momento que “remodelou o papel das mulheres no automobilismo.”

O feito nÃ£o foi apenas de velocidade ou coragem. Foi um acto de recusa silenciosa de um sistema que acreditava que determinados patamares do desporto eram reservados exclusivamente aos homens â€” e, mais especificamente, aos americanos. Enganaram-se e tiveram que “meter a viola no saco”.