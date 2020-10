PTRX: Montalegre com lista de luxo

O Clube Automóvel de Vila Real vai realizar a penúltima prova do PTRX 2020, que com 66 inscritos promete tornar o Circuito Internacional de Montalegre num palco de bom espectáculo. Com uma lista de inscritos invejável, nem os Supercar destoam. Joaquim Santos regressa certamente com o Ford Focus, José Lameiro continua com Skoda Fabia e João Novo volta a apostar no Peugeot 206. Depois juntam-se Frederico Santos e Daniel Pacheco, ambos em Mitsubishi Lancer, que vão lutar pela primazia na Categoria II, mas certamente com os olhos postos em possíveis lugares do pódio da geral. Os ingredientes para uma boa corrida estão reunidos.

Na Nacional A1.6 Leonel Sampaio vai certamente defender a liderança no Campeonato, mas por outro lado, Américo Sousa não vai certamente facilitar, está a sete pontos e tudo está em aberto. Tiago Ferreira, pode ainda ter uma palavra a dar em termos de campeonato, mas com 23 pontos de desvantagem, terá que andar a fundo a confiar na (má)sorte dos homens da frente.

Na Iniciação está tudo em aberto e qualquer um dos seis inscritos ainda apode “aspirar” ao título. No entanto é certo que se para uns o próprio desempenho é fundamental, para outros o mau desempenho dos da frente é ainda mais importante, para conseguirem manter em aberto, ainda que de matematicamente, as hipóteses de vencerem. André Monteiro comanda com 29 pontos de vantagem sobre Jorge Rego, o único piloto que até agora venceu duas finais. Gonçalo Novo é o terceiro elemento da “trindade” que lidera o campeonato.

Ao todo vão ser nove os competidores na Nacional 2RM. Andreia Sousa lidera, venceu por três vezes esta época e tem mais 25 pontos do que Fernando Silva. Mas para baralhar as contas, da corrida, temos Daniel Teixeira, que não está inscrito no Campeonato e ainda José Artur, que tirou o Peugeot 106 da garagem e promete lutar pela vitória, como é hábito do piloto da Lousavinhos.

Se há categoria em que o equilíbrio tem sido constante e cada corrida tem um “certo gostinho” a final, esta categoria é a Super 1600. Quatro corridas até agora disputadas e outros tantos pilotos a subirem ao lugar mais alto do pódio; foi assim até agora e por isso, os seis primeiros estão separados por escassos 32 pontos. Rogério Sousa é o líder da classificação, mas Joaquim Machado está a um ponto (!). José Queirós, Bruno Gonçalves, Sérgio Dias e Jorge Machado, são os homens que completam o grupo dos seis da frente, em termos de Campeonato.

Nos Super Buggy são mais seis os inscritos, sendo já esta a lista mais extensa da época e como nota de curiosidade, registe-se que os dois únicos pilotos que estão classificados no Campeonato, Paulo Godinho e Miguel Mota, não se inscreveram na prova de Montalegre.

Para o fim ficam os Kartcross. Uma corrida que tem tudo para ser de antologia e uma demonstração que tem tudo para ser uma espécie de “primeira pedra de algo”, fazem parte do cardápio.

Na demonstração vamos ter três pilotos, bem jovens, todos oriundos de Espanha, que vão apresentar uma categoria de entrada para o Kartcross. Os chassis são os LaBase, representados em Portugal por Luís Almeida, dotados de motores limitados às nove mil rotações por minuto e suspensões de uma via, criando uma competição com custos substancialmente mais baixos, mas que facilmente permite o acesso à categoria rainha, bastando para isso alterar as suspensões e retirar o limitador.

Quanto à corrida: com 23 inscritos, sendo seis espanhóis e aqui destacando-se Maikel Vilas, havendo sete pilotos separados por 47 pontos e tendo havido três vencedores em quatro corridas disputadas até ao momento, tem tudo para dar certo. O único repetente, em termos de vitórias nesta época, é Pedro Rosário, que comanda o campeonato com 158 pontos, mais quatro que Rui Nunes e onze que Luís Almeida.

A prova inicia-se no sábado, às 14,00 e como habitualmente vai decorrer até domingo, altura em que serão disputadas as finais, à tarde.

Devido à actual situação provocada pela pandemia, esta prova vai ser realizada sem público.

Lista de inscritos – CLIQUE AQUI