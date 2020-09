RALICROSS – MAÇÃO VERDE HORIZONTE: Primeiras corridas de qualificação

Mação Verde Horizonte é a quarta prova do PTRX 2020. Esta tarde, Sábado dia 5 de setembro, tiveram lugar os treinos e as primeiras corridas de qualificação, que serviram já para dar uma primeira ideia dos possíveis escalonamentos de forças para as Finais, que vão ser disputadas amanhã, Domingo, à tarde.

Iniciação

A vitória nas duas primeiras corridas de qualificação garantiram a Gonçalo Novo em Toyota Starlet uma dose de confiança extra para a jornada de amanhã. Gonçalo Rocha (Peugeot 106 XSI) e André Monteiro (Toyota Corolla), foram os que mais tentaram contrariar o domínio do piloto da Motofil, completando por esta ordem a classificação deste primeiro dia de provas. Rafaela Barbosa em Citroën AX, a única senhora em prova nesta classe, continua o seu processo, não conseguiu concluir nenhuma das corridas do dia, mas enquanto esteve em prova demonstrou sempre um ritmo regular.

Nacional 2 RM

Depois da ausência de Castelo Branco, Adão Pinto aos comandos de um Opel Astra regressou da melhor maneira ao Campeonato. Na primeira corrida deixou escapar o lugar mais alto do pódio para Fernando Silva (Seat Ibiza), mas venceu a segunda e nas contas do final do dia acabou por levar a melhor. Com o piloto do Ibiza TDI a concluir o dia no segundo lugar, seria Andreia Sousa (Peugeot 306) a fechar o pódio, posição que também ocupou nas duas primeiras corridas.

Nacional A 1.6

O Citroën Saxo de Leonel Sampaio voltou a impor-se à concorrência. Terminando as duas corridas do dia sempre com uma vantagem superior a dois segundos face à concorrência. Rafael Rocha, garantiu o segundo posto do dia, seguido de Américo Sousa, ambos em Citroën Saxo. O quarto posto foi reclamado pelo Tiago Ferreira em Peugeot 106.

Super 1600

Embalado pela conquista na anterior jornada de Castelo Branco, José Queirós em Peugeot 206, liderou o primeiro dia de qualificação. Bruno Gonçalves em Citroën Saxo foi quem mais tentou contrariar o piloto do 206, tendo mesmo que impor um ritmo ao nível de uma Final. Rogério Sousa em Ford Fiesta e Jorge Machado em Citroën C2, protagonizaram um “duelo” ímpar durante toda a qualificação, mas no final seria Sousa a Levar a melhor.

Supercars

João Novo em Peugeot 206 e José Lameiro Skoda Fabia, dividiram entre si as duas primeiras corridas do dia. Mas na contabilidade final o resultado foi mais favorável ao piloto da Motofil. Lameiro que a cada volta parece cada vez mais adaptado ao Fabia, ainda chegou a liderar a segunda corrida, mas na terceira volta, na entrada para a reta da meta, “perdeu” a trajetória, atravessou-se na pista e Novo aproveitou para assumir o comando. Daniel Pacheco em Subaru Impreza, mas na Divisão 2, garantiu o terceiro posto “à geral”.

Kartcross

Jorge Gonzaga aos comandos de um LSB RX01, começou a defender da melhor maneira a atual liderança do Campeonato de Kartcross, vencendo a primeira corrida de qualificação desta quarta jornada do PTRX. Pedro Rosário em Semog Bravo reservou o segundo posto e provou que está cá para discutir os lugares cimeiros do campeonato. Luís Almeida (LBS RX1) que também ocupa uma posição cimeira na tabela fechou o pódio deste primeiro dia. Daniela Godinho (Semog Bravo) melhor entre as Senhoras foi oitava “à geral”. João Pinheiro (LBS RX01) no 12º foi o melhor entre os Iniciados. Em ASK EVO Tiago Pinto foi o melhor Rookie.

Super Buggy

Paulo Godinho em Super Buggy impôs-se à concorrência, nomeadamente ao Semog Buggy do espanhol Oscar Gomez. Miguel Mota em Toniauto TT foi terceiro, na contabilidade final deste primeiro dia.