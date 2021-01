GO.NOW Motorsport assume promoção do Campeonato de Portugal de Ralicross

Pouco mais de duas décadas após a sua primeira edição, a promoção do Campeonato de Portugal de Ralicross passa agora a estar a cargo da GO.NOW Motorsport, empresa detida por Luís Marinho e Fernando Vaz, dois nomes com mais de 30 anos de experiência nas várias vertentes do desporto motorizado nacional.



O novo promotor, que assinou recentemente contrato com a FPAK para o ano de 2021, vai levar a cabo uma temporada composta por nove jornadas que se estendem de março a outubro, todas com transmissão em direto online. Os palcos, como tem sido habitual, serão os circuitos de Lousada, Mação, Montalegre e Sever do Vouga, com duas jornadas cada um, aos que se junta também a pista de Castelo Branco, esta a contar ainda com uma segunda data competitiva dedicada à Taça de Portugal de Ralicross, após o final da época.



Entre as novidades, que serão divulgadas em maior detalhe oportunamente, destacam-se alterações no que respeita aos regulamentos técnicos e desportivos com o intuito de fazer crescer a competição e aumentar a emoção de uma modalidade que tem vindo a apresentar significativos crescimentos a nível mundial.