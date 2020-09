Ralicross Mação/Verde Horizonte: Santinho Mendes, homenagem a um ícone

Mação recebeu a quarta jornada do PTRX 2020. Sol e altas temperaturas, dentro e fora da pista, foram a constante do fim-de-semana. Em destaque, a homenagem a Santinho Mendes.

















Foi sob um sol abrasador que Mação recebeu o Ralicross Mação/Verde Horizonte. Adão Pinto, que tinha anunciado ir a Mação apenas para participar na homenagem a Santinho Mendes que, recorde-se, comemorou as Bodas de Ouro em termos de competição, acabou por vencer na Nacional 2RM. Gonçalo Novo ganhou a categoria Inciação; Leonel Sampaio foi melhor entre os participantes da Nacional A1.6; Jorge Machado veio ‘baralhar’ ainda mais as contas da Super 1600, que assim teve mais um vencedor nesta época; José Lameiro venceu nos Supercar; Paulo Godinho ganhou entre os Super Buggy e Pedro Rosário foi o primeiro “repetente” no Kartcross.

Iniciação

O Toyota Starlet de Gonçalo Novo voltou a arrancar melhor e depressa ganhou terreno para a concorrência. O duelo pelo segundo posto esteve ao rubro entre André Monteiro e Gonçalo Rocha, no final da corrida o Toyota Corolla de Monteiro e o Peugeot 106 de Rocha eram prova disso mesmo! O piloto do Peugeot foi o segundo a ver a bandeira xadrez, mas a penalização aplicada por um momento “mais quente”, permitiu que Monteiro subisse ao segundo posto, depois de cumprir duas voltas, com o capô aberto, a tapar quase completamente o parabrizas. Guilherme Nunes (Toyota Starlet) reservou o quarto posto e Rafaela Barbosa em Citroen AX fechou o Top Five e a foi a melhor entre as Senhoras.

Nacional 2 RM

Adão Pinto voltou a levar o Opel Astra ao lugar mais alto do pódio. Daniel Teixeira em Renault Clio garantiu o segundo lugar desta quarta jornada do PTRX, uma conquista possível depois de superar Andreia Sousa (Peugeot 306) e o Seat Ibiza TDi de Fernando Silva, que por esta ordem garantiram o terceiro e quarto posto. Bruno Campos (Toyota Starlet) foi quinto e Santinho Mendes (Opel Astra 2.0), que recorde-se, assinalou em Mação as Bodas de Ouro no automobilismo, fechou a caravana destinada ao modelos de duas rodas motrizes.

Nacional A 1.6

Leonel Sampaio, em Citroën Saxo liderou toda a Final. A única altura em que cedeu a posição para Américo Sousa igualmente num Citroën Saxo, que foi segundo, foi quando cumpriu a passagem pela Joker Lap. Durante a corrida destaque para uma ultrapassagem de Sousa, digna de fotografia, quando ainda discutia a posição com Rafael Rocha (Citroën Saxo), que no final foi quarto, atrás de Tiago Ferreira que fechou o pódio aos comandos de um Peugeot 106.

Super 1600

Jorge Machado em Citroën C2, venceu uma daquelas finais impróprias para cardíacos e que também chegou a ter durante muitas voltas José Queirós (Peugeot 206) no comando, mas também o Ford Fiesta de Rogério Sousa, que por esta ordem completaram um pódio discutido ao milésimo de segundo. Bruno Gonçalves foi quarto, seguido de Sérgio Dias. Joaquim Machado que chegou a Mação no comando do campeonato foi sexto em Mação.

Kartcross

Pedro Rosário (Semog Bravo) acabou por vencer uma Final que, no arranque, tinha vários candidatos. Rui Nunes também num Semog Bravo conseguiu um excelente segundo posto, mas teve que trabalhar bastante e ir conquistando lugares durante a corrida. Alexandre Borges, conseguiu o terceiro posto, posição que foi sempre conseguindo gerir durante a prova. Sérgio Bandeira e João Medina, os dois em Semog Bravo completaram, por esta ordem o grupo dos cinco melhores entre os Kartcross. Referência ainda para a prestação de Tiago Freitas (Proto HSport) que mesmo com uma lesão séria num braço, devido a um toque sofrido no Sábado… nunca “o baixou” e foi sexto na Final. José Pinheiro sétimo da geral foi o melhor na categoria de Iniciados. Mesma conquista para Tiago Pinto (ASK EVO) entre os Rookies. Daniela Godinho conseguiu terminar esta jornada de Mação dentro do Top Ten e foi a melhor na classe feminina. A ausência mais notada foi mesmo a do campeão em título Jorge Gonzaga que não conseguiu resolver os problemas mecânicos que o obrigaram a desistir ainda durante a última corrida de qualificação.

Super Buggy

Paulo Godinho (Super Buggy) venceu a última corrida do dia, tal como fez durante todas as vezes que foi para pista. Nuno Godinho em Smog Buggy alcançou “a prata” e António Estêvão aos comandos de um Can-Am X3 completou o pódio.

Supercars

José Lameiro mostrou que está cada vez mais entrosado com o Skoda Fabia. Arrancou melhor e fez uma prova isenta de erros. João Novo nunca baixou os braços, mas o ritmo do Peugeot 206 nunca lhe permitiu ir mais além e ficou com o segundo posto. Daniel Pacheco, em Subaru Impreza, apesar de estar na Divisão 2, que venceu, nunca perdeu muito de vista os pilotos da Divisão 1 e fechou o pódio.

Classificações

Campeonato de Portugal de KartCross – CPRKx / CPIKx

1 Pedro Rosário Semog Bravo 5:10.016

2 Rui Nunes Semog Bravo +0.921

3 Alexandre Borges Semog Bravo +1.084

Campeonato de Portugal de Super Buggy / SSVRx

1 Paulo Godinho Super Buggy 5:16.865

2 Nuno Godinho Semog Buggy +8.266

3 António Estêvão CAN AM X3 +8.939

Campeonato de Portugal de Ralicross – Iniciados – Div. 1.0 / Div 1.4

1 Gonçalo Novo Toyota Starlet 5:15.412

2 André Monteiro Toyota Corola +13.711

3 Gonçalo Rocha Peugeot 106 +13.962

Campeonato de Portugal de Ralicross – Nacional (2RM)

1 Adão Pinto Opel Astra 4:57.628

2 Daniel Teixeira Renault Clio +9.461

3 Andreia Sousa Peugeot 306 +10.345

Campeonato de Portugal de Ralicross – Super 1600

1 Jorge Machado Citroen C2 4:49.612

2 José Queiros Peugeot 206 + 0.775

3 Rogério Sousa Ford Fiesta + 2.930

Campeonato de Portugal de Ralicross – Nacional A 1.6

1 Leonel Sampaio Citroen Saxo 4:57.060

2 Américo Sousa Citroen Saxo + 2.073

3 Tiago Ferreira Peugeot 106 + 4.310

Campeonato de Portugal de Ralicross – Super Cars / Nac. 4WD / R5

1 José Lameiro Skoda Fabia 4:45.973 (Super Cars)

2 João Novo Peugeot 206 +4.436 (Super Cars)

3 Daniel Pacheco Subaru Impreza +7.845 (Nacional 4WD)



Santinho Mendes: 50 anos de carreira

Santinho Mendes foi a Mação comemorar as Bodas de Ouro da sua fantástica carreira no automobilismo. O pluricampeão de automobilismo esteve este fim-de-semana no traçado da Boavista, a competir, conviver com amigos e claro “matar saudades” do ambiente de pista. Este regresso “foi um género de brincadeira dos ‘mais novos’ e, claro, aceitei”, adiantou o piloto que apesar de ter experimentado e vencido na generalidade das disciplinas do desporto automóvel nacional, fez em Mação a sua estreia no Ralicross e claro aos comandos do Opel Astra 2.0 com que o neto António, desta vez ausente pois está em período de exames, alinha na categoria Nacional 2RM. Antes da ida para a pista, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting também não quis deixar passar em branco a ocasião, entregando a Santinho Mendes um troféu comemorativo destes 50 anos de carreira.