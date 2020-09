PTRX: Mação com meia centena de inscritos

A pista da Boa Vista vai receber a quarta jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy. Mação Verde Horizonte vai ser já no próximo fim-de-semana de 5 e 6 de setembro.

Com tudo em aberto nos campeonatos de Ralicross, Kartcross e Super Buggy em, sem público e com umas bodas de ouro a assinalar. Em poucas palavras será assim a prova do Clube Automóvel de Mação.

No Ralicross o primeiro destaque vai para a Iniciação, que com seis inscritos apenas a Rafaela Barbosa tem o resultado garantido, ou seja a participante feminina melhor classificada; todos os outros vão certamente lutar pelos lugares do pódio, com Rafael Rego a partir com a vantagem de liderar o campeonato.

Na Nacional 2RM é igualmente certo que Andreia Sousa tem garantida a vitória no feminino, mas é também quase certo que apostará no pódio, pois recorde-se que é justamente Andreia que lidera a classificação. Registe-se ainda o regresso de Daniel Teixeira, o vencedor da prova de Lousada.

José Lameiro e João Novo deram espectáculo nos Supercar em Castelo Branco e a estes, na próxima prova, vai-se juntar Daniel Pacheco, que aposta na Divisão Dois.

Na Nacional A1.6 vamos ter não dois, mas quatro galos para um poleiro. São eles Rafael Rocha, Leonel Sampaio, Tiago Ferreira e Américo Sousa.

Nos Super 1600 José Queirós vai a Mação motivado pela recente vitória em Castelo Branco, mas Joaquim Machado é o comandante da tabela classificativa e certamente que tudo fará para consolidar a posição. Mas como sabemos, esta é a categoria mais competitiva do campeonato e tudo se pode esperar.

Nos Super Buggy são seis os inscritos e Paulo Godinho lidera a classificação.

Deixamos os Kartcross para o fim, pois aqui há 16 pontos a separarem os cinco primeiros e nas três provas disputadas tivemos outros tantos vencedores. São eles Jorge Gonzaga, Rui Nunes e Pedro Rosário. Será que em Mação teremos a primeira “repetição” do ano ou, por outro lado, teremos “mais um” a complicar as contas? A ver vamos.

Bodas de Ouro de Santinho Mendes

Durante a realização de Mação Verde Horizonte, Santinho Mendes vai comemorar 50 anos de carreira dedicada ao automobilismo e vai-se estrear no Ralicross, ao volante do Opel Astra que deu o título na Nacional 2RM ao neto, António Santinho Mendes.

Além da estreia no Ralicross, o piloto de Abrantes vai também reunir-se e confraternizar com aqueles que tantas vezes ocuparam o banco da direita, os seus navegadores e outros que de várias formas participaram das tantas vitórias, que fizeram com que o Santinho Mendes seja um nome incontornável do nosso desporto motorizado.

O público é que mais uma vez vai estar arredado da pista. O desenrolar das provas poderá ser acompanhado nas redes sociais do Campeonato, ou no site https://www.ptrx.pt/