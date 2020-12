Vouga Sport Clube reage ao fim do PTRX 2020

A FPAK concluiu o Campeonato Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy 2020 devido aos condicionalismos impostos pelas Autoridades de Saúde em virtude da pandemia do novo coronavírus, mas dois dias depois o Vouga Sport Clube reagiu, numa comunicado que transcrevemos na íntegra:

Relativamente ao Comunicado 092/2020 da FPAK, referente à conclusão dos Campeonatos de Ralicross, Kartcross e Super Buggy 2020, cumpre ao Vouga Sport Clube emitir a seguinte nota a título informativo: Em 10/11/2020 o Vouga Sport Clube solicitou à FPAK adiamento e remarcação do 47º Ralicross de Sever do Vouga (calendarizado para 14 e 15 de Novembro de 2020), para Janeiro de 2021, justificando esse pedido com um documento emitido pela Câmara Municipal de Sever do Vouga, onde era emanado parecer negativo da Câmara e do Delegado de Saúde à realização da Prova nessa data.

Um mês depois e não tendo obtido qualquer resposta a essa solicitação, o Vouga Sport Clube insistiu no pedido de remarcação da referida Prova para 30 e 31 de Janeiro de 2021, baseando esse pedido no Ponto 1 da Carta-Circular nº 07, de 13 de Abril de 2020, remetida pela Fpak aos Associados, onde consta: “O Calendário Desportivo Nacional de 2020 poder-se-á prolongar até 31 de Janeiro de 2021”, portanto, o Vouga Sport Clube queria realizar a Prova, solicitando a remarcação para essa data.

Em 11 de dezembro foi emitido o Comunicado nº 092/2020, dando por concluídos os Campeonatos por derrogação da Direção da FPAK. Como é apanágio deste Clube em quase 41 anos de existência, vamos acatar e respeitar a decisão que nos é transmitida pela Federação, lamentando o sucedido. Esta “Conclusão de Campeonatos” é, em nossa opinião, muito mais do que mera e precipitada atribuição de Campeonatos; com esta decisão, concluem-se também projetos, investimentos, apoios, patrocínios, essencialmente, compromissos e parcerias de Clubes Organizadores, de Autarquias, de Pilotos, Patrocinadores e Parceiros que sustentam estes Campeonatos e que vêm, desta forma, posto em causa tudo aquilo porque lutam, trabalham e se esforçam.

O investimento dos Clubes Organizadores não se resume ao que é gasto no fim de semana de Prova, toda a preparação da Prova em si, de Pista, de licenciamento e formação de recursos humanos, de todos as peças do enorme puzzle que compõem a preparação de Provas do Campeonato Nacional envolvem verbas elevadas e compromissos, quase sempre com Autarquias, que têm que ser honrados, colocando-se desta forma, em risco a subsistência dos Clubes, das Pistas e, logicamente, dos Campeonatos.

Sabendo todos nós que temos em Portugal um dos melhores Campeonatos da Europa em algumas das Divisões destes Campeonatos, o que poderemos esperar dos pilotos que viram os seus projetos “concluídos” desta forma para 2021? Os seus patrocinadores e parceiros vão continuar a acreditar nos projetos que lhes são apresentados, ou colocarão a questão que a qualquer momento os Campeonatos são dados por concluídos alegando o ano atípico como justificação de todos os males?

Num ano considerado ”atípico”, seria importante que existisse a “coragem atípica” de, por exemplo, tomar a “decisão atípica” de não atribuir títulos de campeão neste ano (e isto considerando sempre os campeões que, antes da publicação do comunicado, conseguiram os seus títulos na Pista). Aguardamos 2021, para o qual já estamos a trabalhar, na esperança de que melhores dias virão, que cada um assuma as consequências e seja responsabilizado pelas decisões que tomou para esta “conclusão de Campeonatos”. Lamentamos o sucedido e lamentaremos ainda mais o que poderá vir a suceder….

Nota: Os pilotos inscritos para o 47º Ralicross de Sever do Vouga que pagaram a inscrição e que pretendem o reembolso do valor (se preferirem o valor será considerado em crédito para a inscrição da próxima Prova), deverão enviar email a solicitar o reembolso para o Vouga Sport Clube

*Art.13.1.6 das PGAC

Em caso de empate será declarado melhor classificado:

a) o que tiver obtido mais pontos no somatório da totalidade dos resultados obtidos;

b) aquele que tiver obtido mais vitórias. Se ainda assim subsistir, aquele que obtenha mais 2º lugares e assim sucessivamente;

c) aquele que tiver obtido a melhor pontuação na primeira prova/corrida. Se ainda assim subsistir, aquele que obtenha melhor pontuação na 2ª prova/corrida e assim sucessivamente;

d) em último recurso, a FPAK designará ela mesma o vencedor e desempatará os outros eventuais casos, baseando-se sobre quaisquer outros critérios que entenda apropriados;