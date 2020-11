Final do PTRX adiada pelo COVID-19

A atual situação sanitária obrigou ao adiamento da prova que encerraria a época de 2020, sendo prevista a realização da mesma para dezembro, ou janeiro próximos.

O Vouga Sport Clube foi forçado a adiar última jornada da época, agendada para o próximo fim-de-semana de 14 e 15 de Novembro. Este adiamento deve-se à implementação do actual estado de emergência e ao parecer desfavorável, emitido pela Camara Municipal de Sever do Vouga, após a Autoridade de Saúde local, ter considerado elevado o risco de propagação da doença.

Segundo comunicado do Vouga Sport Clube: “Certos da gravidade da situação e enquanto instituição de Utilidade Publica, cabe também ao Vouga Sport Clube a responsabilidade social de cumprir e fazer cumprir as recomendações da DGS e das Autoridades Concelhias.”

“Desta forma, a FPAK e o Vouga Sport Clube estão já a trabalhar no sentido de reagendar a prova para os meses de Dezembro de 2020 ou Janeiro de 2021, para que o Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy se possa cumprir, como inicialmente previsto.”

A pista do Alto do Roçário mantém-se assim como o palco de decisão da maioria dos títulos em jogo, restando esperar pela evolução positiva da situação sanitária, que permitirá a realização da derradeira jornada do PTRX 2020.